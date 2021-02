Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 04.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.02.2021 zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde in der Seebacher Straße in Bad Dürkheim eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Es mussten 7 Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h ausgesprochen werden. Der Spitzenreiter wurde mit 49 km/h gemessen. Weiterhin wurde zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr die Geschwindigkeit in der Weinstraße in Herxheim überwacht. Es mussten erfreulicherweise keine Verwarnungen wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ausgesprochen werden.

Bad Dürkheim: Diebstahl aus Fahrzeug

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 02.02.2021 19:00 Uhr bis 03.02.2021, 08:00 Uhr wurden aus einem in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellten Opel Omega ein Multimediagerät entwendet. Die bislang unbekannten Täter öffneten vermutlich über die Gummidichtung der Fahrzeugtür den Entriegelungsknopf und gelangten dadurch ins Fahrzeuginnere. Entwendet wurde das fest eingebaute Multimedia-Gerät inklusive Dash-Cam, Antennen und Kabeln. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Älterer Dame Geldbeutel entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 03.02.2021 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr wurde in einem Supermarkt in der Hausenerstraße in Bad Dürkheim der Geldbeutel einer älteren Dame entwendet. Als die Dame zu Hause eintraf, stellte sie fest, dass sich ihr Damengeldbeutel nicht mehr in ihrer Manteltasche befand. Vermutlich hatten bislang unbekannte Täter den Geldbeutel der Dame entwendet. Ermittlungen ergaben, dass unmittelbar nach der Tat zwei unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen wurden. Die EC-Karte wurde umgehend gesperrt. Täterhinweise liegen keine vor. Neben dem Personalausweis und diversen Karten befanden sich auch mehrere hundert Euro Bargeld in ihrem Damengeldbeutel. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Diebstahl von Felgen

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 02.02.2021, 19:00 Uhr bis 03.02.2021, 08:00 Uhr wurden an einem in der Bruchstraße in Bad Dürkheim abgestellten VW Passat alle 4 Alufelgen entwendet. Die bislang unbekannten Täter bockten das Fahrzeug vermutlich mittels Wagenheber hoch und konnten so die Alufelgen abmontieren und entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Unter Drogeneinwirkung Pkw geführt

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 04.02.2021 gegen 15:40 Uhr wurde der Fahrer eines VW Golfs in der St.-Kilian-Straße in Grünstadt festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurden im Fahrzeug des 19-jährigen Mannes aus Wattenheim Kleinstmengen Marihuana im Fußraum festgestellt. Zudem bemerkten die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten neben einem Bußgeld in Höhe von 500EUR auch ein Fahrverbot sowie Punkte in Flensburg.

Dirmstein: Ohne Führerschein, 54-Jähriger will im Supermarkt „abtauchen“

Dirmstein, In den Nachtgärten – 02.02.2021, 19:20 Uhr (ots) – Einer Streife der PI Grünstadt fiel gestern in Dirmstein ein PKW mit defektem Abblendlicht auf. Die Streife wendete und folgte dem PKW auf einen Supermarktparkplatz. Dabei bemerkten die Beamten, wie der PKW-Führer eilig in den Markt rannte. Bei der Kontrolle stellte sich der Grund seiner Eile heraus: dem 54-Jährigen aus Worms wurde im November 2020 nach einer Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Gegen die 61-Jährige Pkw-Halterin aus Blieskastel wurde eine Anzeige wegen Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Laumersheim: Brennendes Wohnmobil sorgt für Vollsperrung auf der BAB 6

Laumersheim (ots) – Ein brennendes Wohnmobil hat am Mittwochabend, 03.02.2021, auf der BAB6 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Grünstadt zu starken Verkehrsbehinderungen geführt. Aus noch unbekannter Ursache fing das zwölf Tonnen schwere Wohnmobil gegen 20:50 Uhr Feuer, und brannte letztlich komplett aus. Die Brandbekämpfung wurden durch einen verbauten 150 kg Gastank, sowie starke Windböen erschwert. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die BAB6 in Richtung Kaiserslautern für etwa 4 Stunden gesperrt werden. Der 64-jährige Fahrer aus Witten erlitt leichte Verletzungen, und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf 200.000 EUR geschätzt. Neben der Autobahnbahnpolizei Ruchheim waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehren Frankenthal und Grünstadt, sowie der Autobahnmeisterei Wattenheim im Einsatz.

