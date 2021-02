Mercedes Sprinter samt Ladung entwendet,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 03.02.2021, 22:00 Uhr – Donnerstag,

04.02.2021, 13:00 Uhr

(schü) Zwischen Mittwoch, 22:00 Uhr und Donnerstagmittag wurde in der Dotzheimer

Straße ein schwarzer Mercedes Sprinter samt seiner Ladung entwendet. Ein

27-Jähriger hatte das Fahrzeug am Tatort samt seines kompletten Hausstandes

abgestellt und mit der Renovierung einer Wohnung begonnen, in die er nach

Fertigstellung einziehen will. Als er am Donnerstag um die Mittagszeit zu dem

Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass es nicht mehr am Abstellplatz stand,

sondern, so der aktuelle Ermittlungsstand, von bisher unbekannten Tätern

entwendet wurde. Neben seinem vollständigen Hausstand wurden dem jungen Mann

auch noch seine Personaldokumente entwendet, die ebenfalls in dem Wagen lagen.

Der Diebstahlsschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden-Erbenheim, Kleingartengelände Setzlingsweg, Mittwoch, 27.01.2021 –

Dienstag, 02.02.2021

(schü) Zwischen dem 27.01.2021 und dem vergangenen Dienstag waren bisher

unbekannte Täter im Kleingartengelände Setzlingsweg in Wiesbaden-Erbenheim

aktiv. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen sie in dieser Zeit auf vier

Parzellen in die dazugehörigen Gartenhütten ein. Insgesamt wurden von dort dann

verschiedene Gerätegeräte nebst Zubehör entwendet. Es entstand so ein

Diebstahlsschaden von mehreren Hundert Euro. Hinzu kommen für die Geschädigten

die Reparaturkosten für die beschädigten Gartenhäuser.

Das 4. Polizeirevier ersucht Hinweisgeber, sich unter der (0611) 345-2440 zu

melden.

PKW aufgebrochen, fest eingebautes Navigationssystem ausgebaut und entwendet,

Wiesbaden-Nordenstadt, Heerstraße, Montag, 01.02.2021, 18:00 Uhr – Donnerstag,

04.02.2021, 06:20 Uhr

(schü) Auf einen BMW X5 hatten es bislang unbekannte Täter in Nordenstadt

abgesehen. Sie öffneten gewaltsam die Fahrertür des Fahrzeugs und demontierten

im Anschluss sowohl die zentrale Recheneinheit, die das Navigationsgerät

enthält, als auch das Fahrermodul. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von

500 Euro, der Diebstahlsschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

PKW gestohlen – mehrere Jugendliche kurze Zeit später festgenommen

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, Donnerstag, 04.02.2021, 09:00 –

12:00 Uhr

(schü) Gegen 11:00 Uhr erschien am gestrigen Vormittag eine 21-jährige Frau aus

dem Rheingau-Taunus-Kreis auf dem 5. Polizeirevier und meldete ihren schwarzen

VW als gestohlen. Gegen 11:30 Uhr berichtete ein aufmerksamer Bürger der

Wiesbadener Polizei, dass ihm im Bereich des Schelmengrabens ein schwarzer VW

Fox aufgefallen sei, dessen Fahrer ihm deutlich zu jung erschien, als dass er

über eine Fahrerlaubnis verfügen könnte. Umgehend wurden mehrere Streifen,

darunter auch zivile Kräfte entsandt, die tatsächlich das vom Zeugen

beschriebene Fahrzeug nebst vier Jugendlichen auf dem Parkplatz eines

Einkaufszentrums feststellen konnten. Bei dem angetroffenen VW handelte es sich

um den zuvor in Biebrich entwendeten Wagen. Die vier angetroffenen jungen Männer

versuchten teilweise, sich den polizeilichen Maßnahmen durch Flucht zu

entziehen. Drei der vier Personen konnten dennoch festgenommen werden. Es

handelt sich um drei in Wiesbaden wohnende Jugendliche im Alter von 15 – 17

Jahren, darunter auch der vom Zeugen beschriebene Fahrer. Im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Eltern übergeben.

Zwei PKWs auf unbekannte Weise geöffnet und verschiedene Gegenstände entwendet,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße und Daimlerstraße, Mittwoch, 03.02.2021, 20:00 Uhr

Donnerstag, 04.02.2021, 06:15 Uhr

(schü) Im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag öffneten unbekannte Täter

auf bislang nicht feststehende Art und Weise einen Seat in der Dotzheimer Straße

und einen Mercedes in der Daimlerstraße. Während aus dem Mercedes nach

derzeitigem Ermittlungsstand Personaldokumente und FFP2-Masken entwendet wurden,

ließen die Unbekannten in der Dotzheimer Straße überwiegend Kleidungsstücke,

aber auch Fahrzeugzubehör und Werkzeug mitgehen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Auch in Sonnenberg Gegenstände aus PKW entwendet,

