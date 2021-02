Neustadt: Jugendbarcamp anlässlich der Bewerbung zur Landesgartenschau

Neustadt an der Weinstraße – Nach einem Barcamp für Erwachsene und einem Kinderbarcamp bietet die Stadt Neustadt an der Weinstraße am 4. März 2021, ab 16 Uhr, ein Jugendbarcamp an.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße möchte die Landesgartenschau im Jahr 2026 nach Neustadt an der Weinstraße holen. Was ist eine Landesgartenschau? Eine Landesgartenschau ist eine Ausstellung rund um das Thema Gartenbau, die abwechselnd in verschiedenen Städten stattfindet. Neben dem Schaffen von Parks, Sport- und Spielflächen stoßen Landesgartenschauen viele weitere Projekte der Stadtentwicklung an.

Auch wenn es noch ein paar Jahre dauert, ist es wichtig, dass viele verschiedene Ideen gesammelt und gerade junge Menschen in die Bewerbung eingebunden werden.

Ein Barcamp ist ähnlich wie eine Videokonferenz. Hier treffen sich alle Jugendliche (ab 12 Jahren) virtuell in einem oder mehreren Diskussionsräumen. So können gemeinsam Ideen entwickelt und sich über Themen ausgetauscht werden.

Zuerst wird den Jugendlichen ein Einblick gegeben, in welchem Suchraum die Landesgartenschau vermutlich platziert wird und welche Ideen mit der LGS-Bewerbung verbunden sind.

Dann werden die Ideen und Beiträge zum Thema gesammelt und gemeinsam diskutiert. Einen Schwerpunkt der Diskussion soll auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz liegen. Dazu wird auch der städtischen Klimaschutzmanager am Jugendbarcamp teilnehmen.

Das Jugendbarcamp findet am Donnerstag, 04. März 2021, ab 16.00 Uhr, statt. Interessierte Jugendliche können sich unter https://lgs.neustadt.eu anmelden.

(Jugendliche können sich nur anmelden, wenn sie bereits 18 oder älter sind. Sonst muss die Anmeldung über die Eltern erfolgen)

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße freut sich auf viele tolle Ideen!