Neustadt: Geänderte Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums sowie Testangebot für Privatpersonen erweitert

Neustadt an der Weinstraße – Die 7 Tage Inzidenz liegt in Neustadt an der Weinstraße aktuell bei 84,5 und damit weiterhin über dem Landesdurchschnitt von 81,1 (Stand: 01.02.2021). Ab dem siebten Tag der Überschreitung hat dies zur Folge, dass Testungen auf das Corona-Virus für Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen nach der Landesverordnung Rheinland-Pfalz verpflichtend sind.

Um die Neustadter Einrichtungen beim Testen der Besucherinnen und Besucher zu entlasten, hat der Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Testzentrum des Marienhaus Klinikums Hetzelstift Neustadt an der Weinstraße (Speyerdorfer Straße 10) ein zentrales Schnelltestzentrum eingerichtet.

Das Schnelltestzentrum ist ab dem 02. Februar 2021 von Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet.

Des Weiteren bietet das Deutsche Rote Kreuz ab Donnerstag, 04. Februar 2021, Tests für Privatpersonen an.

Getestet werden Privatpersonen ohne Symptome. Die Testung für Privatpersonen kostet 39,00 Euro, die Zahlung erfolgt vor Ort mit EC- oder Kreditkarte (bevorzugt kontaktlos).

Testungen für Besucherinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen werden weiterhin kostenlos durchgeführt.

Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.