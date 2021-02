Und keiner will schuld sein

Edenkoben (ots) – Zwei Autofahrer parkten Donnerstag 04.02.2021, 10.30 Uhr in der Weinstraße zeitgleich rückwärts aus einer Parklücke, weshalb es zur Kollision kam und beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Keiner der beiden wollte ursächlich für das Zustandekommen des Verkehrsunfalls gewesen sein. Dieser Zusammenstoß wird nun ein Fall für die Bußgeldstelle.

Denn der Bußgeldkatalog erhebt Sanktionen bei einer Zuwiderhandlung, wenn mit einem Auto beim Versuch, rückwärts zu fahren, ein Unfall oder eine Gefährdung verursacht wird. So werden 35 Euro fällig, wenn die allgemeine Sorgfaltspflicht beim Zurücksetzen nicht beachtet wurde und sogar 80 Euro und ein Punkt, wenn andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Beim Rückwärtsfahren ist immer VORSICHT angesagt.

Augen auf und Taschen zu – Langfinger sind immer unterwegs

Edenkoben (ots) – In einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße wurde am Donnerstag 04.02.2021 einer 69-jährigen Frau das Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarte und sonstigen diversen Karten gestohlen. Die Frau war mit dem Einkauf beschäftigt, als ihr ein Unbekannter die Börse wegnahm.

Die Polizei rät: Führen Sie Bargeld, Kredit- und Bankkarten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen, Gürteltaschen oder Brustbeuteln. Nehmen Sie an Bargeld, Bankkarten und Wertgegenständen immer nur das mit, was Sie wirklich benötigen.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper und halten Sie diese stets verschlossen. Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt und achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.