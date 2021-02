Kein Erfolg beim Einbruch

Hochspeyer (Kreis Kaiserlautern) (ots) – Einbrecher haben am Wochenende versucht

einen Geräteschuppen in der Nelkenstraße in Hochspeyer aufzubrechen. Sie

hebelten das Vorhängeschloss mit einem unbekannten Gegenstand auf. Da die Tür

durch ein weiteres Schloss gesichert war, kamen die unbekannten Täter nicht

weiter und verließen das Anwesen wieder. Durch den Einbruch entstand ein

Sachschaden an der Tür.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Angebranntes Essen löst Rauchmelder aus

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines angebrannten Essens sind in der Nacht zum

Montag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Hegelstraße ausgerückt. Ein

Rauchmelder in der Wohnung einer 40-Jährigen gab kurz nach halb 3 Uhr Alarm.

Weil die Frau nicht aufmachte, öffnete die Feuerwehr die Tür. Die 40-Jährige war

eingeschlafen. Die Wehrleute weckten die Frau und durchlüfteten die stark

verqualmte Wohnung. Der Mitternachtssnack der 40-Jährigen war auf der Herdplatte

angebrannt. Nach Angaben der Frau, wurde sie während des Kochvorgangs so müde,

dass sie sich mal hinlegen musste. Während ihrer, offensichtlich zu langen,

Ruhepause ließ sie den Kochtopf samt Inhalt weiter auf der heißen Herdplatte

verweilen. Die Frau blieb unverletzt, ein Sachschaden ist nicht entstanden. |elz

13-Jähriger Autist weiterhin vermisst

Meisenheim (ots) – Der seit Sonntagabend vermisste Jugendliche ( wir

berichteten: s.rlp.de/n8C6w) wurde bis jetzt noch nicht aufgefunden. Die Polizei

sucht weiterhin mit der Freiwilligen Feuerwehr, DLRG und Personenspürhunden nach

dem Vermissten.

Ein Bild des Vermissten und die Beschreibung finden sie auf unserer

Fahndungsseite unter https://s.rlp.de/melEZ .

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem

Vermissten. Wenn Sie Jonathan gesehen haben oder sonstige Hinweise auf dem

Aufenthalt des 13-Jährigen geben können, setzen Sie sich bitte unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in

Verbindung. |elz

Verkehrsschild „umgenietet“

Kreis Kaiserslautern (ots) – Wegen eines beschädigten Verkehrsschilds ermittelt

die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Gesucht werden Hinweise auf den Verursacher, der auf der Landstraße zwischen

Schwedelbach und Reichenbach-Steegen ein Verkehrsschild „umgenietet“ hat. Der

unbekannte Fahrzeugführer fuhr über die dortige Insel und stieß dort mit dem

Schild zusammen. Das Schild wurde aus seiner Verankerung gerissen. Der Schaden

fiel am Sonntagabend 31. Januar auf, gegen 18:20 Uhr auf. Hinweise auf mögliche

Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Kaiserslautern unter der Nummer 0631

369-2250 gern entgegen. |elz

Kaiserslautern-Mölschbach (ots) – Bei einer Geburtstagsfeier auf einem

Waldgelände sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei Personen leicht

verletzt worden. Trotz Verbots durch die Corona-Verordnungen feierten ungefähr

20 Jugendliche und Heranwachsende einen 18. Geburtstag. Im Verlauf der

ausgelassenen Feier kam es zu einem Streit zwischen einem stark alkoholisierten

20-Jährigen und den restlichen Gästen. Zunächst nur verbal, uferte der Streit

aus, als der Aggressor ein Teppichmesser zückte und damit herumfuchtelte.

Nachdem er drei Partygästen leichte Schnittverletzungen zugefügt hatte,

flüchtete der Mann mit seinem Wagen. Durch die hinzugerufene Polizei konnte der

Täter in der Wohnung eines Bekannten angetroffen und in Gewahrsam genommen

werden. Bei der Durchsuchung konnte auch die Tatwaffe aufgefunden und

sichergestellt werden. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, der

Führerschein wurde einbehalten. Auf den Mann kommen jetzt mehrere schwerwiegende

Strafanzeigen zu. Aber auch die anderen Partygäste, die wohlweißlich die

Partylokalität -in einen Müllberg verwandelt- schnell verlassen hatten, bekommen

in den kommenden Tagen teure Post von der Ordnungsbehörde: alle erhielten eine

Anzeige wegen Verstoßes gegen die gültige Coronaverordnung.

Flurschaden verursacht

Mehlingen (ots) – Beim Planieren von Waldwegen haben Unbekannte größeren

Flurschaden verursacht. Im Bereich Wegedreieck Husarenbrunnen wurden zwischen

dem 10. und 15. Januar durch bislang Unbekannte Waldwege mit einem Radlader

planiert. Hierbei wurde neben einem historischen Grenzstein auch eine ca. 30cm

umfassende Douglasie umgedrückt. Durch das Forstamt Otterberg wurde eine Anzeige

erstattet. Wer hat in der entsprechenden Zeit im Bereich Husarenbrunnen

Wegearbeiten beobachtet und kann Hinweise auf die Verursacher geben? Zeugen

werden gebeten, sich entweder mit der Polizei in der Gaustraße in Verbindung zu

setzen (Telefon: 0631/369-2150) oder Ihre Mitteilungen über die online-Wache zu

melden.

