Malsch – Arbeiter durch Stromschlag schwer verletzt

Karlsruhe – Durch Arbeiten an einem Verteilerkasten wurde ein Mitarbeiter

einer Fachfirma auf dem Gelände einer Spedition in Malsch am Samstagvormittag

schwer verletzt.

Die Spedition hatte eine externe Firma mit dem Austausch von Teilen an einem

großen Stromverteilerkasten auf dem Firmengelände beauftragt. Einer der Arbeiter

hatte es bisherigen Erkenntnissen zufolge möglicherweise versäumt, die

Hauptsicherung vor Beginn der Arbeiten abzuschalten. In der Folge schlug wohl

eine Verteilerader gegen den Stromkasten, an dem der Mann arbeitete. Dabei

erlitt er einen Stromschlag und kam mit Verbrennungen und möglicherweise inneren

Verletzungen durch die Stromeinwirkung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Waldbronn – Bei Baggerarbeiten Gasleitung beschädigt

Karlsruhe – Für einen größeren Rettungskräfteeinsatz sorgte am

Samstagmittag eine beschädigte Gasleitung im Kniebisweg in Reichenbach.

Durch die 29 und 40 Jahre alten Arbeiter wurde gegen 12:40 Uhr an einem

Wohnanwesen Baggerarbeiten durchgeführt, um einen Zugang für einen Kellerabgang

freizulegen. Hierbei wurde versehentlich die Gasleitung, welche von der Straße

zum Haus führt mit dem Bagger abgerissen. Durch einen zufällig in der

Nachbarschaft wohnenden Mitarbeiter eines Energieversorgers konnte provisorisch

eine Klemme angebracht, um ein weiteres Austreten des Gases zu verhindern. Trotz

der angebrachten Klemme konnte weiterhin Gas gemessen werden, weshalb durch den

Energieversorger ein Bagger die Straße bis zur Hauptleitung aufgraben musste.

Durch die Freiwillige Feuerwehr Waldbronn wurden bereits dir umliegenden

Wohnhäuser evakuiert und die Straße gesperrt. Nachdem das Leck repariert wurde,

konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnhäuser zurückkehren.

Insgesamt waren drei Besatzungen der Polizei, fünf Fahrzeuge der Freiwilligen

Feuerwehr Waldbronn mit 21 Einsatzkräften sowie fünf Rettungsfahrzeuge im

Einsatz.

Bretten – Verwaltungsgericht lehnt Eilantrag des Initiators der Versammlungen auf dem Marktplatz vollumfänglich ab. Verwaltungsgerichtshof bestätigt die Entscheidung

Bretten – Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Karlsruhe und

der Stadt Bretten

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am späten Freitagabend den Eilantrag des

Initiators der Versammlungen auf dem Marktplatz vollumfänglich abgelehnt. Dieser

wandte sich gegen die versammlungsrechtlichen Auflagen und gegen seine Ablehnung

als Versammlungsleiter durch das Ordnungsamt. Der Verwaltungsgerichtshof

Mannheim bestätigte die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes und wies die

dagegen eingereichte Beschwerde zurück.

Bei den zurückliegenden Demonstrationen mit dem Thema „Meditation für Freiheit“

kam es unter anderem durch den damaligen Versammlungsleiter und durch

eingeteilte Ordner wiederholt zu Verstößen gegen die infektionsschutzbedingten

Auflagen des Ordnungsamtes.

Das Ordnungsamt hatte für die vom bisherigen Versammlungsleiter und Initiator

für den morgigen Sonntag angemeldete Versammlung mit dem Thema „Meditation für

die Freiheit“ aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit und Ordnung

während der Versammlung unter anderem verfügt, dass die Versammlungsleitung und

die eingeteilten Ordner einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben. Die Teilnehmer

sind dann zum Tragen einer Maske angehalten, wenn die erforderlichen

Mindestabstände von 1,5 Metern nicht eingehalten werden können. Darüber hinaus

wurde verfügt, dass der bisherige Versammlungsleiter als ungeeignet angesehen

wird, die Demonstration zu organisieren und durchzuführen. Ein für vergangenen

Donnerstag anberaumtes Kooperationsgespräch wurde vom Initiator abgesagt. Zu

einem daraufhin durch das Ordnungsamt erneut angesetzten Kooperationsgespräch am

vergangen Freitag ist weder der Initiator noch ein neuer Versammlungsleiter

erschienen.

Mit einem Eilantrag auf einstweiligen Rechtsschutz, den ein vom Veranstalter

beauftragter Rechtsanwalt aus Berlin am vergangenen Freitagmittag beim

Verwaltungsgericht Karlsruhe eingelegt hatte, versuchte der bisherige Initiator

und abgelehnte Versammlungsleiter die Wiederherstellung der aufschiebenden

Wirkung seines noch einzulegenden Widerspruches zu erwirken. Dies hätte zur

Folge, dass die durch das Ordnungsamt verfügten Auflagen aus Gründen des

Gesundheitsschutzes und der Sicherheit und Ordnung während der Versammlung nicht

hätten vollzogen werden können. Wäre sein Antrag erfolgreich gewesen, hätte die

für morgen angemeldete Versammlung ohne jegliche Auflagen stattfinden können.

Das Verwaltungsgericht Karlsruhe ist der Argumentation des Ordnungsamtes gefolgt

und hat schließlich am Freitagabend den Eilantrag des Initiators als unzulässig

und unbegründet erklärt. Das Verwaltungsgericht bestätigt damit die Auffassung

des Ordnungsamtes, wonach der Initiator und bisherige Versammlungsleiter als zur

Organisation und Durchführung von Demonstrationen ungeeignet anzusehen ist und

bestätigt die infektiologischen und sicherheitsrelevanten Auflagen des

Ordnungsamtes.

Eine gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts an diesem Samstagnachmittag bei

der nächsthöheren Instanz, dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim, eingereichte

Beschwerde verblieb nach Erwiderung durch das Ordnungsamt ohne Erfolg und wurde

vom Verwaltungsgerichtshof zurückgewiesen. Der Verwaltungsgerichtshof stellte

hierbei fest, dass die vorgetragenen Beschwerdegründe, wonach „sämtliche

Coronaverordnungen verfassungswidrig“ und die von der Landesregierung verfolgte

Politik des Lockdowns eine „katastrophale politische Fehlentscheidung“ seien,

nicht greifen.

Da gegenüber dem Ordnungsamt entgegen den gesetzlichen Bestimmungen durch den

Initiator und abgelehnten Versammlungsleiter erst am Samstagmittag ein neuer

Versammlungsleiter für die morgige Versammlung benannt wurde, mit diesem aber

aufgrund der verspäteten Meldung noch kein Kooperationsgespräch geführt werden

konnte, wird zum Schutz der anderen Versammlungsteilnehmer erneut eine

Überwachung der morgigen Versammlung durch die Polizei und das Ordnungsamt

stattfinden.

Bruchsal – Versuchtes Raubdelikt auf Straße / Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Freitag, gegen 19.30 Uhr, stieg ein 19-jähriger Passant mit

seinem Fahrrad und einem Bekannten an der Bahnhaltestelle Stegwiesen aus. Auf

dem Weg Richtung Asamstraße, traf er im Bereich der dortigen Treppen auf eine

3-köpfigen Personengruppe, sein Bekannter war bereits vorausgegangen. Einer der

Männer sprach ihn an und forderte kurz darauf die Herausgabe des Fahrrades und

Handys des jungen Mannes. Als sich dieser weigerte und wehrte, kam es auch zum

Einsatz eines Messers sowie eines Schlagringes, wodurch der Geschädigte eine

Stichverletzung an der Hand erlitt, bevor die Täter ohne Beute von dem

Ereignisort Richtung der dortiger Felder flüchteten. Sofort nach Verständigung

der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die TV können wie folgt beschrieben werden: 1. Täter („Daniel“ / Haupttäter)

Männlich, ca. 180 cm, 26 Jahre alt, Vollbart, dunkel gekleidet, dünne

athletische Figur, soll wohl bereits im Gefängnis gewesen sein, Basecap Nike

dunkel, führte Messer mit sich 2. Täter Männlich, ca. 175 cm groß, breite,

muskulöse Statur, schwarze kurze Haare, bekleidet mit einer schwarzen

Lederjacke, mit Schlagring bewaffnet 3. Täter Männlich, ca. 170 cm groß, 20-25

Jahre alt, dunkel gekleidet, kurze schwarze Haare.

Die Polizei ersucht Zeugen, welche Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen

können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Person auf Grund des Hochwassers am Rhein in hilfloser Lage

(KA)Eggenstein-Leopoldshafen – Ein 35-jähriger Obdachloser geriet am

frühen Abend des 29.01.2021 im Bereich des Schmugglermeeres in

Eggenstein-Leopoldshafen in eine hilflose Lage. Der Mann ist seit einiger Zei

mit seinem Fahrrrad am Rheinufer unterwegs, wo er auch regelmäßig nächtigt.

Heute wurde er vom Hochwasser überrascht, so dass er sich nicht mehr auf

sicheres Terrain retten konnte und letzlich im hüfthohen Wasser stand. In seiner

Not wandte sich der Mann mit seinem Handys an die Rettungsleitstelle. Da der

Mann seinen genauen Standort nicht nennen konnte und die Verständigung auf Grund

fehlender Sprachkenntnisse sehr schwierig war, wurden neben mehrerer Streifen

des Polizeireviers Philippsburg zwei Boote der Wasserschutzpolizei und ein

Polizeihubschrauber zu Suche des Mannes angefordert. Außerdem waren 8 Fahrzeuge

der Feuerwehren Oberhausen, Dettenheim und Linkenheim-Hochstetten mit 60

Einsatzkräften, die DLRG mit 25 Einsatzkräften, sowie ein Notarztwagen und ein

Rettungswagen im Einsatz. Die hilflose Person konnte von Beamten der

Wasserschutzpolizei am überfluteten Rheinufer festgestellt werden. Durch ein

Boot der Feuerwehr konnte die völlig durchnäßte Person geborgen und zur

Anlegestelle bei der Insel Rott gebracht werden, wo sie durch den Rettungsdienst

untersucht wurde. Eine weiterführende Behandlung war nicht erforderlich. Nach

dem für den Mann trockene Kleidung und Lebensmittel organisiert wurden, setzte

auf eigenen Wunsch seine Reise fort.

Karlsruhe – Körperverletzung nach Hinweis auf Maskenpflicht in Supermarkt

Karlsruhe – Der Hinweis eines Supermarktangestellten, dass während des

Einkaufs eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, führte am Samstagmittag in

Daxlanden zu einer Körperverletzung. Der noch nicht ermittelte Kunde führte

gegen 12.30 Uhr im Supermarkt seine Einkäufe ohne Maske durch. Als er von dem

Supermarktmitarbeiter darauf angesprochen wurde, verhielt er sich uneinsichtig

und aggressiv. Er verließ mit einer Wasserflasche den Laden, ohne diese zu

bezahlen. Nachdem der Supermarktangestellte die Flasche zurückforderte, warf der

Mann sie gegen die Hauswand und schlug dem Mitarbeiter mit der Hand ins Gesicht.

Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Diebstahl

aufgenommen.

Karlsruhe – Reizstoff in Fahrstuhl gesprüht

Karlsruhe – Ein unbekannter Täter hat am Sonntagmorgen einen Reizstoff in

einen öffentlichen Fahrstuhl bei der Straßenbahnhaltestelle am Bahnhof Hagsfeld

gesprüht.

Laut Aussage des 23 Jahre alten Geschädigten betrat dieser gegen 05.45 Uhr den

Fahrstuhl als der Täter kurz vor dem Schließen der Tür eine unbekannte Substanz

in das Fahrstuhlinnere sprühte. Der 23-Jährige erlitt Reizungen an beiden Augen.

Eine polizeiliche Fahndung nach dem Täter verlief zunächst ohne Erfolg. Es wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Ettlingen – Betrunken ohne Führerschein Unfall verursacht

Karlsruhe – Ein Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Bilanz eines

Verkehrsunfalls, den ein 47-jähriger Peugeot-Fahrer mit über 1,3 Promille am

Samstagabend angerichtet hat.

Gegen 19:20 Uhr geriet der Fahrer auf der Rheinstraße vermutlich aufgrund seiner

alkoholischen Beeinflussung von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte sein

Fahrzeug gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Bei der anschließenden

Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Ettlingen starker

Alkoholgeruch entgegen. Des Weiteren war der Fahrer nicht im Besitz einer

erforderlichen Fahrerlaubnis. Der von ihm geführte Pkw gehörte einem Bekannten,

welchen er unbefugt und ohne dessen Kenntnis in Gebrauch nahm. Der 47-Jährige

musste die Beamten mit auf das Revier begleiten und erst einmal eine Blutprobe

und seinen Führerschein abgeben.

Karlsruhe – Laut den Angaben von zwei Geschädigten soll in der Nacht auf

Montag auf einem Wohnwagenabstellplatz in Hagsfeld eine Geburtstagsfeier

abgehalten worden sein. Dabei wären die Geschädigten mit mehreren Personen in

Streit geraten und schließlich von diesen geschlagen und getreten worden.

Der Polizei wurde am Montag gegen 01.30 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren

Beteiligten gemeldet. Eine Frau im Alter von 22 Jahren und ein 19-jähriger Mann

gaben sich an einer nahe gelegenen Haltestelle als Opfer der Auseinandersetzung

zu erkennen. Laut ihren Angaben wurden sie zuvor nach Streitigkeiten während

einer Geburtstagsfeier von mehreren Personen geschlagen und getreten. Die

Geschädigten wiesen diverse Verletzungen auf. Eine ambulante Behandlung lehnten

sie aber zunächst ab.

Bei der polizeilichen Fahndung konnte ein Tatverdächtiger im Alter von 18 Jahren

nach einer kurzen Flucht zu Fuß von Polizeikräften vorläufig festgenommen

werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,5 Promille. Die

weiteren Überprüfungen auf dem Wohnwagenabstellplatz ergaben keine Hinweise auf

weitere Tatverdächtige oder eine Feier, Polizeikräfte wurden jedoch bei ihren

Ermittlungen von einzelnen Bewohnern provoziert und angepöbelt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

eingeleitet.

Heidelsheim – Beim Rückwärtsfahren Fußgänger touchiert und geflüchtet

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 27-jähriger Fußgänger

glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, kam es am Samstagabend auf einem

Parkplatz eines Supermarktes in Heidelsheim.

Gegen 18:45 Uhr läuft der Fußgänger gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin sowie

seinem Bruder aus dem Einkaufsmarkt kommend, über den Parkplatz des Marktes zu

seinem Fahrzeug. Beim Queren der Parkplätze fuhr der 41-jährige

Unfallverursacher mit seinem Mercedes rückwärts aus seinem Parkplatz heraus und

touchiert hierbei den Fußgänger leicht am Knie. In der Folge klopft der

27-Jährige auf die Heckklappe des Mercedes um auf sich aufmerksam machen. Trotz

eines Zurufs durch den Geschädigten fuhr der Unfallverursacher einfach davon,

ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern.

Durch das abgelesene Kennzeichen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher an

seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen

Körperverletzung sowie wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

Gondelsheim-Dossental – Autofahrer von überholendem Kleinwagen gefährdet – Polizei sucht Zeugen

Gondelsheim-Dossental – Auf der Bundesstraße 35 bei Dossental ist am

Montag um 10.22 Uhr der Fahrer eines weißen Hyundai durch einen überholenden Pkw

erheblich gefährdet worden.

Der 40-jährige Hyundai-Fahrer war von Bruchsal nach Bretten unterwegs. Auf Höhe

von Dossental, kurz vor der Abfahrt nach Gondelsheim, kam ihm ein Lkw entgegen,

hinter welchem plötzlich ein grüner Kleinwagen trotz Gegenverkehrs zum Überholen

ausscherte.

Nur durch Ausweichen auf das Fahrbahnbankett konnte der 40-Jährige einen

Zusammenstoß vermeiden, während sich der Kleinwagen durch die entstandene Lücke

zwischen dem Lkw und dem Hyundai hindurchgedrängt habe. Der Fahrer setzte seine

Fahrt ungeachtet dessen fort.

Mutmaßlich handelt es sich bei dem dunkel- beziehungsweise tannengrünen

Kleinwagen um einen VW-Golf. Wer hierzu Zeugenangaben machen kann, wird gebeten,

sich mit dem Polizeirevier Bretten unter 07252 50460 in Verbindung zu setzen.

Pfinztal – Kleinsteinbach – Unbekannte beschädigen Hochsitze im Forst-/Jagdbezirk

Karlsruhe – Bereits in der vergangenen Woche haben bislang Unbekannte

mehrere Hochsitze im Bereich Kleinsteinbach beschädigt und somit einen

Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Das Polizeirevier Karlsruhe –

Durlach ist nun auf Suche nach Zeugen.

Zwischen Dienstag 19 Uhr und Donnerstag 14:30 Uhr haben die Täter an einem

parallel zur Kreisstraße 9653 verlaufenden Feldweg, mutwillig mehrere Hochsitze

so beschädigt, sodass sie letztendlich völlig zerstört in einem angrenzenden

Bachlauf lagen.

Zeugen die im Bereich des Feldweges verdächtige Beobachtungen gemacht haben

werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu

melden.

Handyortung überführt Diebin

Karlsruhe – Eine 22-Jährige vergaß Samstagmorgen (30. Januar) ihr Handy

beim Ausstieg im Heidelberger Hauptbahnhof. Sie ortete es wenig später in der

Karlsruher Bahnhofsunterführung und verständigte die Bundespolizei.

Anhand der Informationen durch die selbstständige Handyortung der 22-Jährigen,

befragten die Beamten zunächst eine 61-jährige Deutsche in der

Bahnhofsunterführung. Diese gab an, keine Hinweise zu dem gesuchten Telefon

geben zu können. Nach erneutem Kontakt mit der jungen Frau konnte das Telefon

jedoch eindeutig im Gepäck der 61-Jährigen lokalisiert werden. Bei der

anschließenden Durchsuchung wurde es sichergestellt. Die 61-jährige

Tatverdächtige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Mann im Zug aufgefallen

Mannheim – Samstagmittag (30. Januar) erhielt die Bundespolizei Kenntnis

über einen 36-jährigen Bulgaren, der im Verdacht steht, sich gegenüber einer

16-Jährigen unsittlich zur Schau gestellt zu haben.

Der Mann stieg zunächst in die S6 Richtung Mannheim und setzte sich neben die

Geschädigte. Hierbei suchte er Blickkontakt und berührte sich unsittlich. Die

Geschädigte informierte hierauf die Polizei.

Bei Ankunft im Mannheimer Hauptbahnhof durchsuchten Bundespolizisten den Zug

nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Die 16-Jährige hielt

zwischenzeitlich Kontakt zu ihren Erziehungsberechtigten und konnte ihren

Heimweg fortsetzen. Der 36-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der

exhibitionistischen Handlung verantworten.

Philippsburg – Abfall illegal entsorgt

Karlsruhe – Eine größere Menge illegal entsorgten Mülls wurde der Polizei

am Samstagmittag gemeldet. Eine Zeugin stellte die Müllablagerung zwischen

Philippsburg und Rheinsheim, entlang des Dammweg fest. Es handelte sich um

Essensreste, Kinderwindeln, Holz- und Farbreste, Styropor und Schuhe. Personen

die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Philippsburg, Telefon 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Durch Flucht versucht sich einer Kontrolle zu entziehen

Karlsruhe – Durch Flucht versuchte sich am Freitagabend ein 26-Jähriger

einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streife war gegen 18.00 Uhr im Bereich

des Kronenplatzes unterwegs. Dort hielt sich auch der 26-Jährige auf. Beim

Erkennen des Streifenwagens rannte er plötzlich davon. Er konnte eingeholt,

festgehalten und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes

wurde dann schnell klar, warum er geflüchtet war. Er hatte ca. 24 Gramm

Marihuana dabei. Neben dem Rauschgift förderte die Durchsuchung auch noch ein

Küchenmesser zu Tage, das er in der Jackentasche hatte. Zur Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte zur Wache gebracht. Das Marihuana

und das Messer wurden sichergestellt.

Stutensee – Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe – Mehrere Münzalben hat ein bislang Unbekannter in der Nacht zum

Sonntag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Friedrichstal erbeutet.

Zwischen Samstag 17:40 Uhr und Sonntagmorgen 05:15 Uhr betrat aus Richtung

Friedrichstaler Allee der Dieb das Grundstück im Eschenweg. Zunächst hebelte er

mittels unbekanntem Gegenstand eine Gartentür auf und kommt vermutlich so auf

das Grundstück. Anschließend begibt sich der Eindringling auf die Terrasse. Hier

schlägt er die Scheibe ein und dringt so in das Innere des Wohnhauses. Hier

wurden sämtliche Räumlichkeiten und das darin befindliche Mobiliar durchsucht.

Nach bisherigen Feststellungen wurde eine Sporttasche, Marke Nike, älteres

Modell, Farbe Rot-Schwarz sowie mehrere Münzalben und Bargeld entwendet. Mit

seiner Beute verschwand der Dieb bislang unerkannt. Über die Höhe des

Diebstahlschadens konnten noch keine genaueren Angaben gemacht werden.

Die Sporttasche konnte noch am Sonntag im angrenzenden Waldgebiet nahe der

Friedrichstaler Allee ohne Inhalt aufgefunden.

Zeugen die im besagte Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer

0721/967180 in Verbindung zu setzten.

Karlsruhe – Autofahrer nach Überholmanöver angegriffen

Karlsruhe – Nach dem Überholen eines langsam fahrenden Kleinwagens wurde

ein 24-jähriger Pkw-Fahrer verfolgt, überholt und von beiden Insassen körperlich

angegangen.

Nach bisherigen Feststellungen des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt waren die

Angreifer am Freitag gegen 17.20 Uhr in einem grünen BMW der 1-er-Klasse auf der

Haid-und-Neu-Straße stadtauswärts mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h

unterwegs. Daher habe der dahinterfahrende 24-Jährige überholt, worauf er von

dem grünen Pkw verfolgt und abermals überholt worden sei.

Im Bereich der Beuthener Straße sei er durch eine Vollbremsung angehalten und

bei der folgenden Auseinandersetzung von dem etwa 40 Jahre alten Duo körperlich

angegangen worden. Als weitere Passanten in die Nähe kamen und auch mit der

Polizei gedroht worden sei, wären die beiden Personen davongefahren.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt führt nun die weiteren Ermittlungen wegen

Nötigung und gefährlicher Körperverletzung zu dem noch unbekannten

Fahrzeugführer und dessen mutmaßlichem Tatgenossen anhand des bekannten

Autokennzeichens.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/967180 dort zu melden.