Waschbecken in öffentlicher Toilette beschädigt

Stadtallendorf (ots) – Das Waschbecken in der öffentlichen Damentoilette im Bahnhof Stadtallendorf beschädigten Unbekannte zwischen Freitag (29.01.) und Montag (01.02.). Näheres ist zum Tatzeitraum nicht bekannt. Der Schaden von etwa 300 Euro war so erheblich, dass das Waschbecken ausgetauscht werden musste. Hinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428/ 9305-0, entgegen.

Zweimal berauscht unterwegs

Kirchhain (ots) – Durch überhöhte Geschwindigkeit fiel ein in Nordhessen wohnender Autofahrer am Mittwoch (03.02.) einer Polizeistreife auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gegen 21.35 Uhr in der Straße Am Amöneburger Tor ergaben sich für die Beamte mehrere Hinweise auf den Verdacht eines Drogenkonsums. Ein Urintest bestätigte dies und reagierte positiv auf THC.

Ein Speicheltest schlug sogar noch auf vier weitere Substanzen an. Daraufhin kam der 21-Jährige mit auf die Dienststelle, die er nach der Blutentnahme wieder verlassen durfte.

Stadtallendorf (ots) – Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zitterte stark, während er bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Lohpfad am Mittwochnachmittag (03.02.) den Beamten die Fahrzeugpapiere übergab.

Weitere Auffälligkeiten ergaben sich bei den folgenden Koordinationstests gegen 16.35 Uhr.

Ein freiwillig durchgeführter Speicheltest zeigte ein positives Ergebnis zu Amphetaminen und Benzodiazepinen an. Eine Blutentnahme mit anschließender Entlassung war die Folge.

Außenspiegel touchiert

Marburg (ots) – Auf der K35 von Schröck nach Bauerbach fuhr ein Unbekannter am Donnerstag (04.02.) in einer Linkskurve über die mittlere Spurbegrenzung hinaus und kollidierte gegen 07.45 Uhr leicht mit dem entgegenkommenden Skoda einer 56-jährigen Amöneburgerin. Am linken Außenspiegel des Skoda entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Schröck.

Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421/406-0, entgegen.

