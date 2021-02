Hohen-Sülzen – Unfall mit verletzter Person – Verursacher flüchtet unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – Am gestrigen Abend, gegen 19 Uhr wird ein Verkehrsteilnehmer bei

einem Unfall auf der L455 in der Gemarkung Hohen-Sülzen verletzt. Der 50-jährige

Fahrer eines Mercedes ist auf der L455 von Hohen-Sülzen in Richtung Offstein

unterwegs und möchte auf die Kreisstraße (K49) in die Höhen-Sülzer-Straße

Richtung Offstein abbiegen. Verkehrsbedingt verlangsamt er seine Fahrt, als der

nachfolgende BMW auf das Heck des Mercedes auffährt. Durch den Aufprall wird der

50-Jährige leicht verletzt. Nach kurzem Aufenthalt an der Unfallstelle, setzt

sich der BMW-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und flüchtet über die K49 in

Richtung Offstein von der Unfallstelle. Über das abgelesene Autokennzeichen,

wird der Unfallverursacher sowie der unfallbeschädigte BMW an dessen

Wohnanschrift angetroffen. Bei dem 56-jährigen Unfallflüchtigen wird

Alkoholgeruch im Atem festgestellt, weswegen ein Test durchgeführt wird: 1,81

Promille. Der Führerschein wird daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme

angeordnet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Worms – Einbrecher haben es auf Kellerräume abgesehen

Worms (ots) – In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag haben sich unbekannte

Täter in drei Mehrfamilienhäusern an den Kellerräumen zu schaffen gemacht. In

der Mittelstraße wird die Tür zu einem Kellerabteil aufgebrochen und eine

elektrische Heckenschere, eine Kiste Bier und ein Sixpack Cola entwendet. Eine

weitere Tür wird beim Versuch diese aufzubrechen beschädigt. Auch in einem

Mehrfamilienhaus am Barbarossaplatz werden mehrere Türen der Kellerparzellen

aufgebrochen, wie der Hausmeister feststellt. Ob etwas fehlt, ist noch nicht

bekannt. In der Rheinstraße bricht ein Täter gewaltsam die Hauseingangstür auf

und versucht mittels Hebelwerkzeug die verschlossene Kellertür zu öffnen, doch

die Tür hält stand und der Täter entfernt sich ohne Beute. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

Worms – Telefonmast beschädigt und geflüchtet (FOTO)

Worms (ots) – In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen hat unbekannter

Verkehrsteilnehmer einen Freileitungsmast der Telekom im Kimmelhorstweg

beschädigt und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Aus bislang

ungeklärter Ursache stieß das Fahrzeug gegen den hölzernen Mast, der in ca. 2m

Höhe abbricht und zu Boden fällt. Direkt neben dem Mast können Kunststoffteile

aufgefunden werden, die vom verursachenden Fahrzeug der Marke Smart stammen

könnten. Der Sachschaden am Mast wird auf 1000 Euro beziffert. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.