Neustadt: Landwirte demonstrieren gegen Insektenschutzgesetz – Sternfahrt am 09. Februar 2021

Neustadt an der Weinstraße – Rund 200 Traktoren und andere Zugmaschinen werden am Dienstag, 09. Februar 2021, zwischen 8.00 und 10.30 Uhr durch die Stadt Neustadt an der Weinstraße fahren.

Bei der angekündigten Schlepper-Sternfahrt des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd e.V. werden die Landwirte aus den Regionen Vorder- und Südpfalz gegen den Entwurf des Insektenschutzgesetzes demonstrieren. Dieser soll am Mittwoch, 10. Februar 2021, vom Bundeskabinett in Berlin beschlossen werden.

Bereits im vergangenen Jahr demonstrierten Landwirte und Winzer aus der Pfalz und Rheinhessen mit ihrer Fahrt durch Neustadt unter dem Motto „Land schafft Verbindung“ gegen die Agrarpolitik der Bundesre- gierung. Beteiligt waren damals rund 800 Traktoren.

Wegstrecke:

Start und Aufstellung: Breitenweg Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mußbach

L532 Richtung Mußbach

Durchfahrt durch Mußbach

Über die L516 Richtung AVG Kreisel

B38 Richtung Maximilianstraße, Durchfahrt durch Neustadt bis Abzweigung B39 Amalienstraße

Durch die Amalienstraße bzw. B39 Richtung Saalbau

Weiter auf der B39 Landauer Str. bis Abzweig Winziger Straße

Weiter auf der Martin-Luther-Str. wieder bis zum AVG Kreisel

Am AVG Kreisel Auflösung der Schlepperrundfahrt

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist keine Kundgebung geplant. Während der Sternfahrt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.