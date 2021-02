Neustadt: Fastnacht dieses Jahr anders

Eine Aktion der Stadt Neustadt an der Weinstraße, der Karnevalsvereine und der Neustadter Blaulichtorganisationen für Neustadt an der Weinstraße und seine Weindörfer

Neustadt an der Weinstraße – Helau, Alaaf und Ahoi – Sehr viele positive Rückmeldungen haben die Blaulichtorganisationen der Stadt Neustadt an der Weinstraße für deren Martinsbrezel-Aktion im vergangenen Jahr erhalten. Auch zu Fasching möchten die Organisatoren der Neustadter Hilfsorganisationen und Karnevalsvereine den Kindern in Neustadt an der Weinstraße wieder eine Freude bereiten.

Normalerweise ist die Faschingszeit die Zeit der Ausgelassenheit, Fröhlichkeit und überschäumenden Lebensfreude. Coronabedingt können in diesem Jahr jedoch keine Veranstaltungen oder Feierlichkeiten anlässlich der fünften Jahreszeit stattfinden. Damit sich die kleinen Neustadterinnen und Neustadter dennoch beispielsweise als Prinzessin, Pirat oder Clown verkleiden können, möchten die Verantwortlichen der Faschingsaktion ihnen die Gelegenheit geben, das Faschingsgefühl nach Hause zu holen.

Hierfür verteilen die Neustadter Blaulichtorganisationen sowie die Neustadter Karnevalsvereine am 15. Februar 2021 ab 17:11 Uhr an jedes angemeldete und verkleidete Kind aus Neustadt und den Ortsteilen einen gefüllten Berliner. Wie bereits im vergangenen Jahr können die Kinder im Haus oder der Wohnung warten und sich erst vor die Türe stellen, wenn sie das Blaulicht sehen können.

Eine Anmeldung, die über das Anmeldeformular auf der Homepage der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt unter www.fwnw.de erfolgt, ist bis spätestens 11.02.2021, 18:11 Uhr, möglich.

“Wir appellieren an die Bürgerinnen und Bürger die aktuellen Corona-Maßnahmen zu beachten, die Abstände einzuhalten und Gruppenbildungen zu vermeiden.“

Hinweis: Die eingereichten Namen und Adressen werden lediglich für diese Aktion verwendet und danach unmittelbar wieder gelöscht.