Neustadt: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – Gesamtschaden 30.000 Euro

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 03.02.2021, befuhren gegen 15:56 Uhr drei PKW hintereinander die Talstraße in Fahrtrichtung Lambrecht. Die 38-jährige Fahrerin des vordersten Fahrzeugs musste hierbei verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, da sie nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte.

Der hinter ihr fahrende Fahrzeugführer, ein 38-jähriger Mann aus Maikammer, erkannte die Verkehrssituation rechtzeitig und bremste seinen PKW ebenfalls ab. Aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes fuhr diesem jedoch das dritte der benannten Fahrzeuge auf, welches durch eine 35-jährige Frau aus Sembach geführt wurde. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der PKW des aus Maikammer stammenden Mannes nach vorne und somit in das Heck des noch immer vor ihm stehenden Fahrzeugs geschoben. Insgesamt entstand hierdurch ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.