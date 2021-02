Kreis Kaiserslautern – Mit der Zuwendung von insgesamt 452 Tablets hat sich die chancengleiche Teilhabe am digitalen Unterricht in den Schulen in Kreisträgerschaft wesentlich verbessert.

Bereits im Dezember war eine erste Teillieferung von 125 Geräten zu gleichen Teilen an die Schulen erfolgt, jetzt konnten die restlichen Tablets ausgehändigt werden.

„Als Schulträger sehen wir uns in der Pflicht, allen Schülerinnen und Schülern die Teilhabe am digitalen Schulunterricht zu ermöglichen. Keiner darf in dieser kritischen Zeit benachteiligt werden“,

betont Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, die es den fünf Schulen überlassen hatte, eigenverantwortlich den jeweiligen Bedarf festzustellen und anzumelden. Für die beiden Förderschulen veranlasste Heß-Schmidt jedoch die Schülerschaft komplett mit den digitalen Endgeräten auszustatten.

„Es liegt uns am Herzen, dass möglichst alle Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen zumindest technisch gleichermaßen gerüstet sind, um am digitalen Schulunterricht teilnehmen zu können. Keine Schülerin und kein Schüler soll zurückbleiben. Dabei war es uns wichtig, diese Voraussetzungen möglichst schnell zu schaffen,“

ergänzt Landrat Ralf Leßmeister.

Einen großen Teil der Beschaffungskosten wurde vom Land im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms getragen, allerdings musste der Landkreis rund ein Viertel der Kosten selbst übernehmen. Die Einrichtung der Tablets war eine Herkulesaufgabe, die die EDV der Kreisverwaltung in kurzer Zeit bewältigt hat.