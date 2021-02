Weinheim/Heidelberg: In Straßenbahn Handy entwendet – Dieb rückte Handy später wieder heraus – 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim – Ein 40-jähriger Taschendieb wurde am Sonntag in Heidelberg

festgenommen. Der Tatverdächtige hatte zuvor gegen 18.15 Uhr einem 29-Jährigen,

der mit seinem Fahrrad in der Straßenbahn von Weinheim in Richtung Heidelberg

unterwegs war, das Handy entwendet. Zuvor hatte er in der Bahn den

Mindestabstand nicht eingehalten und hatte mehrfach Körperkontakt zu dem

Geschädigten gesucht, weshalb der 29-Jährige in Weinheim-Lützelsachsen die Bahn

verließ. Dort stellte er fest, dass ihm sein Handy gestohlen worden war, worauf

er die Polizei informierte und mit einem Freund nach Heidelberg fuhr. In der

Kurfürstenanlage in Heidelberg entdeckte er zufällig den Dieb und sprach diesen

auf den Diebstahl an, worauf dieser das Handy schließlich zurückgab.

Anschließend stieg der Mann in den Bus in Richtung Patrick-Henry-Village ein, wo

er an der Haltestelle von der Polizei festgenommen wurde. Die weiteren

Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Von Osterburken nach Heidelberg und dann ins Gefängnis

Heidelberg – Freitagabend (29. Januar) kontrollierten Bundespolizisten

einen 35-jährigen irakischen Staatsangehörigen. Nachdem er zunächst ohne Ticket

im Zug festgestellt wurde, musste er anschließend ins Gefängnis.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn traf den 35-Jährigen in der Regionalbahn von

Osterburken nach Heidelberg ohne Fahrschein an. Bei der anschließenden Kontrolle

durch die Bundespolizei stellten sie zwei Haftbefehle des Amtsgerichts Karlsruhe

fest. Dies verurteilte den Mann wegen Körperverletzung und Bedrohung zu 120

Tagen Haft oder einer Geldstrafe von insgesamt 3.700 Euro. Den geforderten

Betrag konnte der Mann nicht zahlen und die Beamten lieferten ihn in die

Justizvollzugsanstalt Mannheim ein.

Heidelberg-Pfaffengrund: Nach Verstoß gegen Ausgangsbeschränkung Medikamente und Drogen aufgefunden

Heidelberg – Am frühen Sonntagmorgen um kurz vor Ein Uhr kontrollierte

eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte zwei Männer, die sich während

der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen im öffentlichen Raum aufhielten. Im Zuge

der Kontrolle konnten die Beamten bei einem der Beiden, einem 36-Jährigen,

Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente und eine beachtliche Menge Bargeld

auffinden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann mit den Drogen und

Medikamenten unerlaubt handelt, wurde dessen Wohnung durchsucht. Auch hier

wurden die Polizisten fündig. Sie beschlagnahmten verschiedene Arten weiterer

Drogen, eine nicht geringe Menge verschreibungspflichtiger Medikamente sowie

mehrere Hundert Euro Bargeld. Nachdem der Mann erkennungsdienstlich behandelt

wurde, durfte er gehen.

Heidelberg: Brand von Elektroschrott – Ursache unklar

Heidelberg – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstagnachmittag

gegen 17.40 Uhr, unweit des Obstgartenwegs und der dort befindlichen

Kleingärten, ein größerer Berg Elektroschrott in Brand. Beim Eintreffen des

ersten Funkstreifenwagens des Polizeirevier Heidelberg-Nord standen die

zahlreichen Elektrogeräte und weiterer Unrat bereits in Vollbrand. Die

Gegenstände waren allesamt unsachgemäß in einem mit Folie ausgelegten, nicht mit

Wasser befüllten Teich entsorgt worden. Da die Örtlichkeit nur schwer zugänglich

war, lies die Feuerwehr das Feuer kontrolliert abbrennen. Sowohl die

Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg als auch die Freiwillige Feuerwehr des

Stadtteils Handschusheim waren mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz. Sowohl

über die Brandursache, sowie über den entstandenen Sachschaden können derzeit

noch keine Aussagen getroffen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch das

Polizeirevier Heidelberg-Nord geführt.

Heidelberg / L598: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw – fünf Personen leicht verletzt

Heidelberg – Am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der L598,

auf Höhe des Zubringers zur B535, ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein

37-jähriger BMW-Fahrer befuhr die L598 von Heidelberg-Kirchheim kommend in

Richtung Sandhausen. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der BMW auf Höhe der

Auffahrt zur B535 in Richtung Heidelberg-Boxberg über eine Verkehrsinsel und

prallte frontal gegen einen auf der Abbiegespur stehenden Mercedes. Der Mercedes

war mit einer jungen Familie besetzt. Der 34-jähriger Fahrer des Mercedes, sowie

die beiden Kinder im Alter von vier und sechs Jahren wurden leicht verletzt und

kamen vorsorglich in die Chirurgie nach Heidelberg. Die 25-jährige Beifahrerin

des Mercedes musste in den Schockraum. Zu deren Verletzungen war nichts

Genaueres bekannt. Der Fahrer des BMW wurde an der Unfallstelle vom

Rettungsdienst erstversorgt und musste nicht ins Krankenhaus. Bei beiden

Fahrzeugen lösten die Airbags aus, es entstand Totalschaden. Der Sachschaden bei

dem BMW beläuft sich auf ca. 10.000 Euro, bei dem Mercedes auf ca. 15.000 Euro.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer

der Unfallaufnahme war die Abbiegespur Richtung Boxberg gesperrt, es kam zu

keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Heidelberg-Rohrbach: Einbruch in Apotheke – Zeugen gesucht

Heidelberg – Im Zeitraum von Donnerstag, ab 21 Uhr bis Freitag, 3 Uhr

verschaffte sich ein oder mehrere Täter durch gewaltsames Öffnen eines

Seiteneingangs unbefugten Zutritt in eine Apotheke in der Heinrich-Fuchs-Straße.

Im Innern machten sich der oder die Täter anschließend an einem Tresor zu

schaffen, der samt Inhalt entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden sowie der

Diebstahlsschaden können bislang nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06221

34180 an Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu wenden.