Wiesbaden-Sonnenberg, Bergstraße, Dienstag, 02.02.2021, 15:00 Uhr – Mittwoch,

03.02.2021, 15:00 Uhr

(schü) Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag öffneten Straftäter auf bisher

nicht bekannte Weise einen Kia in der Sonnenberger Bergstraße und entwendeten

aus dem Fahrzeug verschiedene Dokumente sowie Kleingeld.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Hoher Sachschaden – geringer Diebstahlsschaden,

Wiesbaden, Steubenstraße, Donnerstag, 04.02.2021, 13:45 Uhr

(schü) Am frühen Nachmittag schlugen Unbekannte in der Steubenstraße an einem

Ford Kuga die Seitenscheibe ein und entwendeten lediglich ein Sandwich im Wert

von 2 Euro aus dem Fahrzeug. Der Vorfall zeigt, dass es nicht immer hochwertige

Gegenstände sein müssen, die man in seinem Auto liegen lässt und die Unbekannte

dazu verleiten, gewaltsam das Fahrzeug zu öffnen und etwas zu stehlen.

PKW-Aufbrecher gehen leer aus,

Wiesbaden, Steubenstraße, Mittwoch, 03.02.2021, 12:00 Uhr – Freitag, 05.02.2021,

11:30 Uhr

(schü) Zwischen Mittwoch- und Freitagmittag brachen unbekannte Täter in einer

Tiefgarage in der Steubenstraße einen weiteren PKW auf. Der Fahrzeughalter hatte

seinen BMW, 5er-Reihe, in der Tiefgarage eines Mehrfamilienwohnhauses

abgestellt. Die Aufbrecher versuchten in das Fahrzeug einzudringen, indem sie

zunächst die hintere Dreiecksscheibe auf der Beifahrerseite einschlugen. Danach

beabsichtigten sie vermutlich, den Wagen zu öffnen. Dies gelang ihnen allerdings

nicht, so dass sie ohne Beute abziehen mussten. Dem Fahrzeughalter entstand

durch die Straftat allerdings ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Erheblich alkoholisiert Verkehrsunfall gebaut – und dann noch ohne Führerschein,

Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Donnerstag, 04.02.2021, 23:58 Uhr

(schü) Vermutlich, weil er eine Zivilstreife der Wiesbadener Polizei bei einer

Kontrolle bemerkte, versuchte sich kurz vor Mitternacht ein 23-jähriger

Wiesbadener mit seinem gemieteten Mercedes von einem Parkplatz in der

Hans-Böckler-Straße zu entfernen. Hierbei übersah er im Zufahrtsbereich zum

Parkplatz jedoch eine bauliche Abtrennung von Einfahr- und Ausfahrspur und

setzte seinen Daimler auf die Bordsteine auf. Dieses ungewöhnliche Fahrmanöver

veranlasste die Zivilstreife dazu, ihre Kontrolle abzubrechen und nunmehr den

verunfallten Fahrzeugführer zu überprüfen. Hierbei stellten die Beamten schnell

fest, dass dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Da er sich nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand, konnte er der Aufforderung, diese

vorzuzeigen, nachvollziehbarer Weise nicht Folge leisten. Abgesehen von dem

Problem, der Autovermietung jetzt den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren

Hundert Euro erklären zu müssen, findet sich der junge Mann zusätzlich in einem

Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

wieder.

Bei Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden leicht verletzt,

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße, Donnerstag, 04.02.2021, 23:39 Uhr

(schü) Mitten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der

Erich-Ollenhauer-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 53-jähriger

Autofahrer leicht verletzt wurde.

Der Verunfallte fuhr mit seinem Toyota in Richtung Dotzheim, als er aus bisher

unbekannter Ursache kurzzeitig die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er kam

dadurch nach links von seinem Fahrstreifen ab, überfuhr eine Verkehrsinsel samt

Verkehrsschild und kam dann nach ca. 20 Metern zum Stehen. Der Fahrer erlitt

hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, wurde jedoch zur

medizinischen Abklärung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An dem

Unfallfahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, an der

Verkehrsinsel von einigen Hundert Euro.

PKW von Grundstück entwendet,

Mainz-Kastel, Petersweg, Donnerstag, 04.02.2021, 22:00 Uhr – Freitag,

05.02.20221, 09:00 Uhr

(schü) Im Laufe der Nacht haben bisher unbekannte Täter in Kastel einen Citroen

von einem Grundstück entwendet. Der gestohlene PKW stand auf einem Grundstück,

das von einer Mauer umschlossen ist und ausschließlich durch das Zufahrtstor

betreten oder befahren werden kann. Die PKW-Diebe kletterten vermutlich im Laufe

der Nacht über das Tor oder die Mauer, öffneten die Ausfahrt und entwendeten den

Citroen, der nach derzeitigem Kenntnisstand einen Zeitwert von ca. 3.000 Euro

hat.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Mercedes Sprinter nach Einbruch entwendet,

Wiesbaden, Weinreb, Donnerstag, 04.02.2021, 18:00 Uhr – Freitag, 05.02.2021,

06:30 Uhr

(schü) Im Laufe der Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam

Zugang zu einem Büro der Orangerie Aukamm, indem sie ein Fenster aufhebelten und

einstiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie aus dem Büro neben

einem Schlüsselbund noch den Schlüssel eines Mercedes Sprinters, der auf dem

Gelände abgestellt war. Diesen Schlüssel nutzten sie nunmehr, um das

dazugehörige Fahrzeug zu entwenden. Während dies am heutigen Morgen zur Anzeige

gebracht wurde, meldete ein Wiesbadener Bürger, dass er im Bereich des Nerobergs

einen weißen Sprinter festgestellt habe, der nahezu quer auf der Fahrbahn stehe

und den Verkehr behindern würde. Eine Streife der Wiesbadener Polizei fand den

Sprinter dann auch wie beschrieben vor. Er wies diverse Beschädigungen auf und

war unverschlossen. Schnell war der Zusammenhang klar – es handelte sich bei dem

Transporter um eben jenen, dessen Diebstahl zur selben Zeit zur Anzeige gebracht

wurde. Von den Tätern fehlte allerdings jede Spur, auch der entwendete

Schlüsselbund und der Fahrzeugschlüssel konnten bisher nicht aufgefunden werden.

Die Ermittlungen wurden von der Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus-Kreis

Automatenaufbrecher gescheitert, Hohenstein, Holzhausen über Aar, Hirsenstraße 03.02.2021, 18.00 Uhr bis 04.02.2021, 18.45 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend hatten es unbekannte Täter in der

Hirsenstraße in Holzhausen auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Die Täter

versuchten mittels einer Bohrmaschine das Metallschloss des Automaten

aufzubohren. Als dies jedoch nicht klappte und sich der Bohrer im Metall

verklemmte, ließen die gescheiterten Automatenaufbrecher den Bohrer im Schloss

zurück und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Mögliche Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

Autoaufbrecher erbeuten Geldbörse, Taunusstein, Wehen, Platter Straße, 04.02.2021, 18.30 Uhr bis 05.02.2021, 06.30 Uhr,

(pl)Dass man die Geldbörse nicht einfach im Auto herumliegen lassen sollte,

musste am Freitagmorgen ein Autobesitzer in Taunusstein-Wehen feststellen. Der

Geschädigte hatte seinen Opel Zafira am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der

Platter Straße in einer Hofeinfahrt abgestellt und musste dann am nächsten

Morgen feststellen, dass Autoaufbrecher eine Fensterscheibe seines Wagens

eingeschlagen und die im Innenraum zurückgelassene Geldbörse gestohlen hatten.

Gerade in der dunklen Jahreszeit gilt: Wertgegenstände mitnehmen erspart viel

Geld, Ärger und Glassplitter im Auto!

Bargeld aus Büro gestohlen, Kiedrich, Suttonstraße, 04.02.2021, 13.05 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagmittag aus dem Büro eines

Weinguts in der Suttonstraße in Kiedrich Bargeld gestohlen. Ersten Erkenntnissen

zufolge betrat der Dieb, eine ältere männliche Person, um kurz nach 13.00 Uhr

das Grundstück des Weinguts über die Hofeinfahrt, betrat den Verkaufsraum und

entwendete schließlich aus der im angrenzenden Büro befindlichen Kasse das

Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, Heidenrod, Landesstraße 3455, 04.02.2021, 12.10 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag kam es auf der L 3455 in Höhe des Sportplatzes von

Heidenrod-Huppert zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 68-jähriger Autofahrer

fuhr gegen 12.10 Uhr mit seinem Opel Mokka von dem Waldweg gegenüber des

Sportgeländes auf die L 3455 in Richtung Heidenrod Huppert. Als der 68-Jährige

dann von der Landesstraße nach links auf den Parkplatz des Sportgeländes

einbiegen wollte, kollidierte er mit dem VW Transporter eines 56-jährigen

Autofahrers, welcher den Opel gerade überholen wollte. Der Fahrer des

Transporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Zeugen gesucht! Mercedes Sprinter gestohlen, Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Mittwoch/Donnerstag, 03./04.02.2021, 19:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(Fu) Am Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Dotzheimer Straße ein hochwertiger

schwarzer Mercedes Sprinter gestohlen. An dem gestohlenen Pkw waren die

amtlichen Kennzeichen M-EE 1892 angebracht. Hinweisgeber werden gebeten, sich

mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

LKW kippt nach Verkehrsunfall auf die Seite, Fahrer leicht verletzt, Wiesbaden-Breckenheim, Landesstraße 3017, Donnerstag, 04.02.2021, 13:00 Uhr

(Fu) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3017, zwischen

Wiesbaden-Breckenheim und Hofheim am Taunus-Wildsachsen, wurde am

Donnerstagmittag der Fahrer eines Betonmischers leicht verletzt. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der 45-Jahre alte LKW-Fahrer, welcher

aus Richtung Wiesbaden- Breckenheim in Fahrtrichtung Wildsachsen unterwegs war,

nach rechts in den Straßengraben und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die L

3017 musste während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt

werden. Der LKW-Fahrer wurde vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe als auch Beton wurden durch die

Feuerwehr fachgerecht aufgenommen und entsorgt. Eine Spezialfirma musste den

Betonmischer aufwendig bergen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000

Euro. Nach Abschluss der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen konnte die

Vollsperrung um 19:00 Uhr aufgehoben werden.