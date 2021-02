Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Schwerer Verkehrsunfall bei Habichtswald

(ots) – Am Mittwoch 03.2.2021 um 18:40 Uhr, stießen bei Ehlen zwei Pkw zusammen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Der 23-jährige Skoda Fabia Fahrer aus Wolfhagen befuhr die Landesstraße 3390 von Altenhasungen Richtung Dörnberg. Die Fahrbahn hat in diesem Bereich leichtes Gefälle. Ein 26-jähriger Audi A 4 Fahrer aus Zierenberg fuhr mit seiner Familie die L 3220 von Zierenberg Richtung Ehlen. Im Kreuzungsbereich der L 3220 (die hier durch Verkehrszeichen bevorrechtigt ist) und der L 3390 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Dabei wurde der Fahrer des Skoda mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Audi, neben dem Fahrer eine 24-jährige Mitfahrerin und drei Kinder im Alter von 1, 3 und 5 Jahren, wurden erheblich verletzt und nach Erstversorgung durch zwei Notärzte ebenfalls durch RTW in ein Krankenhaus transportiert.

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Streckenabschnitt 70 km/h. Aus Veranlassung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter zur Unfallursachenanalyse hinzugezogen und bei beiden Fahrern vorsorglich eine Blutentnahme angeordnet. Weiter wurden beide Pkw sichergestellt.

Die Unfallörtlichkeit war in beide Richtungen bis um 21:50 Uhr voll gesperrt. Zur Unterstützung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Habichtswald und Ortsteilen. Der Schaden an den Fahrzeugen wird von den aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen auf 20.000 EUR geschätzt.

Ein dritter Pkw wurde durch Trümmerteile leicht beschädigt. Da Betriebsstoffe ins Erdreich gedrungen waren, war ein Einsatz der Straßenmeisterei Wolfhagen erforderlich.

Einbrecher erbeuten Zigaretten aus Einkaufsmarkt

Niestetal (ots) – Unbekannte sind am Mittwochabend 03.02.2021 in einen Einkaufsmarkt in Niestetal-Heiligenrode eingebrochen und hatten es dabei offenbar gezielt auf Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Der Einbruch in den Markt in der Witzenhäuser Straße, gegenüber der Kleinen Gasse, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen 22:25 und 23:10 Uhr. Die Täter hatten sich über das Parkdeck angenähert und eine Fensterscheibe an der Bäckereifiliale heraushebelt. Nachdem sie so in das Gebäude eingestiegen waren, brachen sie ein weiteres Fenster zum Verkaufsraum des Supermarkts auf. Neben einer noch unbestimmten Anzahl an Zigarettenschachteln stahlen die Einbrecher auch die Kaffeekasse der Bäckerei.

Ob sie zum Abtransport der Beute oder zur Flucht möglicherweise ein Fahrzeug nutzten, ist bislang noch ungeklärt. Den durch das brachiale Vorgehen der Täter angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes auf 1.500 Euro.

Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Einkaufsmarkts beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

