Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 05.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Kollision zwischen Fußgängerin und Radfahrer

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.01.2021 gegen 19:00 Uhr kam es in der Hans-Koller-Straße zum Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Die 75-jährige Fußgängerin wollte demnach die Fahrbahn überqueren, achtete hierbei jedoch nicht auf den bevorrechtigen Fließverkehr und übersah einen herannahenden Radfahrer, mit welchem es sodann zum Zusammenstoß kam. Der 17-jährige kam hierbei zu Fall, wurde glücklicherweise jedoch lediglich leicht verletzt. Die Fußgängerin, welche ebenfalls zu Fall kam, wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und einem Knochenbruch zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):