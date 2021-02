Taschendieb bedient sich auf Rolltreppe – Festnahme

Frankfurt-Gallus (ots)-(em) – Am Dienstagabend 02.02.2021, wurde ein 37-jähriger Mann auf einer Rolltreppe als Taschendieb tätig. Dies endete für ihn mit einer Festnahme. Gegen 20.00 Uhr fuhr eine 46-jährige Frau, mit einem Rucksack auf dem Rücken, die Rolltreppe von der B-Ebene des Hauptbahnhofs bis hoch zur Straßenbahnhaltestelle. Plötzlich bemerkte sie, wie sich jemand an ihrer Tasche zu schaffen machte.

Als sie sich umdrehte, stellte sie fest, dass diese offen und ihr Portemonnaie weg war. Daraufhin sprach sie den Mann, der direkt hinter ihr stand, auf den Diebstahl an. Dieser rannte und mit ihm ein weiterer Mann ganz plötzlich die Rolltreppe in die entgegensetzte Richtung hinunter.

Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zur Festnahme des 37-jährigen mutmaßlichen Täters. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen musste er mangels Haftgründe wieder entlassen werden. Die Ermittlungen, unter anderem im Hinblick auf einen möglichen Mittäter sowie den Verbleib des Geldbeutels, dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 entgegen.

Schwerer Unfall auf der Kreuzung

Frankfurt-Nordend (ots)-(ne) – Am Mittwoch um 18:15 Uhr kam es auf der Kreuzung Eschersheimer Landstraße/Bremer Straße bzw. Cronstettenstraße zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Der 49-jährige Fahrer eines VW Touareg war zuvor auf der Cronstettenstraße Richtung Bremer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Eschersheimer Landstraße hielt er zunächst an der roten Ampel.

Ersten Ermittlungen zufolge soll er nun trotz für ihn noch rot zeigender Ampel losgefahren sein, da er möglicherweise die auf grün springende Rechtsabbiegerampel mit seiner verwechselte. Der 49-Jährige fuhr sodann in den Kreuzungsbereich ein.

Auf der Eschersheimer Landstraße kamen in diesem Augenblick zwei Fahrzeuge aus nördlicher Richtung, ein Seat Arona und ein Jaguar XE. Beide kollidierten mit dem VW. Hierdurch wurden die 19-jährige Beifahrerin im VW, die 20 Jahre alte Fahrerin des Seat und der 48-jährige Fahrer des Jaguars leicht verletzt. Alle drei Pkw wurden massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Warum genau es zu diesem Unfall kam, muss nun untersucht werden.

3 junge Taschendiebe erwischt

Frankfurt (ots)-(dr) – Zivilbeamte des 1. Polizeireviers haben am Mittwochnachmittag 03.02.2021 drei Taschendiebe festgenommen, die es auf die Wertsachen einer 86-Jährigen abgesehen hatten. Die späteren Beschuldigten fielen den Beamten zunächst im Bereich der Innenstadt auf, als sie nach Tatgelegenheiten Ausschau hielten. Ihre Suche nach potentiellen Opfern war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, sodass sie sich mit der U-Bahn in den Stadtteil Hausen begaben.

Unter fortlaufender Beobachtung der Zivilfahnder guckten sich die 3 jungen Männer in der Große Nelkenstraße eine 86-jährige Frau aus. Während einer von ihnen die Dame in ein Gespräch verwickelte, langte ein anderer in ihre Umhängetasche, um an ihre Wertsachen zu gelangen. Dabei hatten es die drei offenbar auf die Geldbörse abgesehen. Doch die Frau bemerkte den Diebstahl und rief laut um Hilfe.

Kurz darauf klickten bei den drei Dieben die Handschellen. Für zwei 19- und 20-Jährige, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Ein 18-Jähriger durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

Diebesgut und Drogen schlecht versteckt

Frankfurt (ots)-(mc) – Am Mittag 03.02.2021 wurde ein Mann im Gerhart-Hauptmann-Ring festgenommen, nachdem ihm wertvolles Diebesgut und Drogen in einem Keller zugeordnet werden konnten. Über 100 Gramm Haschisch und 80 Gramm Marihuana, dazu insgesamt acht hochwertige Elektrofahrräder und diverse Fahrradteile im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro sowie mehrere Tausend Euro Bargeld und zwei elektronische Hundehalsbänder fanden die Beamten bei der gestrigen Durchsuchung bei dem auch der Polizeihund “Astor” zum Einsatz kam.

Das 14. Polizeirevier erhielt einen Tipp durch einen Zeugen, woraufhin der Keller sowie die Wohnung eines Mannes auf den Kopf gestellt wurden.

Der mutmaßliche Beschuldigte, ein 38 Jahre alter Mieter, versteckte das Diebesgut und die Drogen in einem Gemeinschaftskeller. Wie vermutet wird, tauschte er den Schließzylinder der Kellertür aus, um die Beute vor dem Zugriff anderer zu schützen. Offensichtlich erfolglos, denn nach dem Auffinden des Verstecks und weiterer Ermittlungshinweise konnte er identifiziert und festgenommen werden.

In mindestens einem Fall konnte bislang ein Elektrorad einem besonders schweren Diebstahl zugeordnet werden. Des Weiteren wird das Veterinäramt über die Elektrohalsbänder für Hunde informiert, um eine mögliche Überprüfung der Geeignetheit des Hundehalters zu veranlassen.

Wasserrohrbruch in der Tiefgarage eines Büro- und Geschäftsgebäudes in der Innenstadt

Frankfurt am Main (ots) – Durch das Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr um 01:13 alarmiert in die Eschersheimer Landstr., in die Tiefgarage eines Bürohauses. Das war für die Einsatzkräfte auch gleich das Ende der Nachtruhe. Bis zum frühen Morgen gegen 08:00 dauerte der, der Alarmierung folgende Hilfeleistungseinsatz.

Durch einen Wasserrohrbruch größeren Ausmaßes, stand im unteren Geschoss der Tiefgarage das Wasser auf einer Fläche von ca. 20m x 40m etwa 70cm hoch, das sind für alle Nichtmathematiker unter uns etwa 560 m³ oder ca. 560.000 ltr. Wasser. Das Wasser war in einen Schaltraum eingedrungen und ein dort entstandener elektrischer Kurzschluss hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Die Kräfte der Feuerwehr begannen das Wasser mittels dreier Hochleistungspumpen, sog. Mast-Pumpen mit einer theoretischen Förderleistung von zusammen 4500 ltr./Min, nach draußen zu befördern. Das Wasser- und Energieversorgungsunternehmen das ebenfalls mit Notfallbesatzung an der Einsatzstelle eingetroffen war, sperrte die Wasserzufuhr ab und schaltete die Stromkreise am Einsatzort stromfrei.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Niedereschbach und Griesheim und der Berufsfeuerwehr konnten dann ab 08:00, nachdem alles ausgetretene Wasser entfernt worden war, die Einsatzstelle an die Hausverwaltung übergeben. Über die Höhe des Sachschadens und die Ursache liegen keine Erkenntnisse vor

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(dr) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

Februar 2021: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

Februar 2021: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Februar 2021: Hanauer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

Februar 2021: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Autobahnkreuz Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Februar 2021: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen