Mannheim – Hilfloses Reh löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus

Mannheim – Ein Reh löste am Sonntagnachmittag im Bereich von

Mannheim-Rheinau einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Gleich mehrere

Anrufer meldeten den Vorfall über Notruf bei den Polizeipräsidien Mannheim und

Ludwigshafen.

Beim Eintreffen der Wasserschutzpolizei kämpfte das Reh unermüdlich gegen die

Hochwasserströmung an. Der Besatzung gelang es, von ihrem Boot aus das Reh so zu

unterstützen, dass es – sichtlich erschöpft – das rettende Ufer erreichte.

Aufgeschreckt sprang das Rotwild jedoch kurze Zeit später wieder zurück in den

Rhein. Darauf waren die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Mannheim aber

gefasst! Sie positionierten vorausschauend ihr Polizeiboot so, dass das Reh erst

gar nicht wieder in den Bereich der lebensgefährlichen Strömung gelangen konnte.

Das Reh drehte daraufhin um, rettete sich selbst an Land und zog sich dieses Mal

in das sichere, nahegelegene Waldstück zurück.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Mannheim-Schwetzingerstadt – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

gegen 14 Uhr in der Schlachthofstraße. Ein 25-Jähriger Mercedes-Fahrer fuhr vom

Parkplatz eines Fastfood-Restaurants und übersah dabei einen 59-Jährigen Mann,

der mit seinem Mercedes die Schlachthofstraße in Richtung Fahrlachstraße fuhr.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen

in eine Klinik gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

Mannheim – Hilfloses Reh löst Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus Göppingen

Ein Reh löste am Sonntagnachmittag im Bereich von Mannheim Rheinau einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Gleich mehrere Anrufer meldeten den Vorfall über Notruf bei den Polizeipräsidien Mannheim und Ludwigshafen.

Beim Eintreffen der Wasserschutzpolizei kämpfte das Reh unermüdlich gegen die Hochwasserströmung an. Der Besatzung gelang es, von ihrem Boot aus das Reh so zu unterstützen, dass es – sichtlich erschöpft – das rettende Ufer erreichte.

Aufgeschreckt sprang das Rotwild jedoch kurze Zeit später wieder zurück in den Rhein. Darauf waren die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Mannheim aber gefasst! Sie positionierten vorausschauend ihr Polizeiboot so, dass das Reh erst gar nicht wieder in den Bereich der lebensgefährlichen Strömung gelangen konnte. Das Reh drehte daraufhin um, rettete sich selbst an Land und zog sich dieses Mal in das sichere, nahegelegene Waldstück zurück.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrradfahrer – Radler fährt einfach weiter – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer

29-jährigen Mercedes-Fahrerin und einem Fahrradfahrer kam es am

Sonntagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt-Ost. Die 29-Jährige nahm gegen 17.15

Uhr einem unbekannten Fahrradfahrer an der Kreuzung Lange-Rötterstraße/

Verschaffeltstraße die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Inwiefern sich der

Radler dabei Verletzungen zuzog, ist derzeit nicht bekannt, da er nach dem

Zusammenstoß einfach davonfuhr. Auch eine sofortige Fahndung nach ihm verließ

ohne Ergebnis.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

Ca. 65 Jahre alt

Weißer Dreitagebart

Halbglatze

Trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Wintermütze

Gegen die 29-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, der

unbekannte Fahrradfahrer sieht einer Anzeige wegen Unfallflucht entgegen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Betrunken mit dem Auto unterwegs – Fahrer ohne Führerschein

Mannheim-Friesenheimer Insel – Ein 32-jähriger Mann war am frühen

Samstagmorgen betrunken mit einem Auto im Stadtteil Neckarstadt unterwegs und

nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor

drei Uhr auf, als er auf der Altrheinbrücke in Richtung Diffenéstraße unterwegs

war. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde er schließlich mittels

Blaulicht und Leuchtschrift „Stopp Polizei“ gestoppt. Auf die Aufforderung der

Beamten, seinen Führerschein vorzuweisen, entgegnete er, dass er keinen habe. In

seinem Atem bemerkten die Beamten sogleich starken Alkoholgeruch. Ein

Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,1 Promille, ein Drogentest verlief ohne

Befund. Der Mann wurden anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei den weiteren Ermittlungen

stellte sich heraus, dass der Mann den Honda unberechtigt aus der Werkstatt

seines Vaters, ohne dessen Wissen und ohne Wissen des Halters, in Betrieb

genommen hatte.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt.

Zusätzlich sehen er und seine beiden Mitfahrer einer Ordnungswidrigkeitenanzeige

wegen Verstoßes gegen die CoronaVO entgegen.

Mannheim: Ohne Führerschein mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet – nach Flucht zu Fuß festgenommen – Geschädigte gesucht

Mannheim – Am Sonntag um 16:52 Uhr bog der 54-jährige Fahrer eines Bentley

von der Möhlstraße verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung in die Seckenheimer

Straße ein. Die Aufforderung einer Streifenbesatzung mit Leuchtschrift „Stopp

Polizei“ und eingeschaltetem Blaulicht anzuhalten, ignorierte der Fahrer und

flüchtete mit teilweise mit bis zu 80 km/h, wobei er ein Auto überholte, wodurch

ein entgegenkommender Fahrer stark abbremsen musste um einen Unfall zu

verhindern. Im Anschluss bog der Fahrer ohne die Fahrt zu verlangsamen nach

rechts in die Weberstraße und weiter in die Hugo-Wolf-Straße ab. An der

Einmündung Hugo-Wolf-Straße/Mühldorferstraße mussten zwei Autofahrer, welcher

die Mühldorferstraße befuhren, eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden. Schließlich hielt der Fahrer an der rotlichtzeigenden

Ampel an der Einmündung Mühldorferstraße/Augustaanlage an, stieg aus dem Auto

und rannte in Richtung Planetarium. Er konnte durch einen Beamten eingeholt und

festgenommen werden. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer nicht

im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die genannten Autofahrer sowie weitere

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 54-Jährigen gefährdet wurden,

werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-3310 beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

Mannheim – Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr befuhr ein 46-jähriger

VW-Fahrer die Straße „Auf dem Sand“ in Richtung Waldstraße und wollte an der

Einmündung zur Galvanistraße nach links abbiegen. Hierzu setzte er den Blinker

und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Ein unmittelbar nachfolgender

17-jähriger Rollerfahrer erkannte den geplanten Abbiegevorgang aus bislang

unbekannter Ursache zu spät, bremste sein Fahrzeug stark ab und kam zu Fall. Der

17-Jährige rutschte mit seinem Roller gegen den vorausfahrenden VW, wurde

anschließend nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und dort von einem

50-jährigen Opel-Fahrer frontal erfasst. Der 17-Jährige wurde hierbei schwer

verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Roller war nicht

mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf ca. 5000 Euro. Die Unfallstelle war in beide Fahrtrichtungen für ca. zwei

Stunden gesperrt.

Mannheim/Käfertal: Gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung verstoßen und betrunken E-Scooter gefahren

Mannheim – Am Samstagnacht, gegen 23.20 Uhr, unterzog eine Streife des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal einen alkoholisierten 33-jährigen Mann, der

sich ohne triftigen Grund im Bereich eines Kleingartenvereins der Mannheimer Au

aufhielt und hierbei seinen E-Scooter neben sich herschob. Nachdem die Beamten

seine Personalien festgestellt hatten machten sie den 33-Jährigen darauf

aufmerksam, dass er seinen E-Scooter weiterschieben und nicht in alkoholisiertem

Zustand fahren solle. Nachdem sich die Beamten bereits entfernt hatten

ignorierte der 33-Jährige die Hinweise der Polizei und fuhr mit dem E-Scooter

weiter. Kurze Zeit später konnten die Beamten den 33-Jährigen im Bereich

Wingertsbuckel seinen E-Scooter fahrend erblicken und unterzogen ihn nochmals

einer Kontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest förderte einen

Atemalkoholwert von 2,28 Promille zu Tage. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen der

Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen die Coronaverordnung verantworten.

Mannheim-Innenstadt: Partylärm führt Polizei zu gesuchtem Straftäter

Mannheim – Am Freitag gegen 23:30 Uhr meldeten Anwohner der Polizei im

Quadrat M5 überlauten Partylärm. Vor Ort stellten die alarmierten Beamten des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt drei Personen aus zwei Haushalten fest, die

angaben, einen Geburtstag zu feiern. Der Gastgeber der Party bat die Polizisten

in die Wohnung, um sich zu versichern, dass tatsächlich keine weiteren

Partygäste an der Feier teilnahmen. Dass die Beamten dem Angebot nachkommen und

tatsächlich die Wohnung nach weiteren Personen durchsuchen, damit hat der

30-jährige Gastgeber nicht gerechnet. Hinter einer Tür konnten die Beamten einen

weiteren Gast feststellen, der sich versteckte. Eine Überprüfung der Personalien

ergab, dass der Mann falsche Angaben zu seiner Identität machte, weshalb er zum

Polizeirevier Mannheim-Oststadt verbracht wurde. Nachdem die Polizisten die

tatsächlichen Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass die

Geburtstagsfeier ihm gewidmet war. Allerding wurde der Mann auch mit einem

Haftbefehl gesucht und muss eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verbüßen.

Seinen 26. Geburtstag verbringt er nun in einer Justizvollzugsanstalt. Weiterhin

gelangen die Partygäste wegen des Verstoßes gegen die geltende Corona-Verordnung

zur Anzeige.