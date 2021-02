Nächtliche Radtour endet mit Polizeikontrolle

Speyer (ots) – 04.02.2021, 02:35 Uhr – Im Rahmen einer Streife konnte am Donnerstagmorgen 04.02.2021 gegen 02:35 Uhr ein Radfahrer mit Stirnlampe in der Auestraße wahrgenommen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 35-Jährige Speyerer gab an, die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre zum Anlass für eine kleine Radtour genommen zu haben.

Gegen diesen Entschluss hatten die Polizeibeamten grundsätzlich Nichts einzuwenden. Da bei dem Radfahrer jedoch deutlicher Alkoholgeruch festzustellen war und einen Atemalkoholtest einen Wert von 2,02 Promille ergab, musste ihm die Fortsetzung seiner Radtour letztlich jedoch untersagt werden.

Zudem musste er eine Blutprobe abgeben, weil bei Radfahrern ab einem Wert von 1,6 Promille von einer absoluten Fahruntüchtigkeit ausgegangen wird, die das Einleiten eines Strafverfahrens wegen einer Trunkenheitsfahrt zur Folge hat.

Fund einer Cannabis-Indoor-Plantage

Speyer (ots) – Am 02.02.2021 durchsuchten Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen die Wohnung eines 40-Jährigen im Stadtteil West. Das Amtsgericht Frankenthal hatte zuvor, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal, aufgrund des Verdachtes des unerlaubten Anbaus und des Handels von Betäubungsmitteln, einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erlassen.

Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten eine Cannabis-Indoor-Plantage mit 43 Cannabis-Pflanzen in einem Kellerraum auffinden. Die Beamten stellten neben diversem Zubehör, noch eine Schreckschusspistole mit Munition und einen Teleskopschlagstock sicher.

Dreister Ladendieb landet nach zweitem Diebstahl im Gewahrsam

Speyer (ots) – 03.02.2021, 15:15 und 16:15 Uhr – Im polizeilichen Gewahrsam endet die Diebestour eines Ladendiebes, der in rund einer Stunde gleich zweimal Spirituosen aus einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße entwendete, in dem er aufgrund zurückliegender Diebstähle bereits ein Hausverbot hatte.

Angestellte des Geschäftes verständigten die Polizei ein erstes Mal gegen 15:15 Uhr über die Person, die trotz bestehendem Hausverbot das Geschäft betreten und zwei Flaschen Wodka entwendet hatte. Die Polizei konnte den in Richtung Altpörtel gehenden 32-jährigen Beschuldigten aus Speyer auf Höhe der Sonnen-Apotheke kontrollieren. Das bei ihm aufgefundene Diebesgut wurde sichergestellt und dem Beschuldigten wurde ein Platzverweis für die Maximilianstraßen erteilt.

Das hielt den offensichtlich unbelehrbaren Dieb jedoch nicht davon ab, gegen 16:30 Uhr erneut an den Ort des Geschehens zurückzukehren, um abermals eine Flasche Wodka zu entwenden. Auch diesmal konnte die Spirituosenflasche bei dem am Altpörtel kontrollierten Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt werden. Zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises und der Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 32-Jährige dann bis zur Schließung der innerstädtischen Verkaufsläden dem polizeilichen Gewahrsam der Polizei Speyer zugeführt. Ihn erwarteten nun Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch sowie eine Kostenrechnung für die Logie in der polizeilichen Arrestzelle.

Diebstahlsanzeige wegen 36 nicht bezahlter Energydrinks

Speyer (ots) – 03.02.2021, 11:40 Uhr – Strafrechtliche Ermittlungen wegen Ladendiebstahl leitete die Polizei Speyer am Mittwoch gegen 2 Männer aus Frankreich ein. Der 24- und der 30-Jährige befanden sich in einem Einkaufsmarkt Am Rübsamenwühl und bezahlten dort mehrere Waren an einer Selbstscannerkasse.

Beim Verlassen des Kassenbereichs wurden sie von Angestellten angesprochen, denen aufgefallen war, dass ein Karton mit 36 Energydrinks im Wert von 60 EUR nicht abgescannt und somit nicht bezahlt wurde. Die hiermit Konfrontierten zeigten sich einsichtig und bezahlten eine Vertragsstrafe sowie den Getränkekarton.

Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurde bei ihnen zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 EUR zur Wahrung der Kosten des Strafverfahrens einbehalten.