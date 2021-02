20-Jähriger flüchtet in Tankstelle, Kelkeim, Frankenallee, dortiges Tankstellengelände, 31.01.2021, gg. 23.55 Uhr

(ho)Ein 20-jähriger Mann ist seinen Angaben zufolge in der vergangenen Nacht von einem anderen Autofahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Den Schilderungen des Mannes zufolge war er um kurz vor Mitternacht als Beifahrer in einem Pkw unterwegs, als der Wagen auf der Frankenallee von einem Mercedes überholt worden sei. Der Mercedes hätte nach dem Überholmanöver stark abgebremst sodass die Fahrzeuge zum Stehen kamen. Als der 20-Jährige ausstieg und den Fahrer des Mercedes daraufhin ansprach, sei er mit einer Schusswaffe bedroht worden. Er flüchtete daraufhin auf das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle, um Hilfe zu holen. Dabei wurde er von mindestens zwei männlichen Personen in dem Mercedes verfolgt. Der Mitarbeiter der Tankstelle ließ den 20-Jährigen in das Tankstellengebäude, um ihn vor seinen Verfolgern zu schützen. Nach der Mitteilung über Notruf machten sich sofort mehrere Streifenwagen auf den Weg zur Einsatzstelle. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der 20-Jährige auf der Dienststelle befragt, machte dabei jedoch keine genauen Angaben zu den Hintergründen des Vorfalles. Der flüchtige Mercedes konnte gegen 00.35 Uhr von Einsatzkräften der Eschborner Polizei in Kelkheim angehalten werden. In dem Wagen wurde keine Schusswaffe aufgefunden. Jedoch wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Daher wurde Strafanzeige gegen den Mann erstattet. Die Hintergründe des Vorfalles rund um die Tankstelle müssen nun von der Polizei ermittelt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit der Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Apothekentür, Kelkheim, Kirchplatz, Zeitraum zwischen 30.01.2021, 13.00 Uhr und 31.01.2021, 11.00 Uhr

(ho)Bei einer Sachbeschädigung an der Eingangstür einer Apotheke ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden. Auf welche Art und Weise die Täter die Glastür beschädigt haben ist derzeit noch unklar. Den Tätern gelang es jedoch nicht die Tür zu öffnen, sodass sie den Tatort verließen, ohne die Apotheke betreten zu haben. Was blieb ist der Glasschaden an der Eingangstür. Die Kelkheimer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 zu melden.

Einbrecher in Kleingartenanlagen, Flörsheim, Kelkheim, festgestellt am 31.01.2021

(ho)Innerhalb der letzten Tage haben Einbrecher in mehreren Kleingartenanlagen in Flörsheim und Kelkheim ihr Unwesen getrieben und bei mehreren Einbrüchen teilweise erhebliche Sachschäden angerichtet. Betroffen waren Gartenhäuser im Flörsheim im Eddersheimer Weg sowie im Höllweg und in Kelkheim „In den Padenwiesen“. Um in die Gartenäuser zu gelangen, beschädigten die Täter Umzäunungen, brachen Schlösser auf und suchten in den Gartenhäusern nach Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. In einem Fall in Kelkheim durchschlugen die Täter sogar das Dach des betroffenen Gartenhauses. Allerdings brachen die Täter in diesem Fall ihr Vorhaben ab und flüchteten, sodass es beim Sachschaden blieb. Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Flörsheimer oder Kelkheimer Polizei zu wenden.

Geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt, Sulzbach, Schwalbacher Straße, 31.01.2021, gegen 18.00 Uhr

(ho)Unbekannte Täter haben gestern Abend in der Schwalbacher Straße in Sulzbach randaliert und dabei zwei geparkte Pkw erheblich beschädigt. Betroffen waren ein BMW und ein Mercedes, die beide auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Die Eschborner Polizei hat in beiden Fällen Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

Verkehrskontrolle, Hofheim a.Ts., Hattersheimer Straße, 31.01.2021, 21.45 Uhr bis 22.30 Uhr

(ho)Beamte der Hofheimer Polizei haben gestern Abend in der Hattersheimer Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 5 Fahrzeuge und 8 Personen einer genaueren Kontrolle unterzogen. In zwei Fällen wurden Alkoholtests und in einem Fall ein Drogentest durchgeführt. Erfreulicherweise wurden bei den Maßnahmen keine Feststellungen gemacht, sodass die Betroffenen ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Meldungen vom Wochenende

Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung, Sulzbach am Taunus, Am Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 29.01.2021 um 20:09 Uhr (fm) Nach einer gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung in einem Schnellrestaurant gestern Abend in einem Einkaufszentrum in Sulzbach, konnte einer der vier Beschuldigten noch am Abend ermittelt und festgenommen werden. In dem Verkaufsraum kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Angestellten und Kunden. Der Streit verlagerte sich vor das Restaurant, wo die vier Beschuldigten plötzlich auf den 38-Jährigen einschlugen, bis dieser zu Boden ging. Auch am Boden liegend trat noch einer der vier Männer gegen den Kopf des Geschädigten, ein anderer schlug vermutlich mit einem Gegenstand gegen die Beine. Als der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums dazukam, flüchteten die Täter in Richtung des Parkhauses. Durch die eingesetzten Beamten wurden in die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auch die Bilder des örtlichen Videoüberwachungssystems einbezogen. Einer der Tatverdächtigen konnte so später in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die anderen drei noch unbekannten männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: Täterbeschreibung 1: grauer Pullover/ schwarze Weste/ schwarze Jogginghose Täterbeschreibung 2: lila Pullover / blaue Schuhe / dunkle Jogginghose / schwarze oder khaki Mütze Täterbeschreibung 3: blauer Pullover / schwarze Jacke / blaue Jogginghose Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn ermittelt in der Sache und bitten Zeugen und Hinweisgebende sich unter 06196 – 96950 zu melden.

Versuchter Diebstahl aus Garagen, Bad Soden am Taunus, Dachbergstraße, Freitag, 29.01.2021, 23:48 Uhr (fm) In der Nacht zum Samstag kam es zu versuchten Diebstählen aus Garagen in Bad Soden. Eine Personengruppe konnte kurz vor Mitternacht von einem Anwohner bemerkt werden, wie sie sich unberechtigt Zutritt zu unverschlossenen Garagen in der Dachbergstraße verschafften. Als der Zeuge die Gruppe ansprach wurde er durch einen der Täter verbal bedroht. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe ohne Beute gemacht zu haben. Ein 16-Jähriger aus der Gruppe konnte im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die anderen männlichen Mittäter werden beschrieben als: Täterbeschreibung 1: ca. 185cm groß / Anfang 20 /weiße Jogginghose / glatte schwarze Haare / keine Gesichtsbehaarung /dunkle Jacke mit Fellkragen Täterbeschreibung 2: ca. 170cm groß / Anfang 20 / dunkelhäutig / lockige schwarze Haare (Afro) /Drei-Tage-Bart / braune Jacke / dunkle Hose Täterbeschreibung 3: ca. 180cm groß / Anfang 20 / blau gekleidet / deutsch mit vermutlich türkischem Dialekt Täterbeschreibung 4: Anfang 20 / hellblaue Kleidung Täterbeschreibung 5: nicht möglich Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn übernimmt die weitere Sachbearbeitung und erbittet Hinweise unter 06196 – 96950.

