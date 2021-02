Gießen (ots) – Am Mittwochvormittag 03.02.2021 waren mehrere Streifenwagen und Feuerwehr in der Asylunterkunft (HEAE) in der Rödgener Straße eingesetzt. Bei einer Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung wurde einem Bewohner ein fester Gegenstand in die Augen gestochen. Während einer anderen Auseinandersetzung verlor ein Bewohner mehrere Zähne.

Ein 56-jähriger Mann aus Ghana geriet gegen 11.20 in einen Streit mit einem 34-Jährigen aus Libyen.

In dessen Verlauf schlug der Libanese seinem Kontrahenten kräftig ins Gesicht.

Nach ersten Erkenntnissen verlor der 56-Jährige mehrere Zähne. Er musste von einem Rettungswagen erst versorgt werden.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 14.20 Uhr in der Rödgener Straße. Nachdem die Brandmeldeanlage auslöste, gerieten Bewohner nach der Evakuierung durch den Sicherheitsdienst in Streit.

Ein 18-jähriger Algerier bedrohte verbal einen 26-jährigen Bewohner. Darüber hinaus stach ein Unbekannter mit einem festen Gegenstand in die Augen des 26-Jährigen. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

