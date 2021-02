Versuchter Wohnhauseinbruch – Hausbewohner vertreibt unbekannten Täter

Wabern-Harle (ots) – 31.01.2021, 01:31 Uhr – Am frühen Sonntagmorgen 31.01.2021 brach ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Gensunger Straße ein und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ein Hausbewohner bemerkte den Einbruch und vertrieb den Täter. Der Täter brach zuerst die Haustür zum Wohnhaus und anschließend eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf. Als er sich anschließend im Wohnungsflur befand bemerkte ein Hausbewohner den Täter und sprach ihn an. Daraufhin flüchtete dieser ohne Beute in unbekannte Richtung.

Von dem flüchtigen männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist schlank und ca. 170 cm groß. Zur Tatzeit trug er eine schwarz-grüne Bommelmütze und grün-schwarze Arbeitsjacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660

Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnhaus

Willingshausen-Merzhausen (ots) – 26.01.2021, 13:15 Uhr bis 22:30 Uhr – In ein Wohnhaus in der Waldstraße brachen unbekannte Täter am Dienstag 26.01.2021 ein und stahlen Bargeld. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen anschließend in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Möbelstücke in den Räumen und stahlen vorgefundenes Bargeld.

Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt

500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

