Frau den Rucksack aus der Hand gerissen – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Forstfeld (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend an einer Bushaltestelle in der Ochshäuser Straße in Kassel einer 64-jährigen Frau den Rucksack aus der Hand gerissen und ist damit geflüchtet. Wie die am Abend zum Tatort gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich die Tat gegen 18 Uhr an der Haltestelle “Stegerwaldstraße”.

Dort hatte der Täter die 64-Jährige aus Kassel angesprochen und gefragt, ob sie ihm eine Zigarette geben könnte. Als sie die Frage verneinte, entriss der Unbekannte der Frau plötzlich ihren schwarzen Rucksack, den sie in der Hand hielt. Mit seiner Beute flüchtete der Täter stadtauswärts auf der Ochshäuser Straße, wo sich seine Spur schließlich verliert. Die Fahndung der Polizei nach dem Dieb führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Männlich, etwa 20 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare, trug eine weiße FFP2-Maske, komplett schwarz bekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Trio zertrümmert Scheibe von Haltestelle “Am Fasanenhof”

Kassel-Fasanenhof (ots) – Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, gegen 23:30 Uhr, eine Scheibe der Haltestelle “Am Fasanenhof” in der Fuldatalstraße zertrümmert. Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte das Trio dabei beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Die Täter waren unmittelbar nach der Sachbeschädigung stadtauswärts in Richtung “Wolfsanger” geflüchtet. Die gleichzeitig eingeleitete Fahndung der Polizei verlief anschließend leider jedoch ohne Erfolg.

Zu den drei Tätern liegt derzeit keine genauere Beschreibung vor. Sie hatten an der Haltestelle eine 2,00 x 2,50 Meter große Scheibe komplett zerstört. Der Schaden wird auf 1.500 Euro beziffert.

Die weiteren Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die drei Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Polizei stoppt betrunkenen E-Scooterfahrer nach sexueller Belästigung

Kassel-Mitte (ots) – Noch bevor eine 17-Jährige nach einer sexuellen Belästigung am Samstagnachmittag 30.01.2021 in der Kasseler Innenstadt die Polizei verständigen konnte, hatte eine Streife den Tatverdächtigen unabhängig davon wegen einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter in unmittelbarer Nähe gestoppt. Wie sich während der Kontrolle des in Kassel wohnenden 26-Jährigen herausstellte, hatte er der Jugendlichen kurz zuvor im Vorbeifahren an das Gesäß gefasst.

Gegen seine Festnahme setzte sich der Tatverdächtige anschließend erheblich zur Wehr. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Wie die Streife des Kasseler Innenstadtreviers berichtet, war sie gegen 14:50 Uhr am Friedrichsplatz auf den Mann aufmerksam geworden, da er verbotswidrig mit einem E-Scooter durch die Fußgängerzone fuhr. Trotz deutlicher Aufforderung der Beamten zum Anhalten durch Zurufen und Handzeichen setzte der Rollerfahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Seinem offensichtlichen Fluchtversuch setzten die Polizisten allerdings schnell ein Ende, denn sie folgten dem Mann und versperrten ihm am Königsplatz mit dem Streifenwagen den Weg.

Sofort nahm die Streife Alkoholgeruch bei dem 26-Jährigen wahr, was ein Atemalkoholtest mit 1,1 Promille bestätigte. Während der Kontrolle des Mannes kam schließlich die 17-Jährige aus dem Landkreis Kassel auf einen Beamten zu und bat um ein Gespräch. Sie schilderte dem Polizisten, dass der Rollerfahrer ihr wenige Minuten zuvor im Bereich des Königsplatzes im Vorbeifahren unsittlich an das Gesäß gefasst hatte. Anschließend sei er lachend weitergefahren.

Unter heftiger Gegenwehr brachten die Polizisten den Festgenommenen schließlich auf das Revier, wo er sich einer Blutprobe unterziehen musste. Da der aus Tunesien stammende 26-Jährige darüber hinaus keinen gültigen Aufenthaltstitel hat, leiteten die Polizeibeamten auch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden von den Beamten der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die die sexuelle Belästigung gesehen haben, und weitere Frauen, die möglicherweise am Samstagnachmittag in der Innenstadt in gleicher Art belästigt wurden, melden sich bitte unter

Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Raubüberfall auf Tankstelle

Kassel (ots) – Am Sonntag 31.01.2021 um 22:15 Uhr, fand ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Erzberger Straße in Kassel statt. Zur Tatzeit betrat der Täter die Tankstelle, zog einen Baseballschläger aus seiner Jacke und forderte von dem 24-jährigen Kassierer die Herausgabe von Bargeld. Neben dem Bargeld erbeutete er noch einige Stangen Zigaretten. Anschließend verließ der Täter mit der Beute die Tankstelle zu Fuß in Richtung Reuterstraße. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, ca. 175 cm groß, schlanke Figur, trug einen Mund-Nasen-Schutz, war bekleidet mit einer braunen Cargohose und einer lilafarbenen Jacke mit brauner Kapuze. Er sprach hochdeutsch ohne Akzent.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Täterfestnahme. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen