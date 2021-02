Einbruch in Imbiss, Bad Camberg, Erbach, Limburger Straße, 29.01.2021, 00.00 Uhr bis 30.01.2021, 08.40 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagnacht und Samstagmorgen wurde ein Imbiss in der Limburger Straße in Erbach von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten ein, brachen dort zwei Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

An Haustür gehebelt, Limburg, Offheim, Schaumburger Straße, Festgestellt: 30.01.2021, 12.38 Uhr,

(pl)In der Schaumburger Straße in Offheim versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Am Samstagmittag wurden an der Haustür Hebelspuren festgestellt. Den Tätern war es offensichtlich nicht gelungen in die Räumlichkeiten einzudringen, so dass sie unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Exhibitionist, Limburg, Oraniensteiner Weg, 31.01.2021, 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann im Oraniensteiner Weg in Limburg einer 30-jährigen Frau in schamverletzender Art und Weise. Der Mann habe auf einer Bank gesessen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Der Exhibitionist soll ca. 1,75 Meter groß sowie etwa 35- 40 Jahre alt gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Mütze, eine gelb-braun-grün gestreifte Snowboardjacke, eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Blitzer beschädigt, Dornburg, Langendernbach, Bahnhofstraße, Festgestellt: 31.01.2021, 13.40 Uhr,

(pl)Am frühen Sonntagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in der Bahnhofstraße in Langendernbach die dortige Blitzersäule beschädigt haben. Durch die Täter wurden mittels eines spitzen Gegenstandes die drei roten Gläser beschädigt. Hierdurch ist ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 29.01.2021, 08.00 – 12.00 Uhr Limburg, Joseph – Schneider – Straße 1

Ein 77 – jähriger Fahrzeugführer hatte seinen grauen Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums geparkt. Er stellte das Fahrzeug im Bereich des dortigen Fitnessstudios ab. Als er nach dem Einkauf wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er an dem vorderen rechten Stoßfänger einen Unfallschaden fest. Die Schadenhöge wird auf ca. 2000 EUR beziffert. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 entgegen.

Verkehrsbehinderungen durch Hochwasser

Samstag, 30.01.2021 Gesamtes Kreisgebiet

Im gesamten Kreisgebiet kommt es stellenweise zu Verkehrsbehinderungen durch Hochwasser.

Sachbeschädigung

Samstag, 30.01.2021 gegen 00:20 Uhr und 00:50 Uhr 35799 Merenberg, Sportplatzweg

An den Bushaltestellen vor der Gemeindeverwaltung Allendorfer Straße, sowie im Sportplatzweg wurden, vermutlich mittels eines illegalen Feuerwerkskörpers, zwei Abfalltonnen gesprengt.

Verkehrsunfallflucht

Freitag. 29.01.2021, 17:59 Uhr 65606 Villmar, Kreuzweg im Bereich des Friedhofs

Beim Wenden stieß ein PKW-Fahrer gegen einen Verteilerkasten der Telekom und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Fahren unter Alkoholeinflusss

Freitag, 29.01.2021, 16:46 Uhr 35789 Weilmünster-Essershausen

Ein Zeuge meldet der Polizeistation Weilburg einen vermutlich betrunkenen LKW-Fahrer. Durch eine Streife konnte der LKW-Fahrer angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle bestätigte sich die Vermutung des Zeugen. Der 53-jährige zeigte sich zunächst wenig kooperativ und wurde zur Blutentnahme auf die Polizeistation in Weilburg verbracht.

Versuchter Diebstahl aus Vereinsheim in Bad Camberg-Würges

In der Zeit zwischen Samstag, 23.01.2021 und Samstag, 30.01.2021 wurde versucht in das Vereinsheim des FSV Würges einzubrechen. Es entstand Sachschaden. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Hünfelden-Nauheim

In der Zeit zwischen Freitag, 29.01.2021, 17.00 Uhr und Samstag, 30.01.2021, 11.00 Uhr wurde ein in der Wilhelmshöhe geparkter Pkw, Dacia Sandero, Farbe braun, von Unbekannten zerkratzt. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Samstag, 30.01.2021, befuhr um 12.52 Uhr ein 22- jähriger Pkw-Fahrer aus Limburg die L 3448, aus Richtung Mensfelden kommend, in Richtung Lindenholzhausen. In einer Rechtskurve kam ihm ein schwarzer VW Golf entgegen, der mitten auf der Fahrbahn fuhr. Der Fahrer musste nach rechts ausweichen, um einen Unfall mit dem Golf zu vermeiden. Hierbei drehte er sich mit seinem Fahrzeug und fuhr in den rechten Straßengraben. Der Fahrer des schwarzen VW Golf entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Ölspur in Elz, Verursacher gesucht

Am Samstag, 30.01.2021 wurde um 13.40 Uhr hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass in Elz im Sandweg eine größere Ölspur war, welche sich bis in die Ortsmitte Elz zog. Die Feuerwehr Elz war bereits im Einsatz. Ein Verursacher der Ölspur meldete sich bisher nicht. Es wird um Zeugenhinweise diesbezüglich unter Tel.-Nr.: 06431/91400 gebeten !