Kaiserslautern: Online-Märchenstunde des mpk mit Faschingsfeeling

Kaiserslautern – Am Sonntag, 14. Februar 2021, um 15 Uhr veranstaltet das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene wieder eine Online-Märchenstunde. Märchen regen unsere Phantasie an, erzählen von wundersamen Begebenheiten.

Nadine Choim nimmt die teilnehmenden Familien mit auf eine Reise in fremde Länder und unbekannte Zeiten, dabei dreht sich alles ums Thema „Fasching“ – also miteinander feiern, auch wenn man zu Hause ist. Ungewöhnliche Kulissen beim Vorlesen bilden die abwechslungsreichen Objekte der Sammlung „Lotte Reimers“. Nach der kurzweiligen Erzählung gestalten Kinder und Erwachsene miteinander „tragbare“ Dinge. Girlanden, Luftschlangen und Luftballons bringen gute Laune in die eigenen vier Wände und schaffen die richtige Faschingsatmosphäre. Wer möchte, kann sich dem Team des mpk anschließen und verkleidet an der Veranstaltung teilnehmen.

Die Online-Märchenstunde, die über Go-To-Meeting stattfindet, ist kostenfrei, eine Spende an die Museumspädagogik willkommen. Nach der Anmeldung an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de (mit Namen, Adresse und Mailadresse) bis spätestens Freitag, 12. Februar, um 11 Uhr werden eine Materialliste und die Zugangsdaten zugeschickt.