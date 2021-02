Kaiserslautern: FCK leiht Innenverteidiger Marvin Senger aus

Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt seine Abwehr zum Transferschluss mit Marvin Senger. Der 21-Jährige wird bis Saisonende vom Zweitligisten FC St. Pauli ausgeliehen.

Der 1,93 Meter große Abwehrspieler erlernte das Fußballspielen beim SV Eichede, ehe er über die Stationen Hamburger SV und Eintracht Norderstedt im Jahr 2016 in die B-Jugend des FC St. Pauli wechselte. Dort schaffte er in den vergangenen Jahren über die Nachwuchsmannschaften und die zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis. Im Saisonendspurt der vergangenen Spielzeit debütierte er in der Zweiten Liga und unterschrieb anschließend seinen ersten Profivertrag am Millerntor. Insgesamt kommt der Linksfuß im Herrenbereich für den FC St. Pauli bisher auf drei Einsätze in der Zweiten Liga, ein Spiel im DFB-Pokal sowie 21 Partien in der Regionalliga Nord.

Spielerdaten:

Name: Marvin Senger

Position: Abwehr

Geboren: 06.01.2000

Nationalität: Deutsch

Größe: 1,93 m

Gewicht: 86 kg

Beim FCK ab: 01. Februar 2021

Vertrag bis: 30. Juni 2021

Frühere Vereine: FC St. Pauli, Eintracht Norderstedt, Hamburger SV, SV Eichede