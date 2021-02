Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl – Foto im Text

(ots) – Mit der Veröffentlichung von drei Fotos des Täters erhoffen sich die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf einen Mann zu erhalten, der im Februar 2020 in Söhrewald einer Seniorin mit dem sogenannten Landkarten-Trick die Kreditkarte aus der Geldbörse gestohlen hat. Damit hob der Unbekannte anschließend Geld an mehreren Automaten ab und tätigte Einkäufe im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalbeamten konnten bislang leider nicht zur Identifizierung des Täters führen, weshalb nun ein Richter die Öffentlichkeitsfahndung anordnete. Zeuge, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Beschreibung des Täters:

Bei dem Täter, der auf den Fotos bei der Abhebung an einem Kasseler Geldautomaten zu sehen ist, handelt es sich nach bisherigen Ermittlungen um den gleichen Mann, der zuvor die Kreditkarte gestohlen hatte. Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

Etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, schwarze Haare, südländisches Erscheinungsbild, trug bei der Geldabhebung eine Steppjacke mit schwarzgrauem Tarnfleckenmuster der Marke Nike mit über den Kopf gezogener Kapuze, eine dunkelblaue Hose und schwarze Sneakers mit weißer Sohle.

Täter lenkte Opfer mit Landkarte ab. Der Trickdiebstahl hatte sich am 21.02.2020 gegen 11:10 Uhr im Steinweg in Söhrewald-Wellerode ereignet. Zu dieser Zeit hatte der Täter die Seniorin beim Ausladen ihrer Einkäufe am Auto angesprochen, ihr eine Landkarte vorgehalten und nach dem nächstgelegenen Krankenhaus gefragt. Während die hilfsbereite Frau ihm den Weg zum Krankenhaus erklärte, entwendete er unbemerkt die Kreditkarte aus der Geldbörse der Seniorin.

Wenige Stunden später bemerkte das Opfer den Diebstahl und ließ die Karte sofort sperren. In diesem kurzen Zeitraum hatte der Täter bereits mehrere Abhebungen und Einkäufe getätigt.

Unbekannte sägen 9 Obstbäume ab – Zeugen gesucht

Niestetal (ots) – Zu einer ungewöhnlichen Sachbeschädigung in Niestetal-Heiligenrode wurde am gestrigen Sonntagmorgen eine Streife des Polizeireviers Ost gerufen: Unbekannte hatten dort neun Obstbäume abgesägt und diese dadurch zerstört. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei erbitten Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war die Meldung über die abgesägten Bäume auf der frei zugänglichen Grünfläche der Gemeinde Niestetal, die sich in der “Breiten Straße” nahe der Tennisplätze befindet, gegen 9:30 Uhr eingegangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter offenbar wahllos die Stämme an neun Obstbäumen durchgesägt. Der dadurch angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.000 Euro. Wann die Tat genau stattfand, ist bislang noch ungeklärt. Da im Bereich “Breite Straße” jedoch regelmäßig viele Spaziergänger unterwegs sind, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag agierten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den abgesägten Bäumen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel: 0561-9100 zu melden.

Keine Hinweise auf Brandstiftung

Baunatal (ots) – Am Freitagnachmittag 29.01.2021 gegen 15:00 Uhr, kam es in Baunatal-Guntershausen zum Brand einer Holzhütte. Das Gebäude wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Wie die Ermittlungen zur Brandursache durch Beamte des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bislang ergaben, gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Hingegen kommt derzeit ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer in Betracht. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Planenschlitzer erbeuten Whiskey-Cola Dosen

Lohfelden-Söhrewald (ots) – Gleich 7x schlugen unbekannte Diebe in der Nacht zum heutigen Freitag auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kassel Ost bei Lohfelden zu, indem sie die Planen an abgestellten Lkw-Aufliegern einschnitten. Mit ihrem Vorgehen richteten sie einen Sachschaden im vierstelligen Bereich an. Die Beute der Täter fiel nach bisherigen Erkenntnissen dagegen vergleichsweise gering aus. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal sind auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizeibeamten der Autobahnstation berichten, meldete sich der erste Fahrer eines Sattelzugs aus Baden-Württemberg gegen 2:45 Uhr bei der Polizei. Er hatte seinen Lkw am Abend auf dem Parkplatz abgestellt, um dort zu übernachten und entdeckte die eingeschnittene Plane kurz vor Fahrtantritt. Gestohlen wurde die Ladung seines Aufliegers nicht, allerdings meldeten sich bei der eingesetzten Streife im weiteren Verlauf sechs Fahrer der daneben abgestellten Sattelzüge, die ebenfalls von den Tätern angegangen wurden.

Die Tatzeit lässt sich demnach auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19:30 Uhr, und der Feststellungszeit um 2:45 Uhr eingrenzen. Während die Diebe aus einem der Auflieger etwa 180 Dosen Whiskey-Cola erbeuteten, wurde aus drei Anhängern offenbar nichts entwendet. Die Feststellung, ob aus den weiteren Aufliegern etwas gestohlen wurde, dauern an. Da die Polizisten einen Teil der Beute auf dem Parkplatz fanden, besteht der Verdacht, dass die Täter beim Abtransport gestört wurden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Diebe einen Transporter oder ein anderes größeres Fahrzeug nutzten. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Kassel-Ost beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

