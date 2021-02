Lahnau-A45: Brummifahrer mit Promille in Schlangenlinien unterwegs

(ots) – Besorgte Autofahrer meldeten der Polizei am Dienstagabend 02.02.2021 gefährliche Fahrmanöver eines Lkw-Fahrer. Die Zeugen fuhren gegen 18.00 Uhr auf der Sauerlandlinie von Ehringshausen in Richtung Wetzlar. Der Fahrer des Sattelzuges schien alles andere als aufmerksam zu sein: Er fuhr in deutlichen Schlangenlinien, zum Teil mit lediglich 20 km/h auf der linken Spur und bremste damit Verkehr stark aus.

Eine Zivilstreife schaffte es den Fahrer auf sich aufmerksam zu machen und an der Anschlussstelle Wetzlar-Ost zu stoppen. Der aus Polen stammende Lkw-Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 1,54 Promille an. Der 54-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die Polizisten wurden auf Unfallschäden an der Zugmaschine und dem Auflieger aufmerksam.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass er während seiner Promillefahrt in einen Unfall verwickelt war.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Herborn-Hörbach: Betrunken unterwegs –

Herborner Polizisten zogen am Mittwochabend (03.02.2021) einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 20.25 Uhr fiel einer Streife die unsichere Fahrweise eines Nissan-Lenkers auf. In Höhe einer Tankstelle geriet der SUV komplett auf die Gegenfahrbahn und steuerte anschließend das Tankstellengelände an. Dort kontrollierten die Polizisten den 60-jährigen Fahrer des SUV. Ihnen wehte eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der auf Rügen lebende Promillefahrer brachte es auf 1,4 Promille.

Zudem entdeckten die Ordnungshüter frische Beschädigungen am Nissan des Rüganers. Die Ermittlungen zu einer möglichen Beteiligung an einem Verkehrsunfall laufen momentan noch. Auf der Herborner Wache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab, außerdem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Hohenahr-Erda: Beim Vorbeifahren berührt –

(ots) – Die Herborner Polizei bittet nach einem Unfall zwischen Mudersbach und dem Erdaer Kreuz um Mithilfe. Am Dienstag (02.02.2021), gegen 19.15 Uhr touchierten sich dort zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Der Fahrer eines schwarzen Opel Agila konnte dort nicht anhalten, fuhr weiter nach Erda und informierte die Polizei. Sein Unfallgegner setzte seine Fahrt in Richtung Mudersbach fort, ohne sich bei den Ordnungshütern zu melden.

Am Opel blieben am linken Außenspiegel sowie auf der gesamten Länge der Fahrerseite Schäden zurück. Die Reparatur wird nach einer ersten Schätzung rund 2.500 Euro kosten.

Zeugen, die den Unfall am Dienstagabend auf der Landstraße beobachteten oder die Angaben zum Unfallwagen oder zu dessen Fahrer machen können, werden gebeten die Polizei in Herborn unter

Tel.: (02772) 47050 zu informieren.

Greifenstein-Beilstein: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht –

(ots) – Einen Schaden von rund 8.000 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Schlossstraße geparkten Opel zurück. Der blaue Zafira stand am Dienstag 02.02.2021 zwischen 13-15 Uhr in Höhe der Hausnummer 2. In dieser Zeit prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in das Heck des Opels. Durch die Wucht des Aufpralls fiel die Heckscheibe aus dem Rahmen. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile vom Heck eines Ford Transit (Baujahr 2014) zurück.

Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass es sich um das Fahrzeug eines Paketdienstes handelte.

Der Unfallfluchtermittler sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Zusammenstoß am Dienstagnachmittag beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Ford Transit machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

