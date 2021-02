Unter Drogeneinfluß gefahren – Hohe Geldbuße fällig

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 31.01.2021 gegen 12:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 43-jährigen Autofahrer in der Lagerhausstraße. Bei dem 43-Jährigen konnten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC und Amphetamin.

Dem Autofahrer wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen. Der Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße von bis zu 3.000 Euro rechnen. Außerdem wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Lkw nach Unfall geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagmittag 31.01.2021 gegen 12:00 Uhr fuhr ein Lkw im Kreuzgraben gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Begrenzungsstein. Der Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Der Lkw soll nach dem Unfall in Richtung Fußgönheimer Straße gefahren sein.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Autoscheiben eingeschlagen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstag 30.01.2021 ab 15 Uhr bis Sonntag 31.01.2021 um 16:30 Uhr wurde ein schwarzer BMW in der Seilerstraße beschädigt. An dem geparkten Auto wurden zwei Scheiben eingeschlagen. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Täter/n geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.