VW T-Roc beschädigt

Kirchheim – Am Dienstag (26.01.), gege 8 Uhr, parkte eine Frau ihren weißen VW T-Roc in der Schulstraße. Als die Frau um 12:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher ihren VW an der hinteren, rechten Stoßstange beschädigt hatte. Er entfernte sich vom Unfallort ohne zuvor seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Der Sachschaden beträgt rund 2.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VW Passat beschädigt

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (28.01.), gegen 8:05 Uhr, stellte ein Mann fest, dass sein grauer VW Passat eine Beschädigung am Kotflügel vorne rechts aufwies. Die Unfallzeit sowie die genaue Unfallörtlichkeit sind derzeit nicht bekannt. Der Geschädigte vermutet jedoch, dass sein Fahrzeug in dem Parkhaus „Am Neumarkt“ beschädigt wurde, wo es in den letzten zwei Wochen regelmäßig geparkt war. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Neuhof – Diebstählen aus Autos

In der Nacht auf Sonntag (31.01.) kam es im Ortsteil Opperz in der Spessartstraße, An der Gelllenke, Rhönstraße, Niederkalbacher Straße, Michaelstraße zu mehreren Diebstählen aus Autos. Nach derzeitigen Kenntnisstand sind unbekannte Täter durch die Straßen gezogen und haben vermutlich unverschlossene Fahrzeuge geöffnet. Sie stahlen Bargeld und sonstige persönliche Gegenstände. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

nur kurz vom Fahrzeug entfernt, beispielsweise, um an der Tankstelle zu bezahlen. Im Zweifel manuell nachprüfen, ob die Türen tatsächlich verschlossen sind. Auch wenn der Parkplatz in einer dunklen Gasse direkt um die

Ecke verlockend erscheint, ist es besser, sein Fahrzeug an gut beleuchteten Plätzen abzustellen. Lieber einen kleinen Fußmarsch in Kauf nehmen. Wertsachen wie Handy, Laptop oder Kamera sowie Bargeld niemals

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Grebenhain – Bereits am 25.12.2020, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrradfahrer mit seinem roten Pedelec die Hauptstraße in Grebenhain in Richtung Hartmannshain. In Höhe der Eimündung der Straße „Im Teich“ wurde der Radfahrer von einem Pkw überholt. Der Fahrzeugführer dieses Wagens fuhr zu dicht an dem Radfahrer vorbei, sodass der rechte Außenspiegel des Wagens den Fahrradlenker streifte. Hierdurch verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Padelec und stürzte.

Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Laut Zeugenangeaben handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen silberfarbenen Opel Corsa, älteres Modell. Auf deses Heckscheibe soll sich ein Aufkleber mit der Aufschrift „Lufthansa“ befunden haben.

Polizeistation Lauterbach

Geparktes Fahrzeug beschädigt: Unfallflucht

Schotten – Am Freitagabend (29.01.), zwischen 18:45 und 19:15 Uhr, parkte eine Frau ihren roten Renault Capture auf dem Kundenparplatz eines Einkaufsmarktes in der Poststraße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass der Wagen am linken vorderen Kotflügel und im linken Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch inzwischen ermittelt werden.

Polizeistation Lauterbach

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld – Von einem Anhänger stahlen Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (27.01.) und Freitagmittag (29.01.) das amtliche Kennzeichen VB-AS 1009. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Straße „Am Ringofen“.

Mann ins Gesicht geschlagen und verletzt

Romrod – Im Ortsteil Zell hielten sich am frühen Sonntagmorgen (31.01.) zwei Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Ludwigstraße auf. Als ein Hausbewohner die Männer gegen 4:45 Uhr bemerkte und zur Rede stellen wollte, schlugen die Täter auf den Mann ein und verletzten ihn leicht im Gesicht. Warum die Männer sich auf dem Grundstück aufhielten ist derzeit nicht bekannt.

Die beiden Tatverdächtigen sind zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und trugen schwarze Kleidung. Sie waren mit einem weißen Renault Master unterwegs.

Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Diebstahl von Türzargen

Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt

Neuenstein/Mühlbach – Bei einer privaten Auseinandersetzung wurde am Sonntagabend (31.01.), gegen 20 Uhr, in der Neuensteiner Straße ein 29-jähriger Mann schwer verletzt.

Glasschaukasten beschädigt

Kennzeichendiebstahl

Einbruch in Hütte

Schwarzfahrer mit Haftbefehl gesucht (FOTO)

Fulda (Hessen) (ots) – Die Reise eines 30-jährigen Schwarzfahrers aus Algerien

endete letzten Samstag (30.1.) in der Gefängniszelle.

Der Mann war ohne gültigen Fahrschein in einem ICE aus Richtung Frankfurt/Main

aufgefallen. Da er sich bei der Fahrscheinkontrolle zudem nicht ausweisen

konnte, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei.

Im Bahnhof der Domstadt nahmen die Bundespolizisten den Schwarzfahrer in Empfang

und brachten ihn zur Klärung des Sachverhaltes zum Bundespolizeirevier Fulda.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten 2,4 Gramm Haschisch.

Mit Haftbefehl gesucht

Auch die Feststellung der Identität blieb nicht folgenlos. Wegen des Handels mit

Betäubungsmitteln hatte die Staatsanwaltshaft Münster den Algerier zur Festnahme

ausgeschrieben. Zudem hält sich der 30-Jährige seit August letzten Jahres

unerlaubt im Bundesgebiet auf. Daher wird er auch von der zuständigen

Ausländerbehörde gesucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann in die

Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 30-Jährigen u. a. ein

Strafverfahren wegen des Verdachts der Leistungserschleichung eingeleitet.

Autokennzeichen gestohlen

Autokennzeichen gestohlen

Sachbeschädigung an Gebäude der Gemeindeverwaltung

Geldbörse aus Auto gestohlen

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Dienstag, d. 26.01.2021, 19:00 Uhr bis Samstag, d. 30.01.2021, 14:45 Uhr, parkte eine 29-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren Pkw, Opel Astra, Farbe Schwarz, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße Am Wendeberg Höhe Hausnummer 31.

Als sie ihr Fahrzeug am Samstag, d. 30.01.2021, gegen 14.45 Uhr, nutzen wollte, stellte sie einen Unfallschaden am linken Außenspiegel des Pkw fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Spiegel des Pkw der Frau aus Bad Hersfeld und entfernte sich unerlaubt.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 100 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Frau bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, 29. Januar, gegen 07:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Homberger Straße – Wehneberger Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Frau. Während ein Mercedes mit einer 56-Jährigen Hersfelderin am Steuer von der Homberger Straße nach rechts in die Wehneberger Straße abbiegen wollte, querte eine 66-jährige Hersfelderin die Wehneberger Straße in Richtung Vlämenweg und wurde hierbei von dem Mercedes erfasst und verletzt. Allerdings gehen nun die Angaben der Beteiligten auseinander. Während die Mercedesfahrerin angibt, dass die Frau auf einem Fahrrad fahrend die Straße überquerte, gab diese wiederum an, ihr Fahrrad lediglich geschoben zu haben. Hierbei wurde sie leicht verletzt. An Fahrrad und Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 932-0 zu melden.

Pkw schleudert in Leitplanke – Fahrer leicht verletzt

Hünfeld (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 06:45 befuhr, ein 26-jähriger Hünfelder mit seinem Hyundai i20 die B 27 von Hünfeld kommend in Richtung Fulda. In Höhe der Abfahrt Rückers Süd verlor der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er schleuderte nach links über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hier drehte sich der PKW und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Fulda verbracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 4.000EUR, dazu entstand Sachschaden an der Leitplanke in Höhe von ca. 1.000,- EUR.

Geschwindigkeitsmessanlagen beschädigt

Fulda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf der A7 in Fahrtrichtung Süd zwischen Homberg/Efze und Bad Hersfeld eine dortige Geschwindigkeitsmessanlage mit Farbe besprüht. In Fulda, Leipziger Straße sowie auf der B 27 in Höhe Ziehers Nord wurden ebenfalls Messanlagen mit augenscheinlich gleicher Farbe unbrauchbar gemacht. Die Höhe des Sachschadens kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Polizei Fulda unter Tel.: 0661 / 105-0.