Kreis Bergstraße

Zeugen nach Messerangriff in der Walter-Oehmichen-Straße gesucht

Viernheim (ots) – Nur durch ein schnelles Wegdrehen und der anschließenden Schutzsuche in einem Auto, konnte am Mittwochvormittag 03.02.2021 gegen 10 Uhr eine 21-jährige Frau aus Viernheim einem Messerangriff auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Oehmichen-Straße körperlich unversehrt entkommen. So schilderte es die Frau, als sie Stunden später gegen 15.30 Uhr den Sachverhalt bei der Polizei zur Anzeige brachte.

Was sie nicht wusste war, dass der tatverdächtige Mann bereits um 12.30 Uhr von einer Polizeistreife in der Fußgängerzone Rathausstraße, vorläufig festgenommen und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht wurde. Der 28-Jährige, der in Viernheim lebt, hatte sich über Notruf selbst bei der Polizei gemeldet.

Infolge seines psychischen Gesundheitszustandes hat er sich bedroht gefühlt. Zur gesundheitlichen Abklärung wurde er daher in eine Fachklinik gebracht. Weil die angegriffene Frau den Mann flüchtig kennt, konnte er als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei (K 35) die Ermittlungen weiter. Für die weitere Klärung des Vorfalls werden dringend Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich in Heppenheim, unter der Rufnummer 06062 / 7060, beim Kommissariat 35 zu melden.

Kripo nimmt mutmaßliche Enkeltrickbetrügerin bei Geldübergabe fest

Bensheim (ots) – Einen 62-jährigen Mann kontaktierten Betrüger am Mittwochvormittag 03.02.2021. Am Telefon gab sich eine Frau als Tochter des Mannes aus und forderte unter Vorspiegelung einer finanziellen Notlage 16.000 Euro für den Kauf einer Eigentumswohnung. Der Mann durchschaute die Masche, ging anschließend zum Schein auf den Betrugsversuch ein und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnten Beamte des für derartige Straftaten zuständigen Kommissariats K 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei bei der vereinbarten Geldübergabe eine 37-jährige Frau aus Mannheim festnehmen.

Die Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Banden- und gewerbsmäßigen Betrugs zu.

Betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Bürstadt (ots) – Einen 59-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochabend 03.02.2021 gegen 20.20 Uhr in der Innenstadt.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,8 Promille an. Zudem konnte der 59-Jährige keinen Führerschein vorweisen.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall mit Pferdetransporter

Bergstraße/ Heppenheim (ots) – Drei Pferde konnten nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag (4.2.) nach bisherigen Feststellungen ohne nennenswerte Verletzungen aus einem umgekippten Pferdetransporter und einem Anhänger gerettet werden. Gegen 9.25 Uhr fuhr aus bisher ungeklärten Gründen ein 32-jähriger Audifahrer auf den vor ihm fahrenden Pferdeanhänger auf. Durch den Aufprall schaukelte sich der Anhänger auf und brachte das Zugfahrzeug, ein Transporter, in dem sich zwei der drei Pferde befanden, zum Umkippen.

Der Audifahrer wurde verletzt ins nächste Krankenhaus gefahren. Unverletzt blieben die 45-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Cloppenburg und ihre 28-jährige Beifahrerin aus Osnabrück. Bis 12.25 Uhr war die Fahrbahn in Richtung Süden voll gesperrt. Der Verkehr hatte sich bis zur Öffnung des linken Fahrstreifens bis zur Anschlussstelle Bensheim zurückgestaut. Zeitweise war auch die Gegenfahrbahn gesperrt. Sobald die Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind, wird die Fahrbahn wieder komplett geöffnet sein.

Die unfallbeschädigten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt. Für die Rettung der Tiere war die Feuerwehr Heppenheim mit Wehren aus den umliegenden Gemeinden im Einsatz. Für die Versorgung der Pferde kam ein Tierarzt an die Unfallstelle.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde gegen zwei Verkehrsteilnehmern Anzeige erstattet, weil sie unberechtigt die Rettungsgasse befahren und/ oder blockiert haben. Eine Autofahrerin aus dem Raum Heidelberg blieb an ihrem 66-jährigen Geburtstagstag als Pannenfahrzeug zunächst im Stau liegen. Die Autobatterie gab ihren Geist auf. Beamte der Autobahnpolizei konnten dem Geburtstagskind erfolgreich Starthilfe ins neue Lebensjahr geben.

Darmstadt

Vandalen sprühen mit Feuerlöscher in Parkhaus – 4 Autos beschädigt

Darmstadt (ots) – Noch unbekannte Vandalen hatten am Mittwochnachmittag 3.2.2021 offenbar nichts Gutes im Sinn. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr suchten die Unbekannten ein Parkhaus in der Schlossgartenstraße auf, entwendeten den dort angebrachten Feuerlöscher und sprühten damit mehrere Autos ein.

Dabei wurden mindestens vier dort parkende Fahrzeuge beschädigt. Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ermittelt in allen Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Verkehrsunfall Ortsausgang Groß-Umstadt – B45, Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) – Am Dienstag 02.02.2021 gegen 06:30 Uhr, kam es Ortsausgang Groß-Umstadt an der ampelgeregelten Einmündung B45/Georg-August-Zinn-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Kleintransporter und einem schwarzen Pkw Ford Focus.

Nach jetzigem Kenntnisstand befuhr der Ford Focus die B45 von Höchst kommend in Richtung Dieburg. Der Kleintransporter fuhr von der Georg-August-Zinn Straße in die Einmündung ein und beabsichtigte die B45 in Richtung Dieburg weiterzufahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 9656-0 zu melden.

Baustellengelände von Dieben heimgesucht – Täter entwenden hochwertige Werkzeuge

Eppertshausen (ots) – Entgegen der Erstmeldung hebelten die Täter in der Nacht zu Donnerstag 03.02.-04.02.2021 nicht nur einen sondern mehrere Baucontainer sowie die Tür im Rohbau der Produktionshalle auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden zudem mehr als 30 hochwertige Baumaschinen entwendet.

Der Wert der Beute dürfte sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen im fünfstelligen Bereich bewegen. Zeugenhinweise werden von den Beamten in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Autoaufbrecher “Am Mittelfeld”

Kelsterbach (ots) – Neben dem Autoaufbruch in der Ulmenstraße (wir haben berichtet), wurde der Polizei im Laufe des Donnerstags (04.02.) eine weitere gleichgelagerte Tat angezeigt.

Ein “Am Mittelfeld” geparkter 1er BMW geriet demnach in der Nacht zum Donnerstag in das Visier von Kriminellen. Die Täter knackten ein Türschloss, um sich Zugang in den Fahrzeuginnenraum zu verschaffen. Dort bauten sie ebenfalls das Lenkrad aus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Wahlplakat beschmiert – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Stockstadt (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben in der Insel-Kühkopf-Straße ein dort aufgestelltes Wahlplakat beschmiert. Gegen 9.30 Uhr am Mittwochmorgen (03.02.) bemerkten Zeugen das mit schwarzer Farbe auf das Plakat gesprühte Hakenkreuz. Der Tatzeitraum reicht nach ersten Erkenntnissen bis zum Vortag zurück.

Bei der Polizei wurde Strafanzeige erstattet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Zeugen nach Autoaufbruch gesucht – Kriminelle hatten es auf Lenkrad abgesehen

Kelsterbach (ots) – Nach einem Autoaufbruch in der Ulmenstraße hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen (02.02.) stellte ein Fahrzeughalter seinen weißen 1er BMW auf einem dortigen Parkplatz ab.

Als er gegen 5.45 Uhr am Donnerstag zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er die Spuren der Kriminellen. Diese waren in den Innenraum eingedrungen, hatten ihn durchwühlt und das Lenkrad ausgebaut. Mit der Beute suchten die Diebe anschließend unerkannt das Weite. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Odenwaldkreis

Autos beschädigt – Polizei sucht Tatverdächtigen mit einem “wippenden” Gang

Bad König (ots) – Ein 20 bis 25 Jahre alter Mann wird beschuldigt, am Dienstag 02.02.2021 um kurz nach 22 Uhr gegen Autos und Verkehrsschilder geschlagen zu haben. Die Außenspiegel eines Toyota Auygo sowie VW Golf Sportsvan gingen zu Bruch. Die angezeigten Schäden liegen bei etwa 1.000 Euro.

Der etwa 1,70 Meter große Mann mit dunklen Haaren soll nach Zeugenaussagen an der Schlossberg Klinik in der Frankfurter Straße in Richtung Kimbach gelaufen sein. Auffällig sei sein wippender Gang.

Wer Hinweise zu dem Gesuchten geben kann, wird gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe in Erbach (DEG), unter der Rufnummer 06062 / 953-0 in Verbindung zu setzen

Drogensuche führte auch zum Auffinden von Diebesgut

Erbach (ots) – In einem Rauschgiftverfahren haben Ermittler aus Erbach am Dienstag 02.02…2021 gemeinsam mit Beamten der Bereitschaftspolizei sowie einem Rauschgiftspürhund, insgesamt drei Wohnanschriften im Mossautal, Michelstadt und Erbach durchsucht. Die erforderlichen Durchsuchungsbeschlüsse waren im Vorfeld auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterlich erwirkt worden.

Im Mossautal wurde in der Wohnung einer 27-jährigen Frau circa 20 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Sie und der verdächtige 17-jährige Erbacher werden in dem Verfahren als Käufer von Betäubungsmittel geführt. Das aufgefundene Rauschgift sowie die bislang geführten Ermittlungen erhärten den Tatvorwurf.

In der Wohnung eines 19-jährigen Mannes aus Michelstadt wurde zwar kein Rauschgift gefunden, dafür aber eine Vielzahl von Tablets, weitere Elektroartikeln und ein Handy, die mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stammen. Ein Tablet konnte noch am selben Tag einem Einbruchsdiebstahl in Fränkisch-Crumbach, der etwa zwei Jahre zurückliegt, zugeordnet werden.

Auch haben die Ermittler bereits den Täter ermittelt. Die Verbindung führt zu einem 19-Jährigen, der wegen ähnlich gelagerten Delikten bereits im Gefängnis sitzt. Ob weitere Taten ihm oder anderen Personen zugeordnet werden können, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Entsprechende Anzeigen sind erstattet worden.

