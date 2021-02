Frankenthal: Kostenlose Schulbuchausleihe – Antragstellung bis 15. März 2021 möglich

Frankenthal – In Rheinland-Pfalz werden Familien bei der Anschaffung von Schulbüchern finanziell entlastet. Eltern mit geringem Einkommen können Schulbücher auf Antrag kostenfrei ausleihen. Daneben ist auch die Ausleihe auch gegen eine geringe Gebühr für alle Familien möglich.

Kostenlose Schulbuchausleihe

Die Teilnahme an der kostenlosen Schulbuchausleihe ist an Einkommensgrenzen und muss jedes Jahr neu beantragt werden. Anträge müssen bis spätestens 15.März eingereicht werden. Diese Abgabefrist gilt auch, falls noch nicht endgültig feststeht, welche Schule die Schülerin oder der Schüler im Schuljahr 2021/2022 besuchen wird.

Die Antragsformulare und Merkblätter wurden bereits in den allgemeinbildenden Schulen verteilt. Sie sind zusätzlich als pdf auf der Website www.frankenthal.de zu finden. Die Rückgabe ist per E-Mail an schulbuchausleihe@frankenthal.de oder per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz), Bereich Schulen, Rathausplatz 2 – 7, 67227 Frankenthal möglich. Alternativ können die Anträge auch in den Schulen abgegeben werden. Die Einkommensnachweise sind ebenfalls beizulegen bzw. mitzusenden.

Anträge, die nach dem 15. März 2021 eingehen, sowie unvollständige Anträge (z.B. bei fehlendem Einkommensnachweis/Job-Center-Bescheid) können leider nicht bearbeitet werden.

Kostenpflichtige Schulbuchausleihe

Familien, deren Einkommen über der Einkommensgrenze liegt, können gegen eine geringe Gebühr an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen. Die Anmeldung durch die Eltern über das so genannte Elternportal ist nur im Zeitraum vom 21. Mai bis 21. Juni möglich. Hierfür benötigen Eltern einen Anmelde-Freischaltcode, der im Mai an den Schulen verteilt wird.

Ausführliche Informationen zum System der Schulbuchausleihe und den Einkommensgrenzen sind auf der Website des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz unter www.lmf-online.rlp.de zu finden.