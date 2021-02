Speyer: Rheinpegel steigt am kommenden Donnerstag, 04. Februar 2021, weiter an

Speyer – Nach dem Erreichen des Höchstpegels von 802 cm am Sonntag, 31.01.2021 sinkt aktuell der Rheinpegel. Am heutigen Dienstag, 02.02.2021, um 09 Uhr betrug der Wasserstand 765 cm.

Der Wasserstand sinkt weiter auf 750 cm. Danach steigt nach Behördenvorhersage der Rhein möglicherweise auf 820 cm am Freitag. Ab der Mittagzeit soll der Rhein wieder sinken, stärker als er angestiegen war.

Absperrungen aus Sicherheitsgründen

Die Behörden und Jagdpächter warnen davor, abgesperrte Bereiche und Waldgebiete im Bereich der Flüsse zu Betreten, da das Wild im Moment vor dem Hochwasser aus den Überfluteten in die trockenen Gebiete flüchtet und dies nur tut, wenn sie dabei nicht von Menschen behelligt werden. Wenn die Tiere in ihrem natürlichen Fluchtverhalten durch Passanten gestört oder gehindert werden, droht ihnen der Ertrinkungstod, so die Polizei. Außerdem bringen sich die Menschen selbst in Lebensgefahr, wenn sie in den Rhein stürzen.