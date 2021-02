Schussabgabe im Allerheiligenviertel – Erster Ermittlungserfolg

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Wie hinlänglich bekannt, kam es in der Nacht zum Freitag 29. Januar 21 zu einer Schussabgabe aus einer scharfen Schusswaffe im Allerheiligenviertel. Nun sind weitere Details zum Ablauf bekannt. Die Kriminalpolizei verzeichnete zudem einen ersten Ermittlungserfolg.

Nach bisherigen Erkenntnissen, insbesondere der Auswertung der polizeilichen Videoüberwachungsaufnahmen, griff gegen 01:00 Uhr eine größere Gruppe mehrere Personen an, die sich in der Allerheiligenstraße im Außenbereichs eines Kiosks aufhielten. Aus der Gruppe der Angreifer heraus wurden dann mehrere Schüsse abgegeben. In der Folge flohen alle Beteiligten vom Tatort.

Die Frankfurter Polizei leitete sofort umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen ein und verzeichnet einen ersten Ermittlungserfolg. Im Laufe des Freitagvormittags nahmen die Beamten einen 24-jährigen Frankfurter fest. Gegen den Mann wurde ein U-Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

Die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen weiter intensiv fortführen, um die anderen Tatbeteiligten zu identifizieren sowie deren Beiträge zum Tatgeschehen festzustellen und nachzuweisen.

Einbruch beim Ex

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(mc) – Sonntagabend 31.01.2021 wurden zwei Einbrecher im Dornbusch festgenommen. Dabei handelte es sich um die Ex-Frau des Geschädigten sowie ihren neuen Lebensgefährten.

Gegen 21:25 Uhr meldete ein Zeuge zwei mutmaßliche Einbrecher, woraufhin kurz darauf mehrere Polizeistreifen das entsprechende Haus bereits umstellten. Wenige Augenblicke später konnten sie die zwei Täter auch dingfest machen. Dabei konnten die Beamten auch das Stehlgut, Finanzunterlagen, eine Apple-Watch und Weiteres, im Gesamtwert von mehreren hundert Euro auffinden.

Bei den Ermittlungen zur Tat stellte sich heraus, dass es sich hierbei um die Ex-Frau des Geschädigten sowie ihren neuen Lebensgefährten handelte. Das Ziel des Einbruchs sowie die Art des Eindringens selbst, sind noch nicht abschließend geklärt, jedoch könnten finanzielle Streitigkeiten zwischen den geschiedenen Leuten eine Rolle spielen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und in Ermangelung von Haftgründen wurden das Paar nach Hause entlassen.

Einbruch in Bürogebäude

Frankfurt (ots)-(dr) – Bei einem Einbruch von Samstag auf Sonntag 31. Januar 2021 haben bislang unbekannte Täter im Stadtteil Niederrad eine große Zahl an Tablets erbeuten können. Die Einbrecher suchten in der Lyoner Straße ein Bürogebäude auf und beschädigten ein Fenster, über das sie sich Zutritt in die Innenräume verschafften.

Im weiteren Verlauf durchwühlten sie auf der Suche nach Wertsachen die Büroräume und öffneten diverse Schränke. Mit einer Beute von über hundert Tablets im Wert von mehreren zehntausend Euro verließen sie anschließend wieder das Gebäude.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069-75511000 in Verbindung zu setzen oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