Kontrollen im Bereich der Polizeistation Eschborn, Freitag, 29.01.2021, 18:00 Uhr bis Samstag 30.01.2021, 03:00 Uhr (fm) Im Revierbereich der Polizeistation Eschborn fanden gestern Abend diverse Kontrollmaßnahmen (mobiler und stationärer Art) statt. Hauptaugenmerk waren die Erkennung von drogen und alkoholbeeinflussten Fahrzeugführer*innen im Straßenverkehr sowie die Überprüfung der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Es wurden 42 Fahrzeuge und 67 Personen kontrolliert. Es mussten fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt werden. Außerdem wurden vier Verkehrsstraftaten und diverse andere Ordnungsverstöße geahndet. Unter anderem musste ein Transportgespann gestoppt werden, da sowohl das Zugfahrzeug, ein VW Touran, sowie der Anhänger überladen waren.

Verkehrskontrolle der Polizeistation Hofheim, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Samstag, 30.01.2021 00:00 Uhr bis 01:30 Uhr (fm)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei erfreulicherweise heute Nacht in Hofheim nur wenige Verstöße fest. Gegen Mitternacht wurde die Kontrollstelle auf der Hattersheimer Straße eröffnet. Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen wurden durch die eingesetzten Streifen überprüft. Insgesamt passierten 70 PKW die Örtlichkeit, 11 davon wurden einer genaueren Kontrolle unterzogen. Drei Fahrer*innen waren nicht angeschnallt, diese müssen 30EUR Strafe zahlen. Positiv bleibt zu vermerken, dass keine Alkohol- oder Drogenverstöße festgestellt werden konnten.

Sachschaden an geparktem PKW, Bad Soden am Taunus, Donnerstag, 28.01.2021, 20:00 Uhr bis Freitag 29.01.2021, 10:45 Uhr (fm) Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in den letzten Tagen an einem Wagen einer Frau aus Bad Soden. Genau kann der Tatort nicht benannt werden, da verschiedene Örtlichkeiten in Frage kommen. Zuletzt war der Opel Adam am 28.01.2021 gegen 20:00 Uhr unbeschädigt, zu diesem Zeitpunkt war er in der Bad Sodener Ulmenstraße geparkt. Am nächsten Morgen parkte der Wagen in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Odenwaldstraße. Erst hier wurden Beschädigungen in Form von Kratzern an der Fahrertür festgestellt, die auf einen Unfall schließen lassen. Der Sachschaden wird auf 1000EUR geschätzt. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe des regionalen Verkehrsdienstes bittet Zeugen oder Hinweisgebende sich unter 06196 – 96950 zu melden.

Wagen während des Einkaufens beschädigt, Eppstein, Lorsbacher Str., Freitag , 29.01.2021 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr (fm) Während des Einkaufs wurde gestern der Wagen einer Frau beschädigt der auf dem Parkplatz des Supermarktes abgestellt war. Die 54-Jährige stellte den Skoda Scala gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz ab und kaufte für eine halbe Stunde ein. Als sie zurückkehrte entdeckte sie Lackschäden im Bereich des vorderen Kotflügels. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter anderer Wagen den PKW der Geschädigten bei einem Wendemanöver und verursachte so einen Sachschaden von ca. 800EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallgegner, ohne den gesetzlichen Pflichten eines Unfallverursachenden nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe des regionalen Verkehrsdienstes unter 06196 – 96950 zu melden.

Drogenbeeinflusster Mann gibt sich als Polizeibeamter aus – Festnahme,Kelkheim, Alte Königsteiner Str., Samstag, 30.01.2021, 22:01 Uhr

(fm) Eine Festnahme gab es gestern in Kelkheim, da sich dort ein vermeintlich unter Drogeneinfluss stehender Mann als Polizeibeamter ausgab. Nachdem der 28-jährige Geschädigte seinen Wagen in der Straße „Alte Königsteiner Str.“ geparkt hatte, kam der 24-jährige Beschuldigte auf ihn zu und sprach ihn an, dass er Polizist sei und jetzt eine Fahrzeugkontrolle durchführen würde. Er verlangte daraufhin die Herausgabe des Portemonnaies, was der Geschädigte jedoch verweigerte. Zwar versuchte er den Beschuldigten zunächst zu ignorieren, aber dieser kam in bedrohlicher Art auf ihn zu und griff an seine Hüfttasche. Erst als der 28-Jährige seinen Unmut lautstark kundtat, wich der Mann zurück. Im Anschluss versuchte der falsche Polizeibeamte nochmal an die Wertsachen des Kelkheimers zu gelangen, aber auch dieser Versuch scheiterte am besonnenen Verhalten des Kelkheimers. Kurz nachdem dieser die Polizei alarmierte, konnte der Tatverdächtige durch eine Streife festgenommen werden und erlebte wie echte Polizeiarbeit funktioniert. Da er zum Zeitpunkt der Tat augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen den spanischen Staatsbürger wurde eine Sicherheitsleitung angeordnet.

Wohnungseinbruch, Hofheim am Taunus – Am Steinberg, Samstag 30.01.2021 19:00 Uhr bis 23:40 Uhr

(fm) Gestern kam es in Hofheim am Taunus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Abwesenheit der Bewohner in den Abendstunden nutzen die noch unbekannten Einbrecher, um mittels eines Hebelwerkzeugs die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass Gegenstände entwendet wurden. Durch die Beschädigungen an der Tür / Rahmen entstand ein Sachschaden von 2000EUR. Es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden (TEL: 06192 – 2079 0).

Wechselgeldtrick erfolgreich, Bad Soden am Taunus, Hasselstraße, Samstag, 30.01.2021 um 17:00 Uhr

(fm) Mehrere hundert Euro Beute machte ein Trickdieb gestern Nachmittag in einem Bad Sodener Supermarkt. Der bislang unbekannte Täter bezahlte zunächst in dem Supermarkt seinen geringen Einkaufswarenwert. Im Anschluss beginnt die sogenannte Wechselgeldtrick-Falle. Dabei wird beim/ nach Bezahlvorgang bewusst eine unübersichtliche Situation geschaffen. Das geschieht zum Beispiel durch verschiedene Wechselwünsche, oder einen spontanen Umtausch der Ware. Erst nachdem der Mann den Markt verlassen hat, stellte man dort das Fehlen der Geldscheine aus dem Bargeldbestand fest. Der männliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20- 30 Jahre alt / ca. 180-185 cm groß / sprach akzentfrei deutsch / trug eine schwarze Snap-Back / schwarze Jacke / grünes T-Shirt der Marke Alpha Industry Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise unter 06192 – 20790. Die Polizei rät insbesondere Verkaufspersonal: Bewahren Sie bei Geldwechselwünschen einen kühlen Kopf und verlieren sie nicht den Überblick. Schließen sie immer erst einen Vorgang ab (z.B. Erstattung der Ware bei Umtausch / Rückgabe), bevor die mit dem nächsten Schritt beginnen oder diesen verrechnen. Keinesfalls ist es unhöflich, wenn man Geld nochmal nachzählt bevor man es aus der Hand gibt. Lassen Sie bei Wechselwünschen eine gesunde Vorsicht walten.

Sachbeschädigungen an PKW, Flörsheim, Eisenbahnstraße, Samstag, 30.01.2021, 01:20 Uhr

(fm) In Flörsheim wurden in der zurückliegenden Nacht mehrere geparkte Autos beschädigt. Ein Anwohner rief rund 40 Minuten nachdem er Krach auf der Straße gehört hatte die Polizei. Es konnten an insgesamt fünf Autos, die in der Eisenbahnstraße geparkt waren, Beschädigungen an den Außenspiegeln festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Der Mitteiler konnte in der Nacht Uhr zwei Personen bemerken, zu denen nur die Personenbeschreibung möglich ist: ca. 180cm groß, dunkle Jacken mit Kapuzen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim bittet um Hinweise unter TEL: 06145 – 54760.

Vandalen auf Gartengrundstück, Hochheim am Main, Sandstraße, Mittwoch, 27.01.2021, 20:00 Uhr bis Samstag 30.01.2021, 15:00 Uhr

(fm) Einen Sachschaden von rund 600EUR haben bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen auf einem Schrebergartengrundstück in Hochheim angerichtet. In dem Garten am Sandweg wurden Gartenhütten sowie ein abgestellter Traktor durch den / die Täter beschädigt. Wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt nun die Polizeistation Flörsheim und bittet unter TEL: 06145 – 54760 um Hinweise zu dem Fall.

Hochwasser an Rhein und Main erfordert Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Wiesbaden

Durch den Hochwassermeldedienst wird für die kommenden Tage ein Wasserstand von bis zu 6,40 Metern am für Wiesbaden relevanten Pegel Mainz erwartet. Eine Entspannung der Situation ist aktuell noch nicht in Sicht. Aus diesem Grund werden in Absprache mit dem für Hochwasserlagen zuständigen Umweltamt der Landeshauptstadt Wiesbaden am heutigen Tag erste Maßnahmen zum Hochwasserschutz durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden ergriffen.

Am Nachmittag werden in den Ortslagen Schierstein und Kostheim mobile Hochwasserschutzwände errichtet. Hierzu werden die Freiwilligen Feuerwehren dieser Ortsteile eingesetzt und durch Sonderfahrzeuge der Berufsfeuerwehr unterstützt. Die Schutzwände in Kostheim werden in der Rosengasse, am Flözerdippegässchen, an der Mainpforte und in der Kilianstraße errichtet, in Schierstein wird die Wand mit einer Länge von ca. 120 m auf der Christian-Blücher-Straße zwischen der Bernhard-Schwarz-Straße und der Straße „Am Lindenbach“ aufgebaut.

Am Vormittag waren bereits Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schierstein und der Berufsfeuerwehr im Einsatz, um das Sperrwerk des Lindenbaches am Zulauf in den Schiersteiner Hafen, zu schließen um einen Rückstau des Baches zu verhindern. Hier wurden auch zwei leistungsfähige Pumpen in Betrieb genommen, um den Wasserspiegel des Baches abzusenken. Im Mittel können so 18.000 Liter Wasser pro Minute übergeleitet werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Schierstein überwachen den Betrieb der Pumpen rund um die Uhr. Auch in Kostheim wurde am Bruchbach ein entsprechender Schieber geschlossen.

Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende machte sich vor Ort einen Eindruck von den zu treffenden Maßnahmen und sprach den Einsatzkräften, welche nun die Aufbaumaßnahmen durchführen, die Maßnahmen die nächsten Tage laufend kontrollieren und später wieder die Maßnahmen zurückbauen, seinen tiefen Dank aus. Denn auch in der Pandemie gilt es den umfassenden Schutz für die Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Mit den Erkenntnissen der letzten Jahren und der vor drei Jahren mit dem Umweltamt abgestimmten, erweiterten Ausstattung der Feuerwehr sei man sehr gut vorbereitet, due diesmalige Scheitelwelle gut meistern zu können.

Auch in eigener Sache muss die Feuerwehr tätig werden, da auch der Liegeplatz des Feuerlöschbootes im Schiersteiner Hafen vom Hochwasser betroffen ist. Durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wird deshalb eine Steg erreichte, damit das Feuerlöschboot im Einsatzfall trockenen Fußes erreichbar und somit einsatzbereit bleibt.

Da auch die Parkplätze im Uferbereich kurz vor der Flutung stehen, werden die betroffenen Fahrzeughalter gebeten, die Hochwasserlage weiter zu beobachten und ihre Fahrzeuge möglichst frühzeitig auf sicheren Plätzen abzustellen. Durch die Stadt- und Verkehrspolizei werden Kontrollfahrten durchgeführt. Im Gefahrenbereich befindliche Fahrzeuge werden entfernt.