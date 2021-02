Haßloch: Der Dreck-weg-Tag 2021 wird in den Spätsommer verschoben

Haßloch – Ursprünglich sollte am 20. Februar 2021 der nächste Dreck-weg-Tag stattfinden, doch angesichts der aktuellen Corona-Situation wird der Aktionstag in den Spätsommer verschoben. „Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass die geltenden Corona-Bestimmungen mit Ablauf des 14. Februars in der Form gelockert werden, als das die Durchführung eines Dreck-weg-Tages mit über 200 freiwilligen Helferinnen und Helfern möglich wäre. Daher möchten wir in den September ausweichen“, so Umweltdezernent Joachim Blöhs. Angedachter Ausweichtermin ist der 11. September.

Schon im vergangenen Jahr hatten einige Vereine ihr Interesse für den Februar-Termin bekundet und ihre Teilnahme am Aktionstag zugesagt. „Wir sind froh und dankbar über jede helfende Hand und bitten daher alle interessierten Mitstreiter, sich den 11. September bereits heute vorzumerken“, so Blöhs weiter. Angesprochen sind neben den Vereinen auch Schulklassen, Kindergartengruppen, Unternehmen sowie Privatpersonen. Treffpunkt, Sammelorte der einzelnen Gruppen sowie weitere Details rund um den Aktionstag werden dann zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Unachtsam weggeworfenen Müll gibt es leider auch in Corona-Zeiten, daher wollen wir auch in 2021 an dem zuletzt gut angenommenen Aktionstag festhalten und diesen unter Berücksichtigung der im September hoffentlich gelockerten Corona-Maßnahmen durchführen“, so die Umweltbeauftragte Andrea Häge, die den Aktionstag in diesem Jahr erstmals organisieren wird. Der letzte Dreck-weg-Tag fand am 29. Februar 2020 statt. Damals konnte mit Hilfe zahlreicher freiwilliger Unterstützer über 15 Kubikmeter Restmüll gesammelt und fachgerecht entsorgt werden.