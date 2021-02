Edenkoben (ots) – Mit 3,45 Promille hat am frühen Sonntagmorgen 31.01.2021 um 00.30 Uhr ein 44-jähriger Mann seiner Lebensgefährtin mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weshalb die Polizei vor Ort kam und die Handgreiflichkeiten beendete. Der Mann erhielt eine Verfügung, wonach er die Wohnung verlassen musste. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei appelliert:

Gewalt in Beziehungen sollten nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu.

Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an.

Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341/381922.