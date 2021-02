Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 02.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Einbruch in Wohnung

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 01.02.2021, 02:00 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Kirchgasse in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich durch eine nicht richtig geschlossene Eingangstür in ein Mehrparteienhaus und drückten mit körperlicher Gewalt eine Wohnungstür im 1.Obergeschoss auf. Die Türzarge wurde dabei beschädigt. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Aus dem Wohnzimmer wurde aus einer Handtasche eine Gelbbörse mit Bargeld und diversen Karten entwendet. Die Wohnungsinhaberin hatte währenddessen im Schlagzimmer geschlafen und nichts bemerkt. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 01.02.2021 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurde ein in der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim abgestellter Opel Astra beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Aus- bzw. Einparken den Opel entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Beschädigungen am linken Kotflügel, am Stoßfänger und am Scheinwerfer entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Einbruch in Wohnung

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 01.02.2021, 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Kaiserlauterer Straße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter gelangten über die Außentreppe eines Mehrfamilienhauses in das 1. Obergeschoss. Dort drückten sie eine Wohnungstür mit körperlicher Gewalt auf. Dabei wurde der Holzrahmen beschädigt. Entwendet wurde ein Play-Station-Controller und Bargeld. Anwohner gaben an, zwei unbekannte männliche Personen vor dem Tatzeitraum im vorderen Hof gesehen zu haben. Die erste Person war 165-170 cm groß, kräftig, graue Haare, 30-40 Jahre alt und trug eine dunkle Bomber-Jacke und Bluejeans. Die zweite Person war 175 cm groß, kräftig, nackenlang schwarze Haare und trug eine Regenjacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Geldbörsen aus Wohnung entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 01.02.2021, 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr, wurden aus einer Wohnung in der Eichstraße in Bad Dürkheim zwei Geldbörsen entwendet. Bislang unbekannte Täter gelangten sowohl über das nicht verschlossene Hoftor als auch über die ebenfalls nicht verschlossene Wohnungseingangstür ins Wohnungsinnere und entwendeten dort zwei Geldbörsen mit Bargeld und diversen Karten. Die Bewohnerin war in dieser kurzen Zeit gerade einkaufen. Ihr Ehemann befand sich in der Wohnung, hatte aber Kopfhörer aufgesetzt und daher die Tat nicht mitbekommen. Anwohner konnten zur Tatzeit eine unbekannte männliche Person vor dem Anwesen feststellen, die gerade einen Geldbeutel in der Hand hatte. Ob eine Tatzusammenhang mit den weiteren Wohnungseinbrüchen in Bad Dürkheim besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum vom 22.12.2020 bis 31.01.2021, kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Weinstraße in Wachenheim. Bereits im Februar des letzten Jahres wurden sowohl die Eingangstür als auch die Eingangstür des Wintergartens aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter hebelten dieses Mal eine Verbindungtür zwischen Wohnhaus und Wintergarten auf. Entwendet wurde ein Mobiltelefon und eine Digitalkamera. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden und es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Wachenheim (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, kam es bereits im Zeitraum vom 17.01.2021 bis 18.01.2021zu einem versuchten Einbruch in einen Friseursalon in der Weinstraße in Wachenheim. Vor Ort konnte festgestellt werden, das bislang unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand versucht hatten die Eingangstüre aufzuhebeln. Ins Gebäudeinnere konnten sie jedoch nicht gelangen. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Delle in Beifahrertür – Unfallflucht

Haßloch (ots) – Sehr ärgerlich ist die Beschädigung am Neuwagen eines 38-Jährigen, der seinem BMW am vergangenen Donnerstagnachmittag (28. Januar 2021, 13:00 – 16:30 Uhr) auf dem Rathausplatz in Haßloch parkte. Bei der Rückkehr fiel ihm eine Delle in der Beifahrertür des erst 7 Tage alten Autos auf. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Forst: Mit Brücke kollidiert

Forst/Weinstraße (ots) Die Straßenmeisterei Neustadt führte auf dem Recyclinghof bei Forst (Weinstraße) am Montagmittag (1. Februar 2021, 12 Uhr) Arbeiten durch, bei dem ein Lkw mit Kran zum Einsatz kam. Der 58-Jährige Fahrer versäumte es vor der Rückfahrt den Kranausleger wieder einzufahren.

Auf der B271 Richtung Autobahn blieb er nach wenigen hundert Metern an einer Brücke hängen. Der Ausleger knickte nach hinten ab. Das Brückengeländer wurde erheblich Beschädigt. Die Polizei Haßloch beziffert den Schaden auf ca. 12.000,- EUR.

