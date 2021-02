A65/Ausfahrt B271 – Brennender PKW (siehe Foto)

A65/Ausfahrt B271 (ots) – Vermutlich ein technischer Defekt ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes, der sich Mittwochmorgen 03.02.2021 gegen 09.30 Uhr auf der A65 ereignete. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt ein starkes Qualmen und fuhr umgehend an den Fahrbahnrand. Anschließend ging der Motorraum in Flammen auf.

Die Feuerwehr kam vor Ort und löschte den Brand. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Autobahnausfahrt zur B 271 musste wegen ausgelaufenen Betriebsstoffen gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsstörungen.

Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Edenkoben (ots) – Kurz vor 22 Uhr bog Mittwochabend 03.02.2021 ein dunkler Kombi aus der Blücherstraße nach rechts in die L 516 in Richtung Edesheim ein und missachtete die Vorfahrt eines BMW, der aus Edenkoben kam.

Durch ein Ausweichmanöver konnte ein Zusammenstoß vermieden werden, allerdings geriet das Fahrzeug des 34 Jahre alten Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323-9550 entgegen.

Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet

Annweiler (ots) – In der Zeit vom 01.02.21 bis zum 02.02.21 sowie an daran angrenzenden Tagen besprühte ein bislang unbekannter Täter bzw. eine noch unbekannte Tätergruppe mehrere Häuser- und Garagenwände vorwiegend im Stadtgebiet von Annweiler mit Farbschmierereien . Insbesondere sind Wände in der Landauer Str., der Bürgermeister-Stöcklein-Str. und rund um den Ambert-Park betroffen.

An den verschiedenen Örtlichkeiten wurden Schriftzüge aus der Graffiti-Szene mit schwer zu entfernender Farbe aufgesprüht. Der Sachschaden, welcher an den bislang bekannten Tatorten zu beklagen ist, beläuft sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Häufig zeigen die Schmierereien Motive aus der Anonymus- und Hackerszene wie “we are legion” , “911” oder andere Unmutsäußerungen im Zusammenhang mit rechtsstaatlichen Prinzipien, weshalb die Polizei hier von einem jugendlichen, in der näheren Umgebung wohnenden Täter/Täterklientel ausgeht. Überwiegend wurde offensichtlich graue Sprayfarbe verwendet.

Ob die am Ort aufgefundenen Tags Rückschlüsse auf die Identität des Sprayers zulassen, ist momentan Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Außerdem wird die zielgerichtete Streifentätigkeit im Stadtgebiet Annweiler anlassbezogen intensiviert. Die Polizei Annweiler bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06346-964619. Geschädigte Eigentümer haben neben der telefonischen Mitteilung an die Polizei auch die Möglichkeit, die Strafanzeige per Online-Anzeige zu erstatten.