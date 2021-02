Groß-Gerau

Marihuanageruch im Treppenhaus – 27-Jähriger in U-Haft

Rüsselsheim (ots) – Aufgrund polizeilicher Ermittlungen hielt sich eine Streife der Polizeistation Rüsselsheim am Samstagvormittag 30.01.2021 in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße auf. Die Beamten bemerkten im Treppenhaus anschließend den deutlichen Geruch von Marihuana. Rasch war klar, aus welcher Wohnung der Geruch drang.

Im Rahmen einer daraufhin durch einen Richter angeordneten Durchsuchung fanden die Ordnungshüter später in den Räumlichkeiten insgesamt rund 200 Gramm Haschisch und Marihuana und beschlagnahmten die Drogen. Der 27-jährige mutmaßliche Besitzer wurde festgenommen.

Der 27-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

36-Jähriger attackiert und bestohlen

Raunheim (ots) – Ein 36-jähriger Mann geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht zum Samstag 30.01.2021 gegen 4.00 Uhr, vermutlich in der Kelsterbacher Straße, mit 3-4 Unbekannten in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde der Mann angegriffen und im Gesicht verletzt.

Unter anderem wurden anschließend sein Mobiltelefon und mehrere hundert Euro gestohlen. Während der Streitigkeit sind nach Angaben des 36-Jährigen zahlreiche weitere Personen am Tatort erschienen.

Das Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes sowie bezüglich der genauen Hintergründe der Tat und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Keine Transportzulassung – 1300 Euro Sicherheitsleistung und Weiterfahrt untersagt

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag (29.01.) stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen einen Kleinlaster auf der A 5. Der Lastwagen aus Osteuropa war mit Stückgut beladen. Für diesen und weitere von den Verkehrsspezialisten in den Frachtpapieren festgestellten gewerblichen Transporte innerhalb Deutschlands, konnte der Unternehmer die erforderliche Zulasssung nicht nachweisen.

Zur Sicherung des nun folgenden Ermittlungsverfahrens musste die Spedition an Ort und Stelle rund 1.300 Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Die Ladung musste zudem auf ein Fahrzeug mit entsprechender Transportgenehmigung umgeladen werden.

Weißer Audi Q5 gestohlen

Riedstadt-Goddelau (ots) – Ein auf einem Grundstück “Am Dammacker” geparkter weißer Audi Q5, geriet in der Nacht zum Montag (01.02.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise. An dem Auto sind die Kennzeichen GG-ZI 7777 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Audi geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Büttelborn (ots) – Folgemeldung – K 164 Gemarkung Büttelborn-Worfelden. Samstag 30.01.2021 um 12:20 Uhr. Gegen 18:00 Uhr teilte der behandelnde Arzt telefonisch mit, dass die 57-jährige Autofahrerin aus Mörfelden-Walldorf, ihren Verletzungen erlegen ist.

Erstmeldung:

K 164/Gemarkung Büttelborn-Worfelden (ots) – Zwei Schwerverletzte und etwa 25.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag (30.01.) auf der Kreisstraße 164 zwischen Büttelborn (OT:Worfelden) und Mörfelden-Walldorf. Ein 26-jähriger alter Autofahrer aus Büttelborn geriet um 12.20 Uhr noch aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Auto einer 57-jährigen aus Mörfelden-Walldorf frontal zusammen. Dabei wurden beide Personen schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Strecke war für die Unfallaufnahme und die anschließenden Rettungs-und Aufräumarbeiten bis gegen 15.00 vollgesperrt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt im Einsatz.

Darmstadt

Rathauswand mit Farbe beschmiert

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (29.1.) und Montag (1.2.) ist die Wand des Eberstädter Rathauses in der Oberstraße in das Visier von Vandalen geraten. Großflächig hatten die noch unbekannten Täter die Wand mit Farbe beschmiert und damit einen Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-3993 entgegen.

Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht – Täter wirft Scheibe mit Blumentopf ein

Darmstadt (ots) – Mit Hilfe eines Blumentopfes hat sich ein noch unbekannter Täter am Freitagabend (29.1.) gewaltsam Zugang zu den Räumen einer Wohnung im Roquetteweg verschafft. Dabei nutzte er den Gegenstand, um die Scheibe der Balkontür einzuwerfen. Nachdem er die Wohnung betreten hatte, bemerkte der ungebetene Gast offenbar die Anwesenheit der Bewohner und nahm reiß aus.

Zurück ließ er einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Schwarzer Renault mit Steinplatte beschädigt

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag (30.-31.1.) haben noch unbekannte Täter einen in der Kaupstraße geparkten Renault beschädigt. Mit einer freiliegenden Steinplatte vom Gehweg warfen die Unbekannten die Scheibe des abgestellten Autos ein und flüchteten.

Dabei verursachten sie einen Schaden von mindestens 200 Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Einbruch in Anwaltskanzlei – Täter erbeuten Geld

Darmstadt (ots) – Auf die Büroräume einer Anwaltskanzlei in der Kasinostraße hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (31.1.-1.2.) abgesehen und Beute gemacht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Kriminellen ein Baugerüst, um an die Bürofenster der oberen Etagen zu gelangen. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt, durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Mit der erlangten Beute traten sie die Flucht an.

Der von ihnen verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mindestens 5.700 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Ermittlern von der Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Schnelle Festnahmen nach Einbruch in Auto

Darmstadt (ots) – Nach dem Einbruch in einen schwarzen Nissan Micra haben Beamte des 1. Polizeireviers am Samstagabend (30.1.) die flüchtenden Täter noch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen. Nachdem Zeugen kurz nach 22 Uhr das kriminelle Duo in der Müllerstraße beobachtet hatten und unmittelbar die Polizei alarmierten, klickten die Handschellen dank der guten Personenbeschreibung nur wenige Minuten später in der Ruthstraße.

Zuvor hatte das Duo mit einem Stein die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeworfen, den Innenraum nach Beute durchsucht und unter anderem ein mobiles Navigationsgerät mitgehen lassen. Das Diebesgut konnte auf ihrem Fluchtweg zurückgelassen auf der Straße sichergestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus Darmstadt und seinen 44-jährigen Komplizen aus Groß-Gerau.

Die Festgenommenen mussten mit zur Wache. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden beide nach Hause entlassen. Sie werden sich nun zukünftig in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.

Automaten mit Tabakwaren im Visier Krimineller – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Zwei Automaten, aufgestellt in jeweils zwei öffentlich zugänglichen Einkaufspassagen sind am Samstag (30.1.) in das Visier von Kriminellen geraten. Am frühen Morgen gegen 3 Uhr schlugen die Täter zunächst die Scheibe eines in der Schuchardstraße aufgestellten Automaten ein und entwendeten mehrere Tabakwaren.

Wenige Stunden später, gegen 3 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem solchen Gerät in der Wilhelminenpassage und ließen nochmals unter anderem Tabakwaren mitgehen. Der verursachte Schaden sowie der Wert der Beute werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe City in Darmstadt, ist mit beiden Fällen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Fahrender Linienbus mit Reifen beworfen – Zeugen gesucht

Weiterstadt (ots) – Nach ersten Erkenntnissen hatten noch unbekannte Täter am Samstagabend 30.1.2021 gegen 21.30 Uhr einen fahrenden Linienbus im Büttelborner Weg und dort im Bereich der Haltestelle “Hallenbad Weiterstadt” mit Fahrradreifen beworfen. Weil sich der Busfahrer erschreckte, vollzog er eine Vollbremsung.

Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste in dem Fahrzeug und niemand wurde verletzt. Die ermittelnden Beamten fragen: Wer konnte den Vorfall beobachten und kann Hinweise zu den Tätern geben? Unter der Rufnummer 06151/969-3810 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

74-Jähriger betrunken am Steuer gestoppt

Weiterstadt (ots) – Dank dem Hinweis von Zeugen ist die Fahrt eines 74-Jährigen, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, glimpflich ausgegangen und bevor Schlimmeres passieren konnte, von der Polizei beendet worden. Auf die auffällig unsichere Fahrt des Mannes aufmerksam geworden, hatten Zeugen die Polizei gegen 19 Uhr alarmiert.

Nach ersten Schilderungen war der 74-Jährige auf der Landstraße 3113 von Weiterstadt in Richtung Gräfenhausen fahrend mehrmals mit seinem Auto in den Bereich der Gegenspur gekommen und hatte damit den Verdacht, dass etwas nicht stimmte, geweckt. In der Ludwigstraße stoppten die alarmierten Ordnungshüter den Weiterstädter und rasch bestätigte sich der Verdacht. Ein Atemalkoholtest zeigte das Ergebnis von 1,80 Promille.

Der Abend des Seniors endete damit auf der Wache und mündete in der Entnahme einer Blutprobe sowie der Einleitung eines Verfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der 74-Jährige nach Hause entlassen. Er wird sich nun zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

Zwei Autos im Visier von Kriminellen – Täter machen keine Beute

Erzhausen (ots) – In der Zeit zwischen Freitag 29.1.2021 und Samstagvormittag 30.1.2021 hatten es noch unbekannte Kriminelle auf zwei Autos, die in der Hauptstraße parkten, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in die Innenräume und suchten dort nach Wertvollem.

Nach ersten Erkenntnissen wurden sie nicht fündig und flüchteten somit ohne Beute. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 fragen: Wer hat zur Tatzeit möglicherweise verdächtige Beobachtungen in der Hauptstraße gemacht? Wer kann Hinweise geben? Unter der Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Dreister Trickdieb entwendet Geldbörse aus Wohnung – Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnräume!

Weiterstadt (ots) – Mit der erfundenen Geschichte der Mitarbeiter einer Energiefirma zu sein, beauftragt damit, die Stromzähler im Keller zu prüfen, hat sich ein noch unbekannter Mann am frühen Samstagabend (30.1.) Zugang zu einem Einfamilienhaus im Brunnenweg verschafft.

Gegen 17.30 Uhr hatte der dreiste Trickbetrüger bei der 74-jährigen Hausbewohnerin geklingelt und sein trügerisches Anliegen aufgetischt. Im guten Glauben gewährte die Dame dem Unbekannten Einlass und folgte ihm in den Keller. Dort angekommen teilte er mit, er habe etwas vergessen und müsse noch etwas holen. Daraufhin verschwand der Kriminelle und nahm die in den Wohnräumen liegende Geldbörse mit.

Der Täter wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer Hose sowie einem Pullover in der Farbe Beige bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine graue Kappe.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen, denen der Beschriebene möglicherweise in Tatortnähe aufgefallen ist. Die Beamten schließen nicht aus, dass der Unbekannte auch bei weiteren Anwohnern geklingelt haben könnte. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9690).

B 26 Auto überschlägt sich am Ende der “BMW-Kurve”

Dieburg (ots) – Am Sonntagmorgen 31.01.2021 gegen 01:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26 Fahrtrichtung Darmstadt. Der 22-jährige Fahrer aus Groß-Zimmern und seine 22-jährige Beifahrerin aus Babenhausen wurden leicht verletzt als sich ihr Auto überschlug.

Sie wollten von der Bundesstraße 45 aus Richtung Hanau auf die Bundesstraße 26 in Richtung Darmstadt fahren. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Fahrer am Ende der Kurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Infolgedessen prallte das Auto an die Betonmittelleitplanke, überschlug sich und kam letztendlich auf der linken Spur kopfüber zum Liegen.

Beide Insassen konnten sich selbst aus dem Wrack befreien. Sie wurden vor Ort im Krankenwagen medizinisch versorgt und anschließend leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden. Die Bundesstraße 26 musste während der Bergungsarbeiten in Richtung Darmstadt gesperrt werden. Die Feuerwehr Dieburg war ebenfalls am Unfallort im Einsatz.

Anwesenheit von Bewohnern vertreibt ungebetenen Gast

Dieburg (ots) – Die Anwesenheit von Bewohnern einer Erdgeschosswohnung hat offenbar einen noch unbekannten Täter am Freitagabend 19.1.2021 von seinem weiteren kriminellen Vorhaben abgehalten. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der ungebetene Gast in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr auf die rückwärtig gelegene Terrasse begeben und dort versucht, einen Rollladen hochzuschieben. Dabei bemerkte er mutmaßlich die Anwohner und trat die Flucht an.

Möglicherweise konnte er dabei von Zeugen beobachtet werden? Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und nimmt Hinweise zu dem Flüchtenden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Kreis Bergstraße

Für 100 Euro – 1000 Euro Schaden angerichtet

Viernheim (ots) – Auf der Suche nach Geld sind Kriminelle am Sonntag (31.1.) gegen 04 Uhr morgens in einen Imbissbetrieb in der Kettelerstraße, Nähe Apostelplatz, eingebrochen. Die Scheibe des freistehenden Bistros wurde mit einem Stein eingeschlagen. Durch dieses Loch kletterten die Täter ins Innere und steckten aus der Kasse das Wechselgeld in Höhe von etwa 100 Euro ein. Der entstandene Schaden an der Fensterfront liegt bei circa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht für ihre weiteren Ermittlungen Zeugen, die Beobachtungen zu dem Einbruch gemacht haben und/ oder Hinweise zu den Tätern geben können. Telefonisch sind die Beamten der Ermittlungsgruppe (DEG) unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 zu erreichen.

Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Montag 01.02.2021 um 10.50 Uhr hielt ein älterer männlicher Fahrer seinen roten PKW in Bensheim vor dem Döner-Laden in der Straße Am Rinnentor an und ließ seine Beifahrerin aussteigen, die bekleidet mit rosafarbener Winterjacke in die Innenstadt ging.

Der PKW-Fahrer wendete im Einmündungsbereich und stieß beim rückwärts Fahren gegen ein Verkehrsschild und flüchtete in Richtung B 3. Hinweise nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 – 84680 entgegen.

Geldautomat in Einkaufsmarkt gesprengt

Lautertal (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen In der Nacht von Sonntag auf Montag (31.01./01.02.) um kurz nach 03:00 Uhr wurde aus einem Einkaufsmarkt in dem Lautertaler Ortsteil Lautern ein Alarm ausgelöst. Am Markt war eine Scheibe eingeschlagen und Rauch drang heraus. Durch die Feuerwehr Lautertal konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Die Einsatzkräfte stellten dann fest, dass der Geldautomat im Eingangsbereich des Marktes, vermutlich durch Gaseinleitung und Zündung, stark beschädigt ist. Zu Höhe und Umfang des Sachschadens und Höhe des Stehlgutes können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Eingesetzt sind Einsatzkräfte der Feuerwehr Lautertal. Aktuell läuft die Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei und die Spurensicherung.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim unter 06252-7060 zu melden.

Odenwaldkreis

Telefonieren am Steuer wird richtig teuer

Bad König (ots) – Am Freitag 29.01.2021 stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen einen 27 Jahre alten Kleinlaster-Fahrer aus Osteuropa in der Erbacher Straße, der während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Der 27-Jährige konnte gegenüber den Ordnungshütern keine Dokumentation seiner Lenk- und Ruhezeiten vorweisen und beförderte zudem Güter innerhalb Deutschlands, ohne die Voraussetzungen für die sogenannte Kabotage zu erfüllen.

Weiterhin war der Kleinlaster um 34 Prozent überladen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt an Ort und Stelle und zudem mussten Fahrer und Unternehmen insgesamt rund 2.300 Euro an Ort und Stelle als Sicherheit hinterlegen.

Ein daraufhin von der Firma organisiertes Ersatzfahrzeug zur Umladung, erfüllte später die Voraussetzungen ebenfalls nicht. Bei diesem Fahrer, der an einem Tag 1400 Kilometer ohne einen Nachweis über Lenk-/ und Ruhezeiten zurücklegte, waren dann 1.700 Euro fällig.

Am Montag (01.02.) kamen schlussendlich zwei weitere Fahrzeuge an, die dann nach Prüfung der Verkehrsspezialisten die Ware vom Freitag übernehmen und weiterbefördern durften.

Meterweise Kabel gestohlen – Wer hat Beobachtungen im Neubaugebiet gemacht?

Erbach/Oberzent (ots) – Die Neubaugebiete in Erbach, Schmidt-Linker-Straße und in der Landrat-Ackermann-Straße in Beerfelden wurden von Dieben aufgesucht, um meterweise Kabel stehlen zu können. Die Starkstromkabel von jeweils 25 bis 30 Meter, entfernten die Diebe von zwei Baukränen.

Der Sachschaden liegt bei mindestens 300 Euro. Die Taten, die am Montagmorgen (1.2.) entdeckt wurden, können bis zu einer Woche (25.1.) zurückliegen.

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) hoffen auf Zeugenhinweise, die auf die Spur der Diebe führen. Telefonisch sind die Ermittler in Erbach unter der 06062/ 953-0 zu erreichen.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Reichelsheim/Odenwald (ots) – Am Sonntag, 31.01.2021 gegen 19:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 38 Höhe Bockenrod zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines PKW Hyundai die B38 von Reichelsheim kommend in Richtung Beerfurth.

In Höhe Bockenrod überholte dieser auf regennasser Fahrbahn zunächst eine Fahrzeugkolonne von insgesamt vier PKWs. Im weiteren Verlauf seiner Fahrt kam dieser kurze Zeit später aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Abkommen von der Fahrbahn überschlug sich

der PKW mehrfach und prallte gegen einen Baum.

Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR.

Der im Odenwaldkreis wohnhafte 32-jährige Fahrer verstarb trotz sofortigen Rettungsmaßnahmen durch den Notarzt an seinen schweren Verletzungen am Unfallort.

Die Bundesstraße 38 wurde für knapp zwei Stunden für den übrigen Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Es erfolgte eine örtliche Umleitung an der Unfallstelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen