Von Maskenpflicht befreit

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Mittwochmorgen 03.02.2021 gegen 08:45 Uhr gerieten ein 49-jähriger und ein 50-jähriger Mann in der Bismarckstraße in Streit. Grund des Streites war, dass der 49-jährige keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen hatte, obwohl dies in der Bismarckstraße angeordnet ist.

Der 50-Jährige habe den 49-Jährigen bei dem Streit beleidigt und gegen die Brust gestoßen.

Der 49-Jährige konnte den gerufenen Polizeibeamten ein ärztliches Attest vorlegen, welches ihn

vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreite.

Schwerer Raub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Mittwochabend 03.02.2021 gegen 20:41 Uhr betrat ein Mann einen Discounter in der Ludwigstraße in Ludwigshafen. Hier bedrohte er den Kassierer mit einer Schusswaffe und raubte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Kasse. Der Täter flüchtete nach der Tat mit einem Fahrrad in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, weiße OP-Maske, komplett schwarz gekleidet, Jacke mit silbernen Streifen im Schulterbereich, schwarze Kapuze/Mütze.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Völklinger Straße

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Völklinger Straße wurde am Mittwoch 03.02.2021 zwischen 09:30-14 Uhr, in ein Haus eingebrochen. Um ins Haus zu gelangen schlugen die bislang unbekannten Täter eine Terrassentür ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Im Innern des Hauses durchwühlen die Täter mehrere Räume und erbeuteten Schmuck. Eine genaue Schadenshöhe des Diebesgut wird derzeit noch ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 03.02.2021 zwischen 08:15-08:45 Uhr wurde ein Auto in der Von-Kieffer-Straße beschädigt. Der Mazda CX5 war auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt, als ein unbekannter Verursacher das Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Sachbeschädigung an BMW

Ludwigshafen (ots) – Als ein 53-Jähriger am Mittwoch 03.02.2021 gegen 09 Uhr, zu seinem BMW ging, musste er an diesem einen Kratzer sowie eine Delle an der Heckklappe feststellen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Er hatte sein Auto am 02.02.2021, gegen 18 Uhr, in der Will-Sohl-Straße geparkt.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621/963-2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochmorgen 03.02.2021 gegen 10:00 Uhr ist ein Auto von der Maudacher Straße abgekommen und zuerst gegen ein geparktes Auto und dann gegen eine Betoneinfassung einer Laterne gestoßen. Bei dem 42-jährigen Autofahrer können die Polizeibeamten dann bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine starke Alkoholisierung feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,68 Promille.

Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall entstand darüber hinaus ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 39.000 Euro. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Autofenster eingeschlagen

Ludwigshafen (ots) – In der Dessauer Straße wurde am Mittwoch 03.02.2021 zwischen 18:30-23:45 Uhr, eine Autoscheibe eingeschlagen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Aus dem Fahrzeug wurde nichts gestohlen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Trickdiebe nutzen Corona-Impfung aus

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 03.02.2021 gegen 15:00 Uhr klingelten zwei Personen bei einer 80-Jährigen in der Bahnhofstraße. Die Personen sagten zu der Seniorin, dass ihr beim Ausfüllen der Formulare für die Corona-Impfung helfen würden. Da die Seniorin in der letzten Woche mit dem Gesundheitsamt wegen einer Corona-Impfung telefoniert hatte, schöpfte sie keinen Verdacht und ließ die Personen in ihre Wohnung. Eine Person täuschte einen Toilettengang vor und entwendete aus der Wohnung Schmuck und Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich.

Beide Personen verließen dann die Wohnung der 80-Jährigen.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: weiblich, ca. 25-27 Jahre alt, ca. 165 cm groß, normale Statur, hatte dunkelblondes kinnlanges Haar, war bekleidet mit beiger Steppjacke, braunem Schal, dunkler Hose und trug einer weißen FFP2-Maske.

Person 2: männlich, ca. 25-27 Jahre alt, ca. 165 cm groß, normale Statur, dunkle Augenfarbe, schwarzes welliges und mittellanges Haar, war bekleidet mit dunklem Blouson und trug eine weiße FFP2-Maske.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Die Polizei rät deshalb, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn oder Verwandte hinzu. Weitere Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen (ots) – Eine 77-Jährige aus Friesenheim wurde am 03.02.2021, gegen 12 Uhr, von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Dieser behauptete, dass gleich ein Streifenwagen bei ihr vorbeikomme, um sie abzuholen. Die 77-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und absolut vorbildlich: Sie legte auf und wählte den Notruf der echten Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

-Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. -Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. -Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Versuchter Autodiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Der Polizei Ludwigshafen wurden 4 Jugendliche gemeldet, die vermutlich ein Auto in der Bgm.-Kutterer-Straße stehlen wollten. Die Jugendlichen wurden von dem Autobesitzer angesprochen, als er sie in seinem Auto festgestellt hatte. Die Jugendlichen sind dann zu Fuß geflüchtet. In dem Auto konnten Hinweise darauf gefunden werden, dass versucht wurde dieses kurzzuschließen.

Bei der sofort durchgeführten Fahndung konnten 3 Jugendliche und ein Heranwachsender (14-18 Jahre alt), bei denen es sich aufgrund der Personenbeschreibung um die Tatverdächtigen handeln dürfte, in der Nähe kontrolliert werden. Gegen die Jugendlichen und den Heranwachsende wird nun wegen des Verdachtes des versuchten Autodiebstahls ermittelt.

Dreiste Ladendiebe ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 03.02.2021 gegen 18:45 Uhr wollten zwei Ladendiebe mit einem vollen Einkaufswagen einen Supermarkt in der Oderstraße, ohne zu bezahlen verlassen. Die Diebe, eine 46-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann aus Worms, hatten zuvor in dem Supermarkt einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von ca. 1.200 € gefüllt. Die 46-jährige wollte dann mit dem vollen Einkaufswagen zuerst verschiedene Kassen ohne zu bezahlen passieren und versuchte dann über einen Notausgang mit der Ware zu entkommen.

Dies wurde von Mitarbeitern beobachtet und diese konnten den Einkaufswagen mit den Waren an sich nehmen. Die beiden Ladendiebe konnten zunächst mit einem Auto flüchten, wurden jedoch bei der sofort eingeleiteten Fahndung in Worms von der Polizei kontrolliert.