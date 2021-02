Fahrender PKW von Glasflasche getroffen (siehe Foto)

Bad Kreuznach-Kirschsteinanlage (ots) – Bereits am 30.01.2021 gegen 19:30 Uhr wurde in Höhe der Kirschsteinanlage in Bad Kreuznach ein dort fahrender PKW von einer gläsernen Wodka-Flasche getroffen. Das Fenster auf der Beifahrerseite zersplitterte daraufhin und die Flasche fiel in den Innenraum des PKWs. Glücklicherweise wurde die auf dem Beifahrersitz sitzende 24 Jahre alte Bad Kreuznacherin durch den Gegenstand nicht verletzt. Der Schaden dürfte sich auf ca. 500 EUR belaufen.

Im Tatverdacht des Flaschenwurfs stehen zwei Jugendliche welche sich in der Nähe aufgehalten haben sollen. Die beiden Personen sollen männlich, hatten alters-/jugendgemäßes äußeres Erscheinungsbild und seien dunkel gekleidet gewesen sein. Einer sei schlank, der Andere sei etwas kräftiger gewesen.

Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen mit der Wodka-Flasche nimmt jede Polizeidienststelle und die PI Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811100 entgegen.

Mit Laserpointer Pkw-Fahrerin geblendet – Zeugen gesucht

Brücke über die B41, zw. den beiden Kreisverkehren vor KH-Winzenheim (Verlängerung Charlles-de-Gaulle-Str.) (ots) – Am Donnerstagabend 04.02.2021 gegen 20:55 Uhr, meldete eine 63-jährige Pkw-Fahrerin, dass sie soeben während der Fahrt von einem grünen Laserpointer geblendet worden wäre.

Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter aus einem weißen oder silberfarbenen Pkw (möglicherweise VW Golf) heraus mit einem Laserpointer auf die B41 (Richtungsfahrbahn Bad Sobernheim) geleuchtet. Hierbei traf der Laserstrahl die 63-Jährige im Gesicht, so dass diese kurzzeitig stark geblendet wurde. Die 63-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und konnte ihre Fahrt sicher fortsetzen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, war der gesuchte Pkw bereits geflüchtet. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei Bad Kreuznach bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise.

Donnersbergkreis

Betrugsversuch

Kirchheimbolanden (ots) – Im Tagesverlauf des 04.02.21 kam es zu insgesamt 5 Betrugsversuchen per Telefon. In zwei Fällen beschreibt der Anrufer, dass er sich eine Wohnung kaufen wolle. Er sein bei einem Notar und brauche dringend Geld. In den anderen 3 Fällen gab sich der Anrufer als Arzt aus und beschrieb, dass ein Angehöriger in Krankenhaus liege und schwer an COVID 19 erkrankt sei. Die erkrankte Person würde sich auf der Intensivstation befinden.

In allen 5 Fällen erkannten die angerufenen Personen rechtzeitig, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Die Anrufe fanden in den Gemeinden Biedesheim, Rüssingen und Kerzeheim statt.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Wahlplakate entwendet

Kirchheimbolanden (ots) – Zwischen dem 01.02.21, 08:00 h und dem 03.02.21, 17:00 wurden in Marnheim und Kirchheimbolanden insgesamt 30 Wahlplakate entwendet. Sie waren in etwa 3-4 Metern Höhe aufgehängt, so dass zu zum Abhängen eine Aufstiegshilfe verwendet werden musste.

Die Täter sind bislang unbekannt.

Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.