Alleinunfall in Niedernhausen – Fahrerin von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit

Niedernhausen, Am Schäfersberg, Mittwoch, 03.02.2021, 21:20 Uhr

(schü)In den Abendstunden des gestrigen Tages kam es in Niedernhausen in der

Straße „Am Schäfersberg“ zu einem Verkehrsunfall. Infolgedessen musste die

Fahrerin von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die 21-jährige aus

Niedernhausen befuhr die genannte Straße mit ihrem Renault in Begleitung ihrer

16-jährigen Beifahrerin. Aus bisher ungeklärter Ursache prallte sie an der

Unfallstelle mit ihrem Fahrzeug gegen einen Findling, der sich auf einer dort

eingerichteten Fahrbahnverengung befindet. Durch den Aufprall wurde der PKW

ausgehoben und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Die Beifahrerin

konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien, die Fahrerin wurde von der

hinzugeeilten Feuerwehr befreit. Hierzu musste das Dach des Unfallfahrzeugs

entfernt werden. Beide Frauen sind nach derzeitigem Kenntnisstand

glücklicherweise nur leichtverletzt, wurden aber durch den Rettungsdienst zur

Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem PKW entstand ein

Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Ford Fiesta in Tiefgarage aufgebrochen

Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Dienstag, 02.02.2021, 20:00 Uhr – Mittwoch,

03.02.2021, 20:20 Uhr

(schü) Zwischen Dienstag- und Mittwochabend schlugen bisher unbekannte Täter an

einem Ford Fiesta die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten aus dem

Fahrzeug eine kleinere Summe Bargeld, welches in der Mittelkonsole abgelegt war.

Der aufgebrochene PKW war in einer Tiefgarage geparkt. Bisher ist unklar, wie

die Täter in die Tiefgarage, die mit einem Rolltor gesichert ist, eingedrungen

sind.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Einbrecher erbeuten Schmuck und Elektrogeräte, Wiesbaden, Gneisenaustraße, Mittwoch, 03.02.2021, 06:45 – 12:30 Uhr

(schü) Im Laufe des Vormittags brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung

in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Gneisenaustraße ein. Auf noch

unbekannte Weise gelangten die Täter in das Haus und öffneten im Anschluss mit

Gewalt die Wohnungseingangstür einer Wohnung im Hochparterre. Danach

durchwühlten sie die komplette Wohnung und entwendeten Schmuck und

Elektrogeräte. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht abschließend fest.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

Gegen geparktes Auto gekracht und geflüchtet, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 03.02.2021, 19.30 Uhr,

(pl)Bei einer Unfallflucht in der Adolfstraße in Bad Schwalbach wurde am

Mittwochabend ein geparkter VW Polo beschädigt. Eine bislang unbekannte Person

touchierte mit ihrem Fahrzeug den am Straßenrand abgestellten blauen Pkw und

flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten

Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Geschädigten hörten gegen 19.30 Uhr

einen lauten Knall, stellten jedoch erst später die frischen Beschädigungen an

ihrem Fahrzeug fest. Unfallzeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der

Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung

zu setzen.