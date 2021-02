Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Bereich Main-Kinzig

Neuer Hinweis auf Unfallverursacher – Autobahn 66 / Gründau-Lieblos

(tl) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am vergangenen Freitag, 29.01.2021, 17 Uhr, bis Samstag, 30.01.2021, 14.15 Uhr, an der Anschlussstelle Gründau-Lieblos an der Autobahn 66 ereignete (wir berichteten), wenden sich die Ermittler der Verkehrsunfallflucht-gruppe nach einer ersten Spurenauswertung mit einem weiteren Hinweis an die Bevölkerung. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Chevrolet Orlando gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste im Heckbereich erheblich beschädigt sein. Da es sich hierbei um ein eher seltenes Fabrikat handelt, erhoffen sich die Beamten nun neue Hinweise von Zeugen, die diese unter der Rufnummer 06183 91155-0 melden können.

Exhibitionist auf frischer Tat festgenommen – Bad Soden-Salmünster

(tl) Am frühen Mittwochmorgen klickten bei einem 52-jährigen Sittenstrolch in der Brückenstraße die Handschellen. Als dieser sich gegen 5.50 Uhr in Höhe eines Bäckerladens vor einer 23-Jährigen befriedigte, konnten zivil postierte Beamte den Mann kurz darauf vorläufig festnehmen. Der Festnahme vorausgegangen waren laufende Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen aufgrund zurückliegender Taten im Bereich Salmünster und Bad Orb. Ob der Festgenommene, der in Steinau an der Straße wohnhaft ist, auch für diese Taten in Betracht kommt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.