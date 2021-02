Friedberg: Die Polizei-News

17-Jähriger wird geschlagen und getreten – Polizei sucht Zeugen

Karben (ots) – Prellungen und eine Platzwunde trug ein 17-Jähriger am Samstag (30.1.) bei einem Angriff in der Kirchgasse in Klein-Karben davon. Gegen 13.40 Uhr schlug ein Passant den Jugendlichen vor der Kirche zu Boden und trat auf ihn ein.

Täterbeschreibung:

Bei dem Täter soll es sich um einen 20-30 Jahre alten, etwa 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er habe eine schwarze Stoffmütze getragen und auffällig verfaulte Zähne gehabt. Der Mann mit osteuropäischem Akzent sei in Begleitung von zwei Personen gewesen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Raub verhindert – Zwei Jugendliche festgenommen

Bad Vilbel: Zwei 13-jährige aus Bad Vilbel sollten am Freitag (29.01.) ihrer Handys beraubt werden. Drei offenbar Minderjährige hielten die Jungen gegen 17.15 Uhr in der Straße “Zur schönen Aussicht” an, drohten mit Gewalt und forderten ihre Handys. Die rüde Forderung beobachtete ein Polizist, der sich in seiner Freizeit dort aufhielt. Der Ermittler griff beherzt ein und hielt zwei der Täter fest.

Es handelte sich um einen 14-jährigen Deutschen und einen 17-jährigen Afghanen aus Frankfurt. Dem dritten Übeltäter gelang die Flucht. Die beiden mussten die alarmierten Polizisten zur Wache begleiten. Gegen sie und ihren Mittäter wird nun wegen versuchten Raubes ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Mit Promille in den Graben

Bad Nauheim: Beim Versuch zu wenden, landete der Fahrer eines schwarzen VW Passat am Samstagmorgen (30.01.) im Straßengraben. Zwischen Ober-Mörlen und Nieder-Mörlen übersah der 27-Jährige gegen 6.50 Uhr den Bachlauf an einem Feldweg und fuhr in den Bach hinein. Dabei blieb der Mann unverletzt, sein Fahrzeug jedoch nicht unbeschädigt. Ca. 5.000 Euro dürfte der Schaden am Passat betragen, bei dem u.a. die Achse brach.

Ein Abschleppdienst musste den PKW aus der festgefahrenen Situation bergen. Grund für den Unfall dürfte der Alkoholisierungsgrad des Fahrers sein. Das Atemalkoholgerät zeigte über 2 Promille, weshalb eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins erforderlich wurden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Scheibe eingeschlagen

Friedberg: Die rechte hintere Scheibe eines VW Golf schlugen Unbekannte in der Nacht von Freitag (29.1.) zu Samstag (30.1.) in der Straße “Schützenrain” ein. Das zerstörte Fenster konnten sie durchgreifen und so die Tür zum Auto öffnen. Beim Durchwühlen des Handschuhfachs und der Ablagen fanden die Diebe jedoch keine Wertgegenstände und verschwanden unerkannt. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 750 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Führerschein weg

Wölfersheim: Über 1 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät bei der Kontrolle einer Autofahrerin am Sonntag (31.1.) in der Seestraße. Polizisten hatten den PKW gegen 3 Uhr angehalten und hatten den typischen Alkoholgeruch gleich in der Nase.

Die 40-Jährige aus dem Landkreis Gießen musste mit zur Wache und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihren Führerschein zogen die Polizisten ein. Bis zur Vorlage des Ergebnisses des Blutergebnisses und einer Entscheidung des Gerichts darf sie kein Kraftfahrzeug mehr auf öffentlichen Straße führen.

Brandursache bislang unklar

Ranstadt: Zum Brand eines Hauses kam es am Sonntag (31.1.) gegen 13.35 Uhr in der Straße “Zum alten Bahnhof”. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehren aus Ranstadt und Nidda mit Drehleiter, brannte die umgebaute Gartenhütte an der Bahnlinie komplett nieder. Personen verletzten sich beim Brand nicht. Es entstand Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Umliegende Gebäude blieben unbeschädigt.

Aufgrund der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr zeitweise eingestellt werden.

Die Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit zur Ermittlung der Brandursache aufgenommen, um festzustellen, wie es zum Ausbruch des Feuers kam.

Gartenhütte aufgebrochen

Ortenberg: Eine Gartenhütte Am Bahnhof brachen Diebe zwischen Dienstag (26.1.) und Samstag (30.1.) auf. Hierzu schnitten sie einen Gartenzaun auf und drangen in die Hütte ein. Schneidwerkzeug im Wert von ca. 300 Euro entwendeten die Langfinger. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Dreiste Einbrecher

Büdingen: Nicht genug, dass am Freitag (29.1.) Hochwasser in ein Haus in der Seemenbachstraße drang und deshalb ein Brand an der Heizungsanlage entstand. Das Unglück machten sich auch noch dreiste Einbrecher zu Nutze. Die ebenerdig gelegene Tür zum Heizungsraum blieb über Nacht zum Lüften geöffnet. Durch sie gelangten die Diebe im Laufe der Nacht ins Haus, wo sie eine weitere Tür aufhebelten und in einer Wohnung landeten. Dort durchwühlten sie die Schränke und verschwanden mit einem Flachbildfernseher und einem alten Smartphone im Wert von insgesamt 500 Euro.

Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Handwagen mit Post gestohlen

Karben: Einen Handwagen der Post, voll mit Briefen und kleineren Päckchen, entwendeten Diebe am letzten Samstag (30.1.) in der Rathausstraße. Der Wagen stand zwischen 13.30 Uhr und 13.46 Uhr vor der dortigen Filiale, als die Diebe ihn “entführten”. Sie schoben ihn in die Peter-Geibel-Straße, nahmen dort einige Päckchen an sich und kippten den Wagen auf die Seite, bevor sie davonrannten.

Den Wagen ließen sie zurück.

Die Polizei in Bad Vilbel hat die Ermittlungen wegen Diebstahl und Verletzung des Briefgeheimnisses aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Täter zur besagten Zeit mit dem Postwagen von der Rathausstraße zur Peter-Geibel-Straße beobachteten.

Wer hat die Täter in der Peter-Geibel-Straße beim Hantieren am Postwagen gesehen und kann Hinweise geben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher scheitern an Terrassentür

Bad Vilbel: In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alten Frankfurter Straße versuchten Einbrecher einzusteigen. Zwischen Mittwoch (27.1.) in den Abendstunden und Samstag (30.1.) gegen

8 Uhr erkletterten die bislang Unbekannten den Balkon im Parterre und hebelten an der Terrassentür. Diese hielt Stand, so dass die Diebe nicht in die Wohnung gelangten.

Einen Sachschaden von ca. 400 Euro ließen sie zurück.

Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise auf Tat und Täter entgegen.

Polizei erhöht Präsenz

Friedberg (ots) – Nachdem es in den letzten Tagen zu Zusammenkünften von Personengruppen in Butzbach und in Bad Nauheim gekommen war, geht die Polizei davon aus, dass es sich hierbei um geplante Aktionen mutmaßlicher Gegner der Corona-Maßnahmen handelte. In deren Rahmen waren immer wieder Verstöße gegen derzeit gültige Hygienebestimmungen festgestellt worden.

Dies belegen unter anderem via sozialer Netzwerke verbreitete Videosequenzen. Diese wurden durch Polizei und Ordnungsbehörden entsprechend zur Anzeige gebracht.

Die Wetterauer Polizei wird in enger Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Ordnungs- und Versammlungsbehörden die aktuellen Entwicklungen auch weiterhin genau beobachten, verstärkte Präsenz zeigen und festgestellte Verstöße konsequent verfolgen.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang richten Sie bitte an die zuständigen Polizeistationen in Butzbach (Tel. 06033/7043-0) Friedberg (06031/6010), den Polizeiposten in Bad Nauheim (06032/9181-0) sowie die örtlichen Ordnungs- und Versammlungsbehörden.

