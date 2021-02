Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.02.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Einiges falsch gemacht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Weil ein 20-Jähriger zusammen mit einer weiteren Person auf einem E-Scooter durch die Fußgängerzone fuhr, zog er am 31.01.21, gegen 23:30 Uhr, die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben dürfte. Zwar war die Atemalkoholkonzentration für sich allein genommen mit 0,07 Promille unbedenklich, jedoch muss das Ergebnis einer Blutprobe klären, inwieweit eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln tatsächlich vorlag. Unter anderem ein Vortest legte jedenfalls einen vorausgegangenen Konsum von Cannabisprodukten und Amphetaminen nahe. Letztlich musste festgestellt werden, dass der 20-Jährige ein Messer, dessen Führen verboten ist, und einen Joint dabei hatte.

Neustadt: Verkehrsunfall auf Globus Parkplatz – Berufskraftfahrer mit über zwei Promille Atemalkohol

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 01.02.2021 gegen 9:50 Uhr wurden die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neustadt/W. zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Globus Einkaufsmarkts gerufen. Was sich anfangs als einfacher Verkehrsunfall darstellte, da der Fahrer eines LKWs beim Abbiegen eine Einkaufswagenparkbox leicht beschädigt hatte, wurde schnell zu einem schwerwiegenden Sachverhalt, als bei dem 60-jährigen Fahrzeugführer des LKWs aus dem Kreis Limburg/Lahn deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Der Atemalkoholtest ergab daraufhin eine Alkoholisierung von nahezu drei Promille! Der Berufskraftfahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und an die zuständige Strafverfolgungsbehörde übersandt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 EUR.