Unfallflucht: Geschädigter gesucht

Kaiserslautern (ots) – Ausnahmsweise suchen Beamte der Polizeiinspektion

Kaiserslautern 1 nicht wie üblicherweise nach dem Verursacher einer

Verkehrsunfallflucht, sondern nach dem Geschädigten. Der Unfall ereignete sich

bereits am Mittwoch, 27.01.2021, zwischen 17:53 Uhr und 18:47 Uhr auf dem

Parkplatz des dm-Marktes in der Mainzer Straße und wurde von einer Zeugin

beobachtet. Durch deren Zeugenaussage konnte mittlerweile das

Verursacherfahrzeug und der Fahrer ermittelt werden. Vom Geschädigten ist

bislang allerdings noch nichts bekannt, da die Zeugin zu diesem PKW keine

konkreten Angaben machen konnte. Es soll sich um einen weißen Kombi, eventuell

um einen Mercedes, handeln, der hinten links beschädigt sein müsste. Der

Geschädigte selbst sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten sich mit dem Altstadtrevier in der Gaustraße unter

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de oder 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen.|PvD

Glück im Unglück: Baum stürzt auf Spaziergänger

Kaiserslautern (ots) – Nur ein beherzter Sprung zur Seite bewahrte einen

Spaziergänger am Freitagmittag wohl vor größerem Schaden. Der Mann war mit

seinem Hund in einer Erfenbacher Grünanlage unterwegs, als plötzlich eine etwa

20 Meter hohe Linde neben ihm entwurzelte und in seine Richtung fiel. Durch den

Sprung konnte er sich zumindest soweit aus dem Gefahrenbereich bringen, dass er

von dem Baum nicht direkt erfasst wurde. Dennoch streiften ihn die Ausläufer der

Baumkrone. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste ärztlich behandelt

werden. Sein Vierbeiner blieb unverletzt und konnte von Passanten eingefangen

werden. Ob es witterungsbeding zu dem Unfall kam oder ob auch die Beschaffenheit

des Baumes und dessen Wurzelwerkes dazu beigetragen haben, muss noch geklärt

werden. Die Kaiserslauterer Stadtbildpflege hat den Bereich mittlerweile

abgesperrt.|PvD

Joint vor Polizisten weggeworfen

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstag wollte eine Polizeistreife in der

Ländelstraße einen jungen Passanten kontrollieren. Als der Jugendliche die

Beamten erblickte, warf er plötzlich etwas Verdächtiges in einen Garten. Die

Beamten sprachen den 15-Jährigen an und fanden auch das verdächtige Etwas: einen

Joint. Die Haschischtüte wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun ein

Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz. |erf

Ladendiebe versuchen zu flüchten

Kaiserslautern (ots) – Mit vollem Einkaufswagen und ohne zu zahlen sind zwei

Männer durch den Selbst-Scan-Bereich eines Einkaufsmarktes in der Merkurstraße

gegangen. Fluchtartig rannten die zwei mit dem Einkaufwagen nach draußen.

Auf dem Parkplatz sprach der Ladendetektiv sie an. Die 37- und 38-jährigen

Männer ließen den Einkaufswagen stehen und liefen in unterschiedliche Richtungen

davon. Weit kamen sie jedoch nicht.

Die gerufenen Beamten griffen die beiden im Bereich hinter dem Einkaufszentrum

auf. Der Ladendetektiv konnte beide zweifelsfrei als die Ladendiebe

identifizieren.

Auf Beide kommen wegen des Ladendiebstahls jetzt Strafanzeigen zu. Ein

Hausverbot ist ebenfalls sicher. |elz

Unbekannte geben sich als Mitarbeiter von Kabel Deutschland aus

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwei Männer haben sich am

Donnerstagnachmittag gegenüber einem 70-Jährgen als Mitarbeiter von Kabel

Deutschland ausgegeben. Bereits vor einer Woche suchten die Unbekannten den

Senior zu Hause auf, um angeblich den Kabelanschluss im Keller zu überprüfen.

Der Mann ließ die Fremden rein. Während er mit einem der Männer in den Keller

ging, wartete der andere oben. Als die Unbekannten nun zum zweiten Mal

auftauchten, kam einer Angehörigen die Sache merkwürdig vor. Sie informierte die

Polizei. Bei Vodafone Kabel Deutschland weiß man nichts von den angeblichen

Mitarbeitern. Was die Verdächtigen im Schilde führten ist nicht bekannt. Ob

etwas aus dem Haus des Seniors fehlt ist aktuell nicht geklärt.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden ins Haus! Es ist nicht unhöflich

Unbekannte vor der verschlossenen Tür stehen zu lassen. Verschließen Sie die Tür

immer, während die Vertreter draußen warten. Lassen Sie sich vorher die Ausweise

zeigen. Suchen Sie sich die Rufnummer des Unternehmens, der Organisation oder

Behörde, von dem die Mitarbeiter angeblich kommen, selbst aus dem Telefonbuch

heraus. Vergewissern Sie sich durch einen Anruf, ob die Vertreter tatsächlich

von dem Unternehmen beauftragt sind. Gehen Sie davon aus, dass kein Unternehmen

unaufgefordert oder ohne Ankündigung Mitarbeiter zu Ihnen schicken wird. Im

Zweifel holen Sie sich Unterstützung aus der Nachbarschaft und rufen Sie die

Polizei. Lassen Sie keine Fremden in ihr Haus! |erf

Ladendieb handelt sich Anzeigen und Haft ein

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein Ladendieb am

Donnerstagnachmittag in der Pariser Straße eingehandelt. Zunächst war der Mann

gegen 15.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt beim Stehlen erwischt worden. Er hatte

sich den Rucksack mit alkoholischen Getränken und Lebensmitteln gefüllt.

Bezahlen wollte er nur Zigaretten und ein Desinfektionsmittel.

Der Hausdetektiv erwischte den 23-Jährigen und nahm ihn mit ins Büro. Die

hinzugezogene Polizeistreife fand bei der Durchsuchung eine kleine Menge Heroin

bei dem Mann. Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den

Mann ein Haftbefehl in Höhe von 18 Monaten vorliegt.

Der Ladendieb wurde von den Beamten in die JSA Schifferstadt gebracht.

Zusätzlich kommen nun noch Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Verstoß

gegen das Betäubungsmittelgesetz auf ihn zu. |elz

Unfall: Drei Autos, Hauswand und Gartenmauer beschädigt

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Als die Einsatzkräfte von

Rettungsdienst und Polizei am späten Donnerstagabend in der Hauptstraße

eintrafen, bot sich ihnen ein Trümmerfeld. Ein Autofahrer war mit seinem

Fahrzeug gegen zwei parkende Pkws gekracht. Die Fahrzeuge, eine Hausfassade und

eine Grundstücksmauer wurden beschädigt. Der 33-jährige Unfallverursacher stand

unter Drogeneinfluss. Er wurde leicht verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der Mann kurz vor 22.30 Uhr mit

seinem Nissan auf der Bundesstraße 48 in Richtung Kaiserslautern. Vermutlich

aufgrund seines Drogeneinflusses und wegen unangepasster Geschwindigkeit verlor

er die Kontrolle über sein Auto. Mit dem Fahrzeug rammte er einen parkenden

Jeep. Der Geländewagen schleuderte auf die gegenüberliegende Straßenseite und

beschädigte eine Hausfassade. Das Auto des 33-Jährigen krachte einige Meter

weiter in einen Opel Corsa. Zwischen dem parkenden Wagen und einer

Grundstücksmauer kam der Nissan des 33-Jährigen zum Stehen. Der gesamte Schaden

wird von der Polizei auf mindestens 24.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde

der Fahrer leicht verletzt. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus. Weil der

Verdacht besteht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine

Blutprobe entnommen. Im Auto des 33-Jährigen fand die Polizei geringe Mengen

Marihuana und einen Joint. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Seinen

Führerschein musste der 33-Jährige abgeben. Gegen den Unfallverursacher wird

jetzt ermittelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße bis in die

Nachtstunden gesperrt. |erf

Bürger halten sich größtenteils an die Corona-Regeln – Positive Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz zum landesweiten Kontrolltag

Westpfalz (ots) – Gestern fand ein landesweiter Kontrolltag zur Überwachung der

derzeit gültigen Corona-Regeln statt.

Durch die landesweiten Kontrollen sollte die Einhaltung der Corona-Regeln und

deren wichtige Bedeutung zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus

gerückt werden.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz fanden gestern in

der Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr Kontrollen der zuständigen kommunalen

Ordnungsbehörden und der Polizei statt. Die Kontrollen wurden gemeinsam

durchgeführt. Schwerpunkt der gemeinsamen Aktion waren die Kontrolle der

landesweit gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung (15. CoBeLVO).

Insgesamt kontrollierten die Polizeibeamten des Polizeipräsidiums 552 Personen.

Kontrollgrund war in den meisten Fällen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung an den

vorgeschriebenen Örtlichkeiten nicht oder nicht richtig getragen wurde.

Insgesamt wurden 203 Verstöße polizeilich festgestellt, davon 187 Verstöße gegen

die Maskenpflicht, 9 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen und 7 Verstöße

gegen das Abstandsgebot. In einigen Fällen wurden im Bereich der Einkaufsmärkte

und teilweise auch an Haltestellen des ÖPNV Ermahnungen ausgesprochen, weil noch

Stoffmasken getragen wurden. Auf die entsprechenden Sensibilisierungen wurde

überwiegend positiv reagiert.

Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hielt sich an die derzeit gültigen

Vorschriften und musste daher erst gar nicht kontrolliert werden.

Die Polizei freute sich über die positive Bilanz des Kontrolltages und

appelliert an die Bürgerinnen und Bürger sich weiter an die Corona-Regeln zu

halten, um das Infektionsgeschehen deutlich reduzieren zu können. |elz