Landau-Süd: Zu schnell in die Ausfahrt (siehe Foto)

A65/LD-Süd (ots) – Am vergangenen Samstagmorgen 30.01.2021 um 03 Uhr fuhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer von der A65 bei der AS LD-Süd von der Autobahn. Vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam ins Schleudern und kollidierte mit der linken Schutzplanke. Dabei wurde sein Fahrzeug über die Fahrbahn geschleudert und total beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Achtung! Unbekannte probieren es immer wieder

Böbingen (ots) – Am Wochenende erhielt eine Frau einen Anruf, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei, weshalb finanzielle Hilfen notwendig wären. Anschließend sprach die Unbekannte mit veränderter Stimme weiter und gab an, dass sie Hauptkommissarin sei und Kontodaten von ihr benötige. Die Frau beendet umgehend das Gespräch und erstattete Strafanzeige.

Die Polizei rät zur Vorsicht! Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei wird niemanden um Geldbeträge bitten. Am Telefon sollten keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Zudem sollte niemals Geld an Unbekannte ausgehändigt werden. Man sollte sich am Telefon keineswegs unter Druck setzen lassen. Besser: Einfach auflegen und die Polizei informieren.

Metallschuppen beschädigt

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Ein auf dem Sportgelände des SV Pleisweiler-Oberhofen stehender Metallschuppen wurde mutwillig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Beschädigung machen können, werden gebeten sich unter 06343-99340 oder per E-Mail und pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.