Rollerdiebstahl aus Garage

Bobenheim-Roxheim (ots) – In der Nacht von Dienstag 02.02.2021 auf Mittwoch 03.02.2021, verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter Zutritt auf ein Grundstück in der Kalmitstraße. Dort betrat er eine unverschlossene Garage und entwendete einen darin befindlichen Roller im Wert von ca. 1.200 EUR.

Der wirkliche Rollerbesitzer hatte bereits selbstständig einen Internetaufruf zum Auffinden seines Rollers veröffentlicht. Wenige Stunden nach Aufgabe der Anzeige bei der Polizei meldete sich ein Zeuge bei dem Geschädigten. Er hatte den gestohlenen Roller zufällig im Kleinerweg in Bobenheim-Roxheim gefunden.

Das Kennzeichen und der Rückspiegel des Rollers wurden durch den unbekannten Täter abmontiert. Zudem wurde ein Werkzeugkasten aus dem Helmfach entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Weitere Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Mittwochabend haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Laserkontrollen in der Burgstraße und in der Herzog-Otto-Straße (jeweils 30 km/h) durchgeführt.

Es sind insgesamt 13 Verstöße festgestellt und geahndet worden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 49 km/h, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro nach sich zieht.

Kontrollen

Böhl-Iggelheim / Dannstadt-Schauernheim (ots) – Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat am Mittwoch mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei in Böhl-Iggelheim in der Haßlocher Straße und in Dannstadt-Schauernheim in der Schauernheimer Straße Kontrollstellen eingerichtet.

Im Fokus stand dabei stand die Einbruchsprävention. Insgesamt sind 24 Personen kontrolliert worden. Hinweise auf Einbruchsdelikte sind dabei keine erlangt worden.