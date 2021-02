Frankfurt (ots)-(mc) – Am Sonntagabend 31. Januar 2021 überfielen 3 arabisch aussehende Männer einen 35-Jährigen an der Uferpromenade zwischen Friedensbrücke und Westhafenplatz und raubten ihn sein Handy sowie eine Halskette. Gegen 18:40 Uhr überwältigten die Täter den 35-Jährigen. Zunächst schlugen die Männer ihr Opfer mit Fäusten. Auf dem Boden liegend trat das Trio noch auf 35-Jährigen ein.

Währenddessen entrissen sie ihm das Handy sowie eine Halskette im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Bevor die Täter von ihrem Opfer abließen, erschienen 2 weitere Männer. Allem Anschein nach kannten sich die beiden Personengruppen. Sie unterhielten sich noch während der Tatausführung, jedoch ohne, dass sich die beiden Hinzugekommenen daran beteiligten.

Anschließend flüchteten die 3 Räuber zuerst in Richtung Speicherstraße und danach in Richtung Schleusenstraße, bevor sich die Spur verlief. Die 2 anderen Männer verschwanden ebenfalls in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet nun nach den 3 Tätern:

Männlich, laut dem Geschädigten ein arabisches Erscheinungsbild, ca. 1,85 m groß, kurze dunkle Haare und von schlanker Statur.

Des Weiteren werden die 2 hinzugekommenen Männer als Zeugen gesucht. Sie wurden wie folgt beschrieben:

Männlich, laut dem Geschädigtem vermutlich ebenfalls arabischer Herkunft und mit Sportsachen bekleidet.

Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Kriminalpolizei über die Telefonnummer 069-75551499 zu melden.

