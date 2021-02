Verkehrsbehinderung nach Unfall auf B47 (siehe Foto)

Hohen-Sülzen (ots) – Am Freitagmorgen 05.02.2021 gegen 07:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 47 wegen eines Verkehrsunfalls zu Verkehrsbehinderungen. Nach der Abfahrt Hohen-Sülzen in Fahrtrichtung Worms, scherte eine 32-jährige Autofahrerin hinter einen Sattelzug zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus, obwohl ein weiterer Sattelzug entgegenkam. Hierbei schätzte sie die gefahrene Geschwindigkeit des entgegenkommenden LKW falsch ein und setzte den Überholvorgang weiter fort.

Die Lastzüge bremsen daraufhin beide stark ab und steuern ihre Fahrzeuge jeweils nach rechts. Der PKW wurde dennoch zwischen beiden sich begegnenden Sattelzügen eingekeilt und streifte diese mit der rechten und linken Fahrzeugseite. Hierbei entstand Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde niemand. Im Berufsverkehr kam es für ca.1 Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Polizei lässt Luft ab

Worms (ots) – Donnerstagnachmittag 04.02.2021 wird die Fahrradstreife der Wormser Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Hans-Dörr-Park auf eine betrunkene Person aufmerksam gemacht. Der 49-jährige Wormser stehe unter Alkohol- und Drogeneinfluss, sei aber wegefähig.

Da der Mann ein Fahrrad mitführt und damit zur sicheren Teilnahme am Verkehr nicht mehr in der Lage ist, lassen die Beamten zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt Luft aus den Fahrradreifen ab. Der Wormser schiebt sein Rad nach Hause.

Trunkenheit am Steuer

Worms (ots) – Weil ein Autofahrer Donnerstagabend 04.02.2021 in der Wolframstraße während der Fahrt offenbar leere Bierflaschen aus dem Fenster wirft und es fast zu einem Unfall mit einem anderen PKW kommt, meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters wird dieser in seinem PKW sitzend angetroffen.

Nachdem der Atemalkoholtest 1,4 Promille anzeigt, beschlagnahmen die Beamten den Führerschein des 42-jährigen Wormsers und er muss zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet.