Walldorf / BAB5 / Rhein-Neckar-Kreis: Wildschweine auf der A5 – zwei Unfälle mit Sachschaden

Walldorf/BAB5/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr

ereignete sich auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe kurz vor dem Autobahnkreuz

Walldorf ein Unfall mit einem Wildschwein. Der 23-jährige Fahrer eines Ford

Transit befuhr den linken Fahrstreifen der BAB, als ein Wildschwein von rechts

nach links die Fahrbahn querte. Ein Zusammenstoß war in der Folge nicht mehr zu

vermeiden. Hierbei entstand an dem Ford Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Das Wildschwein wurde bei dem Unfall getötet. Etwa zeitgleich wurde in der

Gegenrichtung, Höhe der Anschlussstelle Walldorf/ Wiesloch, ein weiteres

Wildschwein gemeldet. Zur Verhinderung weiterer Gefahrensituationen oder gar

schwereren Unfällen, wurde die Autobahn in beide Fahrtrichtung für ca. 10

Minuten voll gesperrt. Das zweite Wildschwein konnte erfolgreich und schadlos

von der Autobahn flüchten. Wenige Minuten nach diesem Vorfall ereignete sich

jedoch ein weiterer Unfall mit einem Wildschwein auf der L598, unweit der

letzten Sichtung auf der Autobahn entfernt. Der 18-jährige Fahrer eines Peugeot

befuhr die L598 von Sandhausen kommend in Richtung Walldorf, als ein Wildschwein

ihm in die Beifahrerseite seines Pkws rannte. Der Sachschaden an dem Peugeot

lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Das Wildschwein rannte nach dem

Unfall zurück in den Wald. Glücklicherweise wurde bei beiden Unfällen keiner der

Beteiligten verletzt. Trotz der Vollsperrung kam es zu keinen größeren

Verkehrsbehinderungen.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis – Am Freitagabend kam es gegen 19.40 Uhr in

der Schulstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen – die

Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Siehe auch:

Erste Ermittlungen am Abend ergaben, dass ein 20 und ein 25-Jähriger mit zwei

Männern im Alter von 28 und 30 Jahren vor einem Imbiss in Streit gerieten. Im

weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung wobei der

30-Jährige durch einen Messerstich verletzt wurde. Zudem soll von einem der

Beteiligten mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden sein. Hiernach

flüchteten der 20 und 25-Jährige vom Tatort, stellten sich jedoch wenig später

der Polizei. Der durch einen Messerstich verletzte 30-Jährige wurde noch in der

Nacht in einem Krankenhaus behandelt; eine Lebensgefahr bestand nach ersten

Einschätzungen nicht.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen gegen alle

Beteiligten aufgenommen. Die Beamten der Zentralen Kriminaltechnik wurden zur

Spurensicherung am Tatort eingesetzt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der

Auseinandersetzung dauern derzeit an.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Ehrlicher Finder gibt prall gefüllten Geldbeutel ab

Hockenheim – Am Freitag, gegen 15:30 Uhr, gab ein ehrlicher Finder einen

prall gefüllten Geldbeutel auf dem Polizeirevier Hockenheim ab. In dem

Geldbeutel befanden sich neben Ausweisdokumenten und Bankkarten auch mehrere

Hundert Euro Bargeld. Die Beamten konnten den überglücklichen Eigentümer

informieren und diesem die Geldbörse aushändigen. Auf einen Finderlohn

verzichtete der Finder.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis: Graffiti auf Friedhof – Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot – Am Freitagmorgen stellten Gemeindemitarbeiter an der

Aussegnungshalle des Friedhofs der Gemeinde Rot zwei Graffitis fest. Bislang

unbekannte Täter besprühten die Halle mit grüner, gelber und schwarzer Farbe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06227 / 88160-0 beim Polizeiposten St. Leon-Rot oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen und 55.000 EUR Sachschaden

BAB6/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen

13 Uhr auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck

Hockenheim. Eine 29-Jährige war mit ihrem Porsche auf der linken Fahrspur in

Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als eine 20-Jährige VW-Fahrerin unerwartet von

der mittleren auf die linke Fahrspur wechselte. Die 29-jährige Frau versuchte

noch auszuweichen und leitete eine Gefahrenbremsung ein, trotzdem kollidierten

die beiden Fahrzeuge, woraufhin der VW mit dem Anhänger eines LKWs zusammen

prallte. Beide Fahrerinnen, sowie die Beifahrerin im VW wurden leicht verletzt

und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide PKWs waren nicht mehr

fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund

55.000 EUR.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Sonntag gegen 14:40 Uhr auf der Neckarsteinacher Straße. Eine 27-Jährige

VW-Fahrerin war auf der B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs, als Sie

vermutlich aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt wartenden Mazda eines

49-Jährigen auffuhr. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Einfamilienhaus – Keine Verletzten

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Wegen eines Brandes am frühen

Sonntagnachmittag im Weinheimer Ortsteil Waid-Ofling wurden Polizei und

Feuerwehr alarmiert. In einem Anwesen in der Straße „Am Landgarten“ war kurz

nach 13 Uhr ein Brand ausgebrochen. Nachbarn bemerkten dies, verständigten die

Feuerwehr und begannen selbst mit Löschmaßnahmen. Durch die Weinheimer

Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten von der Abteilung

Weinheim-Süd vor Ort kamen, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Zur

Brandzeit hielt sich niemand in dem Wohnhaus auf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Brand im Bereich einer Klimaanlage

aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Hinweise auf eine Straftat

konnten nicht erlangt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro

geschätzt.

Wiesloch-Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto gestreift und geflüchtet – Sachschaden ca. 3.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch-Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag (30.01.2021) zwischen 18 und

19.45 Uhr streifte ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Schatthäuser

Straße im Stadtteil Baiertal geparkten schwarzen Ford Mondeo auf der gesamten

linken Fahrzeugseite. Ohne sich m den dabei entstandenen Schaden in Höhe von ca.

3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken von der Straße abgekommen und gegen Verkehrszeichen und Betonblumenkasten gefahren – 54-jähriger Fahrer leicht verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Unfall am Sonntag gegen 21.35

Uhr kam ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Renault in der Scheffelstraße nach

rechts von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte ungebremst

gegen einen Blumenkasten aus Beton, den er gegen einen Gartenzaun schob. Durch

den Aufprall lösten die Frontairbags aus, der Fahrer wurde leicht verletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Der Autofahrer war einer

Streife entgegengekommen und sollte aufgrund der geltenden

Ausgangsbeschränkungen kontrolliert werden. Bei der Hinterherfahrt geriet der

Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn, auf die Anhaltesignale „Stopp Polizei“

und Blaulicht reagierte der Fahrer nicht. Bei der Unfallaufnahme konnte

deutlicher Alkoholgeruch bemerkt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert

von über 1,4 Promille. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Fahrer nicht im

Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 54-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins

Krankenhaus gebracht, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. Das Auto

wurde abgeschleppt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss vor Polizeikontrolle geflüchtet – nach Unfall zu Fuß geflüchtet – eventuelle Geschädigte gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Vor einer Polizeikontrolle ist am

Sonntag gegen 22.15 Uhr ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes mit hoher

Geschwindigkeit geflüchtet. Die Flucht endete nach einem Unfall in einem Garten

im Stadtteil Hirschacker, dabei entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Anschließend flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß, er wurde im Rahmen der

Fahndung festgenommen. Der 28-Jährige hatte auf der B 36 in Richtung

Schwetzingen, kurz vor der Ausfahrt Rheinau-Süd, eine Polizeistreife mit

deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Nach Einschalten des

Anhaltesignals und des Blaulichts beschleunigte der Fahrer weiter und versuchte,

sich der Kontrolle zu entziehen. Die Fahrt ging über die B 535 – Ausfahrt

Plankstadt-Nord – zurück auf die B 535 in Richtung Mannheim. An der Ausfahrt

Schwetzingen-Nord führte die Flucht über die Rheintalstraße bis sie am

Marktplatz in einer Sackgasse endete. Während der Verfolgungsfahrt erreichte der

Fahrer auf der B 535 Geschwindigkeiten von über 200 km/h. Nach dem Unfall

flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung der angrenzenden Gleise bzw. des

Waldgebietes. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer barfuß in der

Friedrichsfelder Landstraße entdeckt und festgenommen werden. Der 28-Jährige

stand unter Alkoholeinfluss, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille,

ein Schnelltest auf Kokain verlief positiv. In seiner Vernehmung räumte der

Fahrer ein, aufgrund seines Alkohol- und Drogenkonsums geflüchtet zu sein. Ihm

wurde auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde

einbehalten. Zur Fahndung waren insgesamt über ein Dutzend Streifenbesatzungen

im Einsatz. Der Mercedes wurde sichergestellt. Verkehrsteilnehmer, die

möglicherweise durch die Fahrweise des 28-Jährigen gefährdet wurden, werden

gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei in Mannheim zu

melden.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte – Bargeld erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr wurde in

eine Pizzeria in der Eppelheimer Straße eingebrochen. Der oder die Täter

erbeuteten dabei mehrere Hundert Euro Bargeld. Gegen 8 Uhr wurde an der

Haupteingangstüre eine eingeschlagene Glasscheibe entdeckt und die Polizei

benachrichtigt. Wie sich herausstellte, waren mehrere Kassen geöffnet und das

Bargeld mitsamt einer Geldkassette entwendet worden. Über die eingeschlagene

Glastür verließ der oder die Täter wieder die Gaststätte. Die Kriminaltechniker

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahmen die Spurensicherung. Die

weitere Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum übernommen. Zeugen,

die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten

sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg zu

melden.

Sinsheim: Mauer eingestürzt – B39 voll gesperrt

Sinsheim – Am Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr stürzte ein Teilstück einer

Mauer an der B39/Hauptstraße auf Höhe des GRN-Klinikums ein. Die eingestürzten

Geröllmassen blockierten die Fahrbahn. Die Ursache für den Einsturz ist bisher

nicht bekannt. Auf Grund des geringen Verkehrsaufkommens wurde niemand

geschädigt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Laut Angaben des örtlich

zuständigen Bauhofs, soll die Straße in den Abendstunden wieder befahr sein